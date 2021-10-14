День захисників і захисниць України, стрілянина у Бейруті: головні новини 14 жовтня

В Україні відзначають День захисників і захисниць нашої країни. Президент Володимир Зеленський прибув на Донбас, аби відвідати українських бійців на передовій. У Бейруті почалась стрілянина під час мітингу. А у Росії суд арештував пермського стрілка. Такими були головні новини України та світу за 14 жовтня.

Головні новини України та світу за сьогодні:

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День захисника та захисниць України

Джерело: 24 канал

День захисників України святкують щорічно вже протягом 6 років 14 жовтня – у день Покрови Пресвятої Богородиці та одночасно з Днем українського козацтва. У цей день українці не лише дякують нашим воїнам, які боронили та боронять українську землю від ворога, але й згадують тих, хто віддав за мир найбільшу ціну –власне життя.

Цьогоріч свято зазнало певних змін – його перейменували у День захисників та захисниць . Адже багато жінок нарівні з чоловіками беруть участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

14 жовтня у багатьох містах України відбулися урочистості. До прикладу:

Звернення Зеленського

Президент України у своєму вітанні подякував тим, хто щодня здійснює подвиг.

У ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг – зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора,

– наголосив Зеленський.

Він згадав і про тих борців за Україну, які загинули: "Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність України".

Пізніше Володимир Зеленський також вшанував пам'ять загиблих за країну, поклавши квіти до Стіни пам'яті. Крім того, український лідер доручив Кабміну вжити заходів, аби повністю виплатити грошове забезпечення військовим ЗСУ. Для них передбачили одноразову премію з нагоди Дня захисників та захисниць.

Зеленський вшанував пам'ять захисників України / Фото ОП

До привітань долучилися відомі українці

Експолітик та артист Святослав Вакарчук опублікував архівні кадри з військовими. Він з гітарою в руках заспівав для захисників і подякував їм за їхню невтомну працю.

опублікував архівні кадри з військовими. Він з гітарою в руках заспівав для захисників і подякував їм за їхню невтомну працю. Український рок-гурт з Івано-Франківська KARNA презентував відеокомікс на пісню "Бойко", присвячений Дню захисників та захисниць України. У ньому можна побачити, як зароджувався повстанський рух у Карпатах, а також бравих козаків та сучасних українських військових.

презентував відеокомікс на пісню "Бойко", присвячений Дню захисників та захисниць України. У ньому можна побачити, як зароджувався повстанський рух у Карпатах, а також бравих козаків та сучасних українських військових. Український хіп-хоп гурт ТНМК випустив новий кліп та пісню "ПМ'ТЙ". Символічно зйомки кліпу проходили у місті Щастя Луганської області, яке зараз розташоване на кордоні територій, контрольованих українським урядом та окупаційної влади.

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Володимир Зеленський на Донбасі

24 канал дякує захисникам за мирне небо.. Слава Україні! Героям Слава!

Джерело: Офіс Президента

Президент України ввечері 14 жовтня прибув на Донбас з робочою поїздкою. Український лідер планує відвідати наших військовослужбовців на передовій.

Що Зеленський робитиме на Донбасі

Зеленський відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Окрім цього, глава держави ознайомиться з об'єктами, які споруджують у межах Національної програми "Велике будівництво".

Зауважимо, що у День захисника та захисниць України президент надав звання Героя України двом військовим – Рустаму Хамраєву та Миколі Верхогляду. На жаль, українські бійці отримали їх посмертно.

Дізнайся більше Зеленський посмертно нагородив двох військових званнями Героя України

Стрілянина у Бейруті

Джерело: Al Jazeera

У Бейруті спалахнули сутички під час мітингу, який організували рухи "Хезболла" та "Амаль". Вони вимагали звільнити суддю Тарека Бітара. Протести відбулись біля Палацу Правосуддя.

Згодом почалась стрілянина, внаслідок якої загинули люди. Наразі невідомо, хто почав стрілянину. Проте військові країни почали прочісувати територію в пошуках тих, хто стріляв.

Що відомо про жертв

За даними ліванського Червоного Хреста, внаслідок стрілянинивбили щонайменше 6 людей та поранили понад 30. Натомість видання Al-Mayadeen написало, що постраждали 60 людей.

Сутички у Бейруті та їхні причини

Прихильники рухів "Хезболла" і "Амаль", які організували акцію, вимагали зняти з посади суддю Тарека Бітара. Саме він керує розслідуванням вибуху хімікатів в порту Бейрута.

До речі, мовиться про два вибухи, які пролунали 4 серпня 2020 року у столиці Лівану, Бейруті.

Вони частково зруйнували місто. Тоді жертвами трагедії стали 214 людей, ще понад 6 000 постраждали. Без даху над головою залишилися близько 300 000 ліванців.

У Бейруті спалахнула стрілянина: дивіться відео

Обвинувачення для пермського стрілка

Джерело: телеграм-канал SHOT

У Росії оголосили обвинувачення Тимуру Бекмансурову, який розстріляв 6 людей у Пермському університеті. Аби провести засідання, суддя Дзержинського райсуду прибув до лікарні, де зараз лікується хлопець. Дійство проходило в актовому залі медичного закладу. Обвинувачений погодився з рішенням суду.

Тимура Бекмансурова звинувачують за статтею 105 про вбивство двох і більше людей, він повністю визнав свою провину. Студенту загрожує довічне ув'язнення, але наразі його заарештували на 2 місяці.

Стрілянина в Пермському університеті: головне

20 вересня 2021 року студент першого курсу юридичного факультету Пермського університету Тимур Бекмансуров відкрив вогонь у навчальному закладі.

Щоб урятуватися, студенти, які були в університеті, барикадувалися в аудиторіях та вистрибували з вікон.

Внаслідок стрілянини 6 людей загинули, ще десятки отримали поранення. Під час затримання Бекмансурова серйозно поранили, через що він потрапив до лікарні.

Хлопець заявив, що давно хотів вчинити такий злочин. Про це він навіть писав у соцмережах. Зазначав, що гроші на зброю збирав ще з 10 класу.

Зауважимо, що стан Тимура Бекмансурова, якого підозрюють у стрілянині у Пермському університеті в Росії, відносно покращився. Хлопець прийшов до тями. Він нібито нічого не пам'ятає і стверджує, що в нього амнезія, пише Mash. 21 вересня лікарі ампутували йому ногу та перевели з реанімації у звичайну палату.

"Червоних" областей більшає

Джерело: "Українське радіо"

Як заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, до червоної зоні карантину наближаються ще 5 областей України. Епідемічна ситуація там погіршується. Серед них:

Житомирська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Донецька,

Харківська області.

Однак чиновник додав, що поки ситуацію вдається стримати. Розгортають додаткові ліжка та збільшують кількість тестування. Кузін наголосив, що епідеміологічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується.

Які обмеження діють у червоній зоні

У червоній зоні карантину діють найсуворіші обмеження. Там заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів, а також проведення масових заходів. Щоправда, обмеження не діють, якщо 100% відвідувачів і персоналу вакциновані від COVID-19.

Наразі у червоній зоні перебуває лише одна область України – Херсонська. Посилений карантин у регіоні почне діяти з 15 жовтня.

Зауважимо, що за добу, 13 жовтня, в Україні зафіксували 18 881 інфікованого коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових пацієнтів – 1 748 дітей та 368 медичних працівників.