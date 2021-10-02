Найважливіші новини України та світу за 2 жовтня:

Читайте також З'їзди фракції "Слуга народу" стануть регулярними, – Стефанчук

Підписи за відставку Разумкова

Джерело: телеграм Юлії Палійчук

Члени фракції "Слуга народу" зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації постанови про відкликання Дмитра Разумкова. Тепер її розглянуть на засіданні Верховної Ради.

Станом на 17:30 під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України зібрано понад 150 підписів народних депутатів України,

– наголосила Юлія Палійчук.

Своєю чергою Юлія Гришина заявила, що підписи збирали "у спокійній атмосфері без тиску".

Зеленський прокоментував ситуацію з Разумковим

Президент Володимир Зеленський вважає, що Дмитру Разумкову не слід було виносити розбіжність своїх поглядів з політикою "Слуги народу" в публічну сферу.

Це внутрішньофракційне питання. Я вважаю, що велика помилка зі сторони Діми, чи консультантів, що з ним працюють,

– сказав глава держави.

На питання журналістів про те, чи задоволений президент роботою Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради, він відповів, що для нього тут все просто.

"Будь-хто, чи то спікер Ради, чи голова ОДА мають дотримуватися так званого "меню" від "Слуги народу". Нашої програми. Вона напрацьована. Це наші обов'язки. Якщо ми боремося з олігархами, то підписуємо закон. Якщо ні – шукайте іншу команду. Все просто", – додав Володимир Зеленський.

Варто глянути Разумков, План трансформації, вечірка: як пройшов перший день з’їзду "слуг народу" у Трускавці

У Чернігові вбили поліцейського

Джерело: поліція Чернігівщини

У Чернігові в ніч проти 2 жовтня група молодиків вбила місцевого капітана поліції. Водночас злочинці сильно поранили іншого правоохоронця.

На момент нападу чоловіки були у цивільному одязі, оскільки перебували у відпустці. Наразі постраждалий поліцейський перебуває в реанімації.

Поліція Чернігівської області вже відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та призначила службове розслідування.

Зверніть увагу! Наразі затримали 6 молодиків, які можуть бути причетними до нападу. Правоохоронці опитують очевидців, вивчають відео з камер спостереження – слідчі дії тривають.

Поліція з'ясовує обставини вбивства поліцейського у Чернігові: дивіться відео

Окупанти поранили бійця ЗСУ

Джерело: штаб ООС

Російські окупаційні війська протягом доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог атакував позиції ЗСУ поблизу:

Новозванівки;

Мар'їнки;

Станиці Луганської;

Окрім цього, на Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату противника Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення,

– зазначили у штабі.

Воїну оперативно надали невідкладну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника України – середньої важкості.

Важливо! Найманці Росії відкривали вогонь зі заборонених мінометів калібру 120 і 82 міліметри та артилерії 122 калібру, а також із протитанкових гранатометів і протитанкового ракетного комплексу.

Лист Саакашвілі з в'язниці

Джерело: фейсбук-сторінка Ніки Гварамії

Затриманий у Грузії Міхеіл Саакашавілі написав листа, в якому звернувся до громадян у день виборів. Він перебуває у виправній установі №12 в Руставі.

Що написав Саакашвілі у листі

Винесені йому на батьківщині вироки політик назвав "хибними та повністю сфабрикованими". Саакашвілі вважає, що їх ухвалювали, зокрема, й на "замовлення Путіна". Мовляв, жодна країна світу не погоджується з цими рішеннями, окрім Росії.

Проте, як пояснив експрезидент, він вирішив повернутися, адже вірить у свою державу та її громадян. Тож закликав усіх йти на виборчі дільниці й голосувати, аби жоден голос не був втрачений.

Моя свобода і, що ще важливіше, свобода Грузії повністю залежить від вашої активності та боєздатності у найближчі дні,

– наголосив політик.

Саакашвілі додав, що від цього також залежить й підтримка з боку міжнародної спільноти. "Будь ласка, не сумнівайтеся і до кінця вірте, що наша перемога – у наших руках. Я люблю вас. Вірний вам, Міхаіл Саакашвілі", – підсумував він.



Саакашвілі написав листа з в'язниці / Фото з фейсбук-сторінки Ніки Гарамії

Мета засідання "Слуг народу" в Трускавці

Джерело: 24 каналу

"Слуги народу" зібралися на виїзне засідання у Трускавці – аби переоцінити подальші завдання політсили. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, якщо порівнювати ситуацію 2019 і 2021 років, то не можна не побачити значних змін як всередині країни, так і в зовнішніх обставинах.

Ці зміни вимагають і переоцінки завдань, які повинна виконати політична команда влади. А значить, пункти передвиборчої програми партії повинні бути доповнені,

– пояснив Подоляк.

Він уточнив, що для цього вже напрацювали детальний План трансформації України, який став основою для роботи між депутатами, представниками уряду та Офісу Президента – це є ключовою темою виїзної зустрічі в Трускавці.

План об'єднує ті реформи, проєкти та завдання, які потрібно реалізувати або повноцінно розпочати протягом найближчих року-двох.

Він передбачає такі пункти

інфраструктура,

оновлення правової основи держави,

трансформація енергетики,

розвиток передових галузей,

істотний перегляд політики щодо видобутку і переробки стратегічної сировини,

соціальна трансформація,

розвиток зовнішньополітичних інструментів.

Щоб виконати цей план потрібні десятки рішень – насамперед на рівні парламенту.

Тому ключова умова – це розуміння кожним членом команди влади, що час не повинен витрачатися даремно. Українське суспільство не може і не буде чекати, поки в парламенті "награються" в блокування, затягування і в суперечки заради суперечок,

– додав Подоляк.

Він підсумував, що швидкість роботи та чіткість реалізації завдань для трансформації України – ключові параметри, за якими Зеленський оцінюватиме внесок кожного члена команди в загальний результат.