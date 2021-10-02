Найважливіші новини України та світу за 2 жовтня:
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Підписи за відставку Разумкова
Джерело: телеграм Юлії Палійчук
Члени фракції "Слуга народу" зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації постанови про відкликання Дмитра Разумкова. Тепер її розглянуть на засіданні Верховної Ради.
Станом на 17:30 під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України зібрано понад 150 підписів народних депутатів України,
– наголосила Юлія Палійчук.
Своєю чергою Юлія Гришина заявила, що підписи збирали "у спокійній атмосфері без тиску".
Зеленський прокоментував ситуацію з Разумковим
Президент Володимир Зеленський вважає, що Дмитру Разумкову не слід було виносити розбіжність своїх поглядів з політикою "Слуги народу" в публічну сферу.
Це внутрішньофракційне питання. Я вважаю, що велика помилка зі сторони Діми, чи консультантів, що з ним працюють,
– сказав глава держави.
На питання журналістів про те, чи задоволений президент роботою Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради, він відповів, що для нього тут все просто.
"Будь-хто, чи то спікер Ради, чи голова ОДА мають дотримуватися так званого "меню" від "Слуги народу". Нашої програми. Вона напрацьована. Це наші обов'язки. Якщо ми боремося з олігархами, то підписуємо закон. Якщо ні – шукайте іншу команду. Все просто", – додав Володимир Зеленський.
Варто глянути Разумков, План трансформації, вечірка: як пройшов перший день з’їзду "слуг народу" у Трускавці
У Чернігові вбили поліцейського
Джерело: поліція Чернігівщини
У Чернігові в ніч проти 2 жовтня група молодиків вбила місцевого капітана поліції. Водночас злочинці сильно поранили іншого правоохоронця.
На момент нападу чоловіки були у цивільному одязі, оскільки перебували у відпустці. Наразі постраждалий поліцейський перебуває в реанімації.
Поліція Чернігівської області вже відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та призначила службове розслідування.
Поліція з'ясовує обставини вбивства поліцейського у Чернігові: дивіться відео
Окупанти поранили бійця ЗСУ
Джерело: штаб ООС
Російські окупаційні війська протягом доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог атакував позиції ЗСУ поблизу:
- Новозванівки;
- Мар'їнки;
- Станиці Луганської;
Окрім цього, на Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату противника Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення,
– зазначили у штабі.
Воїну оперативно надали невідкладну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника України – середньої важкості.
Лист Саакашвілі з в'язниці
Джерело: фейсбук-сторінка Ніки Гварамії
Затриманий у Грузії Міхеіл Саакашавілі написав листа, в якому звернувся до громадян у день виборів. Він перебуває у виправній установі №12 в Руставі.
Що написав Саакашвілі у листі
Винесені йому на батьківщині вироки політик назвав "хибними та повністю сфабрикованими". Саакашвілі вважає, що їх ухвалювали, зокрема, й на "замовлення Путіна". Мовляв, жодна країна світу не погоджується з цими рішеннями, окрім Росії.
Проте, як пояснив експрезидент, він вирішив повернутися, адже вірить у свою державу та її громадян. Тож закликав усіх йти на виборчі дільниці й голосувати, аби жоден голос не був втрачений.
Моя свобода і, що ще важливіше, свобода Грузії повністю залежить від вашої активності та боєздатності у найближчі дні,
– наголосив політик.
Саакашвілі додав, що від цього також залежить й підтримка з боку міжнародної спільноти. "Будь ласка, не сумнівайтеся і до кінця вірте, що наша перемога – у наших руках. Я люблю вас. Вірний вам, Міхаіл Саакашвілі", – підсумував він.
Саакашвілі написав листа з в'язниці / Фото з фейсбук-сторінки Ніки Гарамії
Мета засідання "Слуг народу" в Трускавці
Джерело: 24 каналу
"Слуги народу" зібралися на виїзне засідання у Трускавці – аби переоцінити подальші завдання політсили. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, якщо порівнювати ситуацію 2019 і 2021 років, то не можна не побачити значних змін як всередині країни, так і в зовнішніх обставинах.
Ці зміни вимагають і переоцінки завдань, які повинна виконати політична команда влади. А значить, пункти передвиборчої програми партії повинні бути доповнені,
– пояснив Подоляк.
Він уточнив, що для цього вже напрацювали детальний План трансформації України, який став основою для роботи між депутатами, представниками уряду та Офісу Президента – це є ключовою темою виїзної зустрічі в Трускавці.
План об'єднує ті реформи, проєкти та завдання, які потрібно реалізувати або повноцінно розпочати протягом найближчих року-двох.
Він передбачає такі пункти
- інфраструктура,
- оновлення правової основи держави,
- трансформація енергетики,
- розвиток передових галузей,
- істотний перегляд політики щодо видобутку і переробки стратегічної сировини,
- соціальна трансформація,
- розвиток зовнішньополітичних інструментів.
Щоб виконати цей план потрібні десятки рішень – насамперед на рівні парламенту.
Тому ключова умова – це розуміння кожним членом команди влади, що час не повинен витрачатися даремно. Українське суспільство не може і не буде чекати, поки в парламенті "награються" в блокування, затягування і в суперечки заради суперечок,
– додав Подоляк.
Він підсумував, що швидкість роботи та чіткість реалізації завдань для трансформації України – ключові параметри, за якими Зеленський оцінюватиме внесок кожного члена команди в загальний результат.