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Зверніть увагу Повернення Порошенка в Україну і суд над ним: усе, що відомо про "вугільну справу"

Повернення Порошенка

Джерело: 24 канал

Уранці 17 січня п'ятий президент Петро Порошенко повернувся до України. Він місяць перебував закордоном. Політик прилетів в аеропорт "Жуляни" в Києві. Там його зустріли представники ДБР. Вони пояснили, що проводять процесуальні дії.

Прикордонники забрали у Порошенка паспорт та довго його не віддавали. Це викликало штовханину, прихильники політика намагалися перешкодити слідчим ДБР. Ці дії Порошенко, якого підозрюють у державній зраді, назвав політичним тиском.

Промова Порошенка в аеропорті "Жуляни": дивіться відео

Реакція Офісу Президента

Джерело: Інтерфакс-Україна

В Офісі Президента відреагували на повернення Петра Порошенка та мітинг в аеропорті. Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав промову Порошенка "неповагою до процесуальних правил". За словами посадовця, нічого скандального в отриманні підозри та в тому, щоб з'явитися до суду нема.

Отримати процесуальний документ, з'явитися до суду – це речі, в яких немає нічого складного чи незвичайного. Але якщо людина перетворює це на якийсь виступ із масовкою, якщо кожен крок в аеропорту супроводжує істеричними криками, то це свідчить про неповагу до базових процесуальних правил,

– сказав Подоляк.

Також на повернення політика відреагували і в партії "Слуга народу". Речниця політсили Юлія Палійчук заявила, що п'ятий президент намагається створити "штучний скандал".

Більше про повернення Порошенка Порошенко повернувся в Україну: відео і фоторепортаж з аеропорту

Порошенка розшукує МВС

Джерело: МВС

Попри те, що на 17 січня в Печерському суді призначили засідання з обрання запобіжного заходу політику, з'ясувалося, що п'ятий президент перебуває у розшуку.

В анкеті Порошенка на сайті йдеться, що його оголосили в розшук ще 24 грудня 2021 року. Тобто на наступний день після допиту в ДБР, на який замість політика прийшли його адвокати.



МВС оголосило Порошенка у розшук / Скриншот

Печерський суд обирав Поршенку запобіжний захід

Джерело: 24 канал

Одразу після повернення до Києва, Петро Порошенко та його адвокати відправилися до Печерського суду. Там об 11:00 почалося засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. На засіданні головував суддя Олексій Соколов, якого в 2017 році призначив Порошенко.

Порошенко та його адвокати у суді заявили, що йому намагалися нав'язати безплатного адвоката від держави. Він це розцінив, як нав'язування та позбавлення права на нормальний захист, та пообіцяв звернутись до суду. Від безкоштовного захисника нардеп офіційно відмовився.

Крім того, адвокати Порошенка вимагали самовідвід судді Соколова. Їхнє клопотання відхилили. Пізніше, за клопотаннями тих же адвокатів, суд оголосив перерву для того, щоб захисники ознайомилися з матеріалами справи.

Перерва тривала близько 2 годин.

Прокурори просять арешт для Порошенка

Після перерви засідання відновили. На ньому прокурори просили у суду запобіжного заходу для Петра Порошенка у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень. Крім того, у випадку внесення вказаної суми обвинувачення просило накласти на Порошенка низку зобов'язань.

Зокрема, прокурори просили одягнути на Порошенка електронний браслет, забрати паспорти для виїзду закордон та заборонити виїзд за межі Києва та Київської області.

Судді нібито стало зле

Після того, як суд відправився до нарадчої кімнати, прихильники Петра Порошенка заявили, що судді Олексію Соколову нібито стало зле і йому викликали швидку. Мітингувальники вважали, що Соколов нібито симулює, щоб не оголошувати рішення про запобіжний захід.

Однак у Печерському суді цю інформацію заперечили і підкреслили, що суддя досі перебуває в нарадчій кімнаті.

Біля будівлі суду зібралися також представники Нацгвардії зі спецтехнікою

Нацгвардія біля Печерського суду: дивіться відео

Більше про суд над Порошенком тут Печерський райсуд розглядає справу Порошенка: онлайн-трансляція

ЄС та США "передумали" відключати Росію від Swift

Джерело: Handelsblatt

У німецькій пресі з'явилася інформація про те, що Європейський Союз та США більше не розглядають можливість відключення Росії від міжнародної банківської ситеми Swift. Про це журналістам повідомили джерела в німецькому уряді.

Причиною такого рішення є нібито те, що питання ізоляції Росії є "надто делікатним" для усіх учасників міжнародних переговорів з Кремлем.

Відключення Росії від SWIFT може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяти створенню альтернативної платіжної інфраструктури, в якій більше не домінуватимуть західні країни, у середньостроковій перспективі,

– мовиться у повідомленні.

Однак США та ЄС обговорюють можливість впровадження жорстких економічних санкцій проти Росії у випадку повномасштабної агресії. Окрім того, Німеччина хоче домогтися винятків, щоб мати можливість оплачувати імпорт російського газу та нафти.

Також у ЗМІ повідомили, що найближчими днями відбудеться зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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Потенційні учасники відбору на Євробачення

Джерело: Суспільне

Уже 12 лютого Україна обере свого представника на Євробачення 2022, яке відбудеться у травні в італійському Турині. Суспільне 17 січня опублікувало перелік потенційних учасників відбору на конкурс. Серед понад 200 заявок обрали 27 кращих. Однак, з них лише 8 стануть учасниками нацвідбору.

Серед учасників є "ветерани відбору": виконавець LAUD, який вже двічі боровся за право представити Україну на Євробаченні (у 2018 та 2019 роках), гурт Cloudless – півфіналісти нацвідбору в 2020 році та білоруський співак Michael Soul, який у 2019 році боровся за право представити свою країну на конкурсі. Також серед учасників є такі популярні виконавці як WELLBOY, Alina Pash та Kalush Orchestra.

Повний список потенційних учасників відбору виглядає так:

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

Sofia Shanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

АНЦЯ

Віка Ягич

Східзахід

Юлія Тимочко

Хто стане учасником відбору та боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні, стане відомо вже 24 січня.