Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Зауважте Налякані люди повибігали на вулиці: біля італійського Бергамо стався землетрус
Казка на Софійській площі у Києві
Джерело: 24 канал
У Києві напередодні Дня святого Миколая українцям подарували справжнє диво: запалили головну ялинку країни. Штучну красуню прикрасили гірляндами, які сяють білим, помаранчевим, жовтим, червоним та холодним блиском.
Окрім того, на ялинці – понад 20 тисяч іграшок. Вони створюють ілюзію, наче деревце всипали бісером.
Загалом 31-метрова ялинка коштувала Києву 9 мільйонів гривень. Їх надали спонсори.
Як запалювали головну новорічну ялинку України 2022: дивіться відео
Зверніть увагу У Лондоні оголосили надзвичайний стан через критичну ситуацію з Омікроном
Перший заражений омікроном в Україні
Джерело: фейсбук Віктора Ляшка
Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що в Україні 18 грудня виявили першого зараженого Омікроном. Відповідні дані надав Центр громадського здоров'я.
Інфікованого виявили шляхом секвенування. Відомо, що заражений прибув з ОАЕ. Там він контактував з зараженим коронавірусом.
Глава МОЗ закликав українців уникати поїздок у країни світу, де циркуляція штаму Омікрон домінує.
Чоловіка вже виписали з лікарні
- Головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак наголосив: штам діагностували вже після того, як чоловіка виписали з лікарні.
- Заражений Омікроном цьогоріч вже хворів на коронавірус.
Актуально Омікрон уже в Україні: що треба знати про симптоми та перебіг захворювання
Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною
Джерело: Medium
У дослідженні DFRLab мовиться, що Росія продовжує накопичувати війська поблизу українського кордону. Про це свідчать дані супутників, а також – інформація з соцмереж.
Від початку грудня зафіксували, що підрозділи Центрального військового округу "продовжують використовувати залізницю, щоб пересувати обладнання на сотні кілометрів у напрямку локацій біля українського кордону".
Також нещодавно зауважили переміщення підрозділів із району Санкт-Петербурга до Курська. До українського кордону – приблизно 100 кілометрів.
Враховуючи велику кількість техніки біля кордону з Україною та невеликий розмір відомих таборів, існує кілька інших не виявлених невеликих таборів, на кшталт того що був помічений у Курську, розкиданих по Курській та Брянській областях,
– мовиться у повідомленні.
Знімки з супутника свідчать про збільшення російських військ / Колаж DFRLab
Загалом нову хвилю активності зафіксували поблизу:
- Курська;
- Брянська;
- Валуйків;
- Клєтні.
Важливо Росія відправила стратегічні бомбардувальники на білорусько-польський кордон
Загинув Станіслав Запорожець
Джерело: фейсбук "Повернись живим"
На Донбасі 16 грудня загинув військовий Станіслав Запорожець. Він воював у лавах 74 окремого розвідувального батальйону.
Героя вбив ворожий снайпер.
Відтепер Станіславу назавжди залишиться 30. Ні на єдину мить не забуваймо, хто розпочав цю прокляту війну. Хто і за що вбиває українців, які постали на захист своєї країни,
– мовиться у повідомленні.
Пресслужба фонду "Повернись живим" зауважила, що, як справжній розвідник, Запорожець залишив на загал небагато: два фото й порожній профіль в соцмережах.
Станіслав Запорожець / 24 канал
Зверніть увагу У нас є молодь, яка готова воювати до останньої краплі крові, – Залужний про агресію Росії
На різдвяні свята МОЗ посилює вимоги карантину
Джерело: телеграм Михайла Радуцького
МОЗ на новорічні та різдвяні свята посилить карантинні обмеження. Зокрема, через штам Омікрон, який стрімко поширюється у світі.
Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький зауважив, що Україні доведеться пережити ще одну хвилю епідемії COVID-19. Наскільки вона буде потужною, залежить від українців. Зокрема, від темпів вакцинації.
МОЗ посилює протиепідемічні вимоги проведення масових заходів, і, я вважаю, діє абсолютно правильно,
– заявив Радуцький.
Головне про посилення карантину
- Територія масового заходу необхідно обгородити, а на вході встановити пункт контролю. Там у відвідувачів перевірятимуть наявність сертифікату вакцинації, негативного результату тестування або довідки про одужання.
- У регіонах червоної зони необхідно мати сертифікат про проведення двох щеплень, у жовтій – щонайменше одного.
- Для зменшення черг на вході МОЗ рекомендує нанести розмітку на відстані півтора метра від одного місця до іншого. Відвідувачам потрібно буде зачекати на вході, але всередині майданчика для святкування буде безпечно.
- Не втрачають чинності також вимоги попереднього року: усі відвідувачі та персонал компанії, яка проводить захід, повинні бути у масках, які щільно прилягають до обличчя, закриваючи ніс та рот.