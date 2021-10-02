Самые важные новости Украины и мира за 2 октября:

Читайте также Съезды фракции "Слуга народа" станут регулярными, – Стефанчук

Подписи за отставку Разумкова

Источник: телеграм Юлии Палийчук

Члены фракции "Слуга народа" собрали необходимое количество подписей для регистрации постановления об отзыве Дмитрия Разумкова. Теперь его рассмотрят на заседании Верховной Рады.

По состоянию на 17:30 под коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной Рады Украины собрано более 150 подписей народных депутатов Украины,

– подчеркнула Юлия Палийчук.

В свою очередь Юлия Гришина заявила, что подписи собирали "в спокойной атмосфере без давления".

Зеленский прокомментировал ситуацию с Разумковым

Президент Владимир Зеленский считает, что Дмитрию Разумкову не следовало выносить расхождение своих взглядов с политикой "Слуги народа" в публичную сферу.

Это внутрифракционный вопрос. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы, или консультантов, что с ним работают,

– сказал глава государства.

На вопрос журналистов о том, доволен ли президент работой Дмитрия Разумкова на посту председателя Верховной Рады, он ответил, что для него здесь все просто.

"Любой, будь то спикер Рады, или председатель ОГА должны придерживаться так называемого "меню" от "Слуги народа". Нашей программы. Она наработана. Это наши обязанности. Если мы боремся с олигархами, то подписываем закон. Если нет – ищите другую команду. Все просто", – добавил Владимир Зеленский.

В Чернигове убили полицейского

Источник: полиция Черниговщины

В Чернигове в ночь на 2 октября группа молодых людей убила местного капитана полиции. В то же время преступники сильно ранили другого правоохранителя.

На момент нападения мужчины были в гражданской одежде, поскольку находились в отпуске. Сейчас пострадавший полицейский находится в реанимации.

Полиция Черниговской области уже открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве и назначила служебное расследование.

Обратите внимание! Сейчас задержали 6 молодых людей, которые могут быть причастными к нападению. Правоохранители опрашивают очевидцев, изучают видео с камер наблюдения – следственные действия продолжаются.

Полиция выясняет обстоятельства убийства полицейского в Чернигове: смотрите видео

Оккупанты ранили бойца ВСУ

Источник: штаб ООС

Российские оккупационные войска в течение суток 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг атаковал позиции ВСУ вблизи:

Новозвановки;

Марьинки;

Станицы Луганской;

Кроме этого, на Луганщине зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата противника Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение,

– отметили в штабе.

Воину оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника Украины – средней тяжести.

Важно! Наемники России открывали огонь из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра и артиллерии 122 калибра, а также из противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса.

Письмо Саакашвили из тюрьмы

Источник: фейсбук-страница Ники Гварамии

Задержанный в Грузии Михаил Саакашвили написал письмо, в котором обратился к гражданам в день выборов. Он находится в исправительном учреждении №12 в Рустави.

Что написал Саакашвили в письме

Вынесенные ему на родине приговоры политик назвал "ложными и полностью сфабрикованным". Саакашвили считает, что их принимали, в том числе, и по "заказу Путина". Мол, ни одна страна мира не соглашается с этими решениями, кроме России.

Однако, как объяснил бывший президент, он решил вернуться, ведь верит в свою страну и ее граждан. Поэтому призвал всех идти на избирательные участки и голосовать, чтобы ни один голос не был потерян.

Моя свобода и, что еще важнее, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни,

– подчеркнул политик.

Саакашвили добавил, что от этого также зависит и поддержка со стороны международного сообщества. "Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа – в наших руках. Я люблю вас. Верный вам, Михаил Саакашвили", – подытожил он.



Саакашвили написал письмо из тюрьмы / Фото с фейсбук-страницы Ники Гарамии

Цель заседания "Слуг народа" в Трускавце

Источник: 24 канала

"Слуги народа" собрались на выездное заседание в Трускавце – чтобы переоценить дальнейшие задачи политсилы. Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, если сравнивать ситуацию 2019 и 2021 годов, то нельзя не увидеть значительных изменений как внутри страны, так и во внешних обстоятельствах.

Эти изменения требуют и переоценки задач, которые должна выполнить политическая команда власти. А значит, пункты предвыборной программы партии должны быть дополнены,

– пояснил Подоляк.

Он уточнил, что для этого уже разработали детальный План трансформации Украины, который стал основой для работы между депутатами, представителями правительства и Офиса Президента является ключевой темой выездной встречи в Трускавце.

План объединяет те реформы, проекты и задачи, которые нужно реализовать или полноценно начать в течение ближайших года-двух.

Он предусматривает следующие пункты

инфраструктура,

обновление правовой основы государства,

трансформация энергетики,

развитие передовых отраслей,

существенный пересмотр политики по добыче и переработке стратегического сырья,

социальная трансформация,

развитие внешнеполитических инструментов.

Чтобы выполнить этот план нужны десятки решений – прежде всего на уровне парламента.

Поэтому ключевое условие – это понимание каждым членом команды власти, что время не должно тратиться впустую. Украинское общество не может и не будет ждать, пока в парламенте "наиграются" в блокировки, затягивание и в споры ради споров,

– добавил Подоляк.

Он подытожил, что скорость работы и четкость реализации задач для трансформации Украины – ключевые параметры, по которым Зеленский будет оценивать вклад каждого члена команды в общий результат.