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Сказка на Софийской площади в Киеве

Источник: 24 канал

В Киеве накануне Дня святого Николая украинцам подарили настоящее чудо: зажгли главную елку страны. Искусственную красавицу украсили гирляндами, сияющими белым, оранжевым, желтым, красным и холодным блеском.

Кроме того, на елке – более 20 тысяч игрушек. Они создают иллюзию, будто дерево усыпано бисером.

В общей сложности 31-метровая елка стоила Киеву 9 миллионов гривен. Их предоставили спонсоры.

Как зажигали главную новогоднюю елку Украины 2022: смотрите видео

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Первый зараженный омикроном в Украине

Источник: фейсбук Виктора Ляшко

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что в Украине 18 декабря был обнаружен первый зараженный Омикроном. Соответствующие данные предоставил Центр общественного здоровья.

Инфицированного обнаружили путем секвенирования. Известно, что зараженный прибыл из ОАЭ. Там он контактировал с зараженным коронавирусом.

Глава Минздрава призвал украинцев избегать поездок в страны мира, где циркуляция штамма Омикрон доминирует.

Мужчину уже выписали из больницы

Главный санитарный врач Киева Сергей Чумак отметил: штамм диагностировали уже после того, как мужчину выписали из больницы.

Зараженный Омикроном в этом году уже болел коронавирусом.

Заметьте! По состоянию на 18 декабря в Украине могут быть уже 2 зараженных Омикроном.

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Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной

Источник: Medium

В исследовании DFRLab говорится, что Россия продолжает наращивать войска вощле украинской границы. Об этом свидетельствуют данные спутников, а также информация из соцсетей.

С начала декабря зафиксировали, что подразделения Центрального военного округа "продолжают использовать железную дорогу, чтобы перемещать оборудование на сотни километров в направлении локаций возле украинской границы".

Также недавно заметили перемещение подразделений из района Санкт-Петербурга в Курск. До украинской границы – около 100 километров.

Учитывая большое количество техники вокзле границы с Украиной и небольшой размер известных лагерей, существует несколько других, не обнаруженных небольших лагерей, вроде того, что был замечен в Курске, разбросанных по Курской и Брянской областях,

– говорится в сообщении.



Снимки со спутника свидетельствуют об увеличении российских войск / Коллаж DFRLab

В целом, новую волну активности зафиксировали поблизости:

Курска;

Брянска;

Валуйков;

Клетни.

Обратите внимание! В Брянской области заметили бронированные поезда, двигавшиеся в Клинцы.

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Погиб Станислав Запорожец

Источник: фейсбук "Вернись живым"

На Донбассе 16 декабря погиб военный Станислав Запорожец. Он воевал в рядах 74 отдельного разведывательного батальона.

Героя убил вражеский снайпер.

Отныне Станиславу навсегда останется 30. Ни на миг не забываем, кто начал эту проклятую войну. Кто и за что убивает украинцев, вставших на защиту своей страны,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба фонда "Вернись живым" отметила, что, как настоящий разведчик, Запорожец оставил на всеобщее обозрение немного: два фото и пустой профиль в соцсетях.

Станислав Запорожец / 24 канал

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На рождественские праздники Минздрав ужесточит требования карантина

Источник: телеграм Михаила Радуцкого

Минздрав на новогодние и рождественские праздники ужесточит карантинные ограничения. В частности, из-за штамма Омикрон, стремительно распространяющегося в мире.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий отметил, что Украине придется пережить еще одну волну эпидемии COVID-19. Насколько она будет мощной, зависит от украинцев. В частности, от темпов вакцинации.

Минздрав усиливает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий, и, я считаю, действует совершенно правильно,

– заявил Радуцкий.

Главное об усилении карантина