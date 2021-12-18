Во время брифинга 17 декабря Залужный высказался, в частности, о первоочередных задачах, которые стоят перед ВСУ. Их необходимо решить, чтобы эффективно противостоять агрессии Кремля.

Читайте также Напомнили о Будапештском меморандуме: Россия отказалась гарантировать США ненападение на Украину​

Молодежь готова защищать Родину

Кроме этого, украинский генерал-лейтенант пояснил, что для того, чтобы сдерживать противника, нужна мощная армия. Речь идет прежде всего именно о людях.

У нас сегодня есть молодежь, которая сформировалась за время войны, и готова до последней капли крови защищать Родину,

– сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что Украина имеет уникальный опыт противостояния агрессору, численность сил которого в несколько раз больше.

Залужный назвал приоритетные задачи для ВСУ:

завершение реформы Вооруженных сил Украины;

перевооружение армии;

достижение совместимости с вооруженными силами стран НАТО;

увеличение совместных с партнерами учений.

Обратите внимание! Накануне Залужный заявил, что ситуация у границ Украины остается напряженной. По его мнению, причина кроется в слабой реакции мира на предыдущую эскалацию в апреле.

Готовы ли украинцы сопротивляться агрессору

Согласно данным социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, в целом сопротивляться врагу готовы 50,2% украинцев. 33,3% респондентов готовы оказать вооруженное сопротивление, а 21,7% в случае угрозы будут участвовать в акциях гражданского сопротивления.

Зато 14,8% заявили, что выехали бы в более безопасный регион, а 9,3% отправились бы за границу. Еще 18,6% опрошенных говорят, что вообще ничего бы не делали. Кроме этого, 12,1% респондентов не определились с ответом; а 1,1% отказались ответить на вопрос.