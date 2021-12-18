Під час брифінгу 17 грудня Залужний висловився, зокрема, про першочергові завдання, які стоять перед ЗСУ. Їх необхідно вирішити, аби ефективно протистояти агресії Кремля.

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Молодь готова захищати Батьківщину

Крім цього, український генерал-лейтенант пояснив, що для того, аби стримувати противника, потрібна потужна армія. Мовиться насамперед саме про людей.

У нас сьогодні є молодь, яка сформувалася за час війни, й готова до останньої краплі крові захищати Батьківщину,

– сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україна має унікальний досвід протистояння агресору, чисельність сил якого є у кілька разів більшою.

Залужний назвав пріоритетні завдання для ЗСУ:

завершення реформи Збройних сил України;

переозброєння армії;

досягнення взаємосумісності зі збройними силами країн НАТО;

збільшення спільних з країнами-партнерами навчань.

Зверніть увагу! Напередодні Залужний заявив, що ситуація біля кордонів України залишається напруженою. На його думку, причина криється у слабкій реакції світу на попередню ескалацію у квітні.

Чи готові українці чинити опір агресору

Згідно з даними соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, загалом чинити опір ворогу готові 50,2% українців. 33,3% респондентів готові чинити збройний опір, а 21,7% у випадку загрози братимуть участь в акціях громадянського опору.

Натомість 14,8% заявили, що виїхали б у безпечніший регіон, а 9,3% відправилися б за кордон. Ще 18,6% опитаних кажуть, що взагалі нічого б не робили. Крім цього, 12,1% респондентів не визначилися із відповіддю; а 1,1% відмовилися відповісти на запитання.