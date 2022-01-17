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Обратите внимание Возвращение Порошенко в Украину и суд над ним: все, что известно об "угольном деле"

Возвращение Порошенко

Источник: 24 канал

Утром, 17 января, пятый президент Петр Порошенко вернулся в Украину. Он месяц находился за границей. Политик прилетел в аэропорт "Жуляны" в Киеве. Там его встретили представители ГБР. Они пояснили, что проводят процессуальные действия.

Пограничники забрали у Порошенко паспорт и долго его не отдавали. Это вызвало потасовку, сторонники политика пытались помешать следователям ГБР. Эти действия Порошенко, которого подозревают в государственной измене, назвал политическим давлением.

Речь Порошенко в аэропорту "Жуляны": смотрите видео

Реакция Офиса Президента

Источник: Интерфакс-Украина

В Офисе Президента отреагировали на возвращение Петра Порошенко и митинг в аэропорту. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал речь Порошенко "неуважением к процессуальным правилам". По словам чиновника, ничего скандального в получении подозрения и в том, чтобы явиться в суд нет.

Получить процессуальный документ, явиться в суд – это вещи, в которых нет ничего сложного или необычного. Но если человек превращает это в какое-то выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это свидетельствует о неуважении к базовым процессуальным правилам,
– сказал Подоляк.

Также на возвращение политика отреагировали и в партии "Слуга народа". Пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук заявила, что пятый президент пытается создать "искусственный скандал".

Больше о возврате Порошенко Порошенко вернулся в Украину: онлайн-трансляция

Порошенко разыскивает МВД

Источник: МВД

Несмотря на то, что на 17 января в Печерском суде назначили заседание по избранию меры пресечения политику, выяснилось, что пятый президент находится в розыске.

В анкете Порошенко на сайте говорится, что его объявили в розыск еще 24 декабря 2021 года. То есть на следующий день после допроса в ГБР, на который вместо политика пришли его адвокаты.

Порошенка оголосили у розшук
МВД объявило Порошенко в розыск / Скриншот

Печерский суд избирал Поршенко меру пресечения

Источник: 24 канал

Сразу после возвращения в Киев, Петр Порошенко и его адвокаты отправились в Печерский суд. Там в 11:00 началось заседание по избранию ему меры пресечения. На заседании председательствовал судья Алексей Соколов, которого в 2017 году назначил Порошенко.

Порошенко и его адвокаты в суде заявили, что ему пытались навязать бесплатного адвоката от государства. Он это расценил, как навязывание и лишение права на нормальную защиту, и пообещал обратиться в суд. От бесплатного защитника нардеп официально отказался.

Кроме того, адвокаты Порошенко требовали самоотвод судьи Соколова. Их ходатайство отклонили. Позже, по ходатайству тех же адвокатов, суд объявил перерыв для того, чтобы защитники ознакомились с материалами дела.

Перерыв длился около 2 часов.

Прокуроры просят арест для Порошенко

После перерыва заседание возобновили. На нем прокуроры просили у суда меру пресечения для Петра Порошенко в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллиард гривен. Кроме того, в случае внесения указанной суммы обвинение просило наложить на Порошенко ряд обязательств.

В частности, прокуроры просили одеть на Порошенко электронный браслет, забрать паспорта для выезда за границу и запретить выезд за пределы Киева и Киевской области.

Судье якобы стало плохо

После того как суд отправился в совещательную комнату, сторонники Петра Порошенко заявили, что судье Алексею Соколову якобы стало плохо и ему вызвали скорую. Митингующие считали, что Соколов якобы симулирует, чтобы не объявлять решение о мере пресечения.

Однако в Печерском суде эту информацию опровергли и подчеркнули, что судья до сих пор находится в совещательной комнате.

У здания суда собрались также представители Нацгвардии со спецтехникой.

Нацгвардия возле Печерского суда: смотрите видео

Больше о суде над Порошенко здесь Печерский райсуд рассматривает дело Порошенко: онлайн-трансляция

ЕС и США "передумали" отключать Россию от Swift

Источник: Handelsblatt

В немецкой прессе появилась информация о том, что Европейский Союз и США больше не рассматривают возможность отключения России от международной банковской системы Swift. Об этом журналистам сообщили источники в немецком правительстве.

Причиной такого решения является якобы то, что вопрос изоляции России "слишком деликатный" для всех участников международных переговоров с Кремлем.

Отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не будут доминировать западные страны, в среднесрочной перспективе,
– говорится в сообщении.

Однако США и ЕС обсуждают возможность введения жестких экономических санкций против России в случае полномасштабной агрессии. Кроме того, Германия хочет добиться исключений, чтобы иметь возможность оплачивать импорт российского газа и нефти.

Также в СМИ сообщили, что в ближайшие дни состоится встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и канцлера Германии Олафа Шольца.

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Потенциальные участники отбора на Евровидение

Источник: "Суспільне"

Уже 12 февраля Украина выберет своего представителя на Евровидение 2022, которое состоится в мае в итальянском Турине. "Суспільне" 17 января опубликовало перечень потенциальных участников отбора на конкурс. Среди более 200 заявок выбрали 27 лучших. Однако из них лишь 8 станут участниками Нацотбора.

Среди участников есть "ветераны отбора": исполнитель LAUD, который уже дважды боролся за право представить Украину на Евровидении (в 2018 и 2019 годах), группа Cloudless – полуфиналисты нацотбора в 2020 году и белорусский певец Michael Soul, который в 2019 году боролся за право представить свою страну на конкурсе. Также среди участников есть такие популярные исполнители как WELLBOY, Alina Pash и Kalush Orchestra.

Полный список потенциальных участников отбора выглядит так:

  • Alina Pash
  • AMARIIA
  • Barleben
  • DOdoBro
  • Cloudless
  • FIZRUK
  • Gorim!
  • IDXO
  • Kalush Orchestra
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
  • ROXOLANA
  • Schor
  • SHY
  • Sofia Shanti
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
  • Victoria NIRO
  • WELLBOY
  • АНЦЯ
  • Вика Ягич
  • Східзахід
  • Юлия Тимочко

Кто станет участником отбора и будет бороться за право представлять Украину на Евровидении, станет известно уже 24 января.