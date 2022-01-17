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Обратите внимание Возвращение Порошенко в Украину и суд над ним: все, что известно об "угольном деле"
Возвращение Порошенко
Источник: 24 канал
Утром, 17 января, пятый президент Петр Порошенко вернулся в Украину. Он месяц находился за границей. Политик прилетел в аэропорт "Жуляны" в Киеве. Там его встретили представители ГБР. Они пояснили, что проводят процессуальные действия.
Пограничники забрали у Порошенко паспорт и долго его не отдавали. Это вызвало потасовку, сторонники политика пытались помешать следователям ГБР. Эти действия Порошенко, которого подозревают в государственной измене, назвал политическим давлением.
Речь Порошенко в аэропорту "Жуляны": смотрите видео
Реакция Офиса Президента
Источник: Интерфакс-Украина
В Офисе Президента отреагировали на возвращение Петра Порошенко и митинг в аэропорту. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал речь Порошенко "неуважением к процессуальным правилам". По словам чиновника, ничего скандального в получении подозрения и в том, чтобы явиться в суд нет.
Получить процессуальный документ, явиться в суд – это вещи, в которых нет ничего сложного или необычного. Но если человек превращает это в какое-то выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это свидетельствует о неуважении к базовым процессуальным правилам,
– сказал Подоляк.
Также на возвращение политика отреагировали и в партии "Слуга народа". Пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук заявила, что пятый президент пытается создать "искусственный скандал".
Больше о возврате Порошенко Порошенко вернулся в Украину: онлайн-трансляция
Порошенко разыскивает МВД
Источник: МВД
Несмотря на то, что на 17 января в Печерском суде назначили заседание по избранию меры пресечения политику, выяснилось, что пятый президент находится в розыске.
В анкете Порошенко на сайте говорится, что его объявили в розыск еще 24 декабря 2021 года. То есть на следующий день после допроса в ГБР, на который вместо политика пришли его адвокаты.
МВД объявило Порошенко в розыск / Скриншот
Печерский суд избирал Поршенко меру пресечения
Источник: 24 канал
Сразу после возвращения в Киев, Петр Порошенко и его адвокаты отправились в Печерский суд. Там в 11:00 началось заседание по избранию ему меры пресечения. На заседании председательствовал судья Алексей Соколов, которого в 2017 году назначил Порошенко.
Порошенко и его адвокаты в суде заявили, что ему пытались навязать бесплатного адвоката от государства. Он это расценил, как навязывание и лишение права на нормальную защиту, и пообещал обратиться в суд. От бесплатного защитника нардеп официально отказался.
Кроме того, адвокаты Порошенко требовали самоотвод судьи Соколова. Их ходатайство отклонили. Позже, по ходатайству тех же адвокатов, суд объявил перерыв для того, чтобы защитники ознакомились с материалами дела.
Перерыв длился около 2 часов.
Прокуроры просят арест для Порошенко
После перерыва заседание возобновили. На нем прокуроры просили у суда меру пресечения для Петра Порошенко в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллиард гривен. Кроме того, в случае внесения указанной суммы обвинение просило наложить на Порошенко ряд обязательств.
В частности, прокуроры просили одеть на Порошенко электронный браслет, забрать паспорта для выезда за границу и запретить выезд за пределы Киева и Киевской области.
Судье якобы стало плохо
После того как суд отправился в совещательную комнату, сторонники Петра Порошенко заявили, что судье Алексею Соколову якобы стало плохо и ему вызвали скорую. Митингующие считали, что Соколов якобы симулирует, чтобы не объявлять решение о мере пресечения.
Однако в Печерском суде эту информацию опровергли и подчеркнули, что судья до сих пор находится в совещательной комнате.
У здания суда собрались также представители Нацгвардии со спецтехникой.
Нацгвардия возле Печерского суда: смотрите видео
Больше о суде над Порошенко здесь Печерский райсуд рассматривает дело Порошенко: онлайн-трансляция
ЕС и США "передумали" отключать Россию от Swift
Источник: Handelsblatt
В немецкой прессе появилась информация о том, что Европейский Союз и США больше не рассматривают возможность отключения России от международной банковской системы Swift. Об этом журналистам сообщили источники в немецком правительстве.
Причиной такого решения является якобы то, что вопрос изоляции России "слишком деликатный" для всех участников международных переговоров с Кремлем.
Отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не будут доминировать западные страны, в среднесрочной перспективе,
– говорится в сообщении.
Однако США и ЕС обсуждают возможность введения жестких экономических санкций против России в случае полномасштабной агрессии. Кроме того, Германия хочет добиться исключений, чтобы иметь возможность оплачивать импорт российского газа и нефти.
Также в СМИ сообщили, что в ближайшие дни состоится встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и канцлера Германии Олафа Шольца.
Интересно "Газпром" хочет "задним числом" повысить цену на газ для Польши
Потенциальные участники отбора на Евровидение
Источник: "Суспільне"
Уже 12 февраля Украина выберет своего представителя на Евровидение 2022, которое состоится в мае в итальянском Турине. "Суспільне" 17 января опубликовало перечень потенциальных участников отбора на конкурс. Среди более 200 заявок выбрали 27 лучших. Однако из них лишь 8 станут участниками Нацотбора.
Среди участников есть "ветераны отбора": исполнитель LAUD, который уже дважды боролся за право представить Украину на Евровидении (в 2018 и 2019 годах), группа Cloudless – полуфиналисты нацотбора в 2020 году и белорусский певец Michael Soul, который в 2019 году боролся за право представить свою страну на конкурсе. Также среди участников есть такие популярные исполнители как WELLBOY, Alina Pash и Kalush Orchestra.
Полный список потенциальных участников отбора выглядит так:
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Вика Ягич
- Східзахід
- Юлия Тимочко
Кто станет участником отбора и будет бороться за право представлять Украину на Евровидении, станет известно уже 24 января.