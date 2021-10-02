Мусимо звіряти годинники, – Стефанчук
Віцеспікер Верховної Ради заявив, що "Слузі народу" потрібні проводити тімбілдинги. Про це він сказав журналістам на виїзному засіданні фракції у Трускавці.
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Слід звіряти годинники і бачити, чого ми досягли. Це надзвичайно важливий захід. Ми перебуваємо вже на екваторі. Маємо проаналізувати, що нам вдалося, що не вдалося і чому, які конкретні завдання ми ставимо перед собою на майбутнє,
– пояснив політик.
Що відомо про з'їзд "Слуги народу"
- Впродовж 1 – 2 жовтня у готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці відбувається виїзне засідання фракції "Слуга народу". На нього запросили також керівника СБУ Івана Баканова, генпрокурорку Ірину Венедіктову, представників Кабінету Міністрів та Офісу Президента. Прилетів й президент Володимир Зеленський.
- За словами Михайла Подоляка, головною темою засідання став План трансформації України. Він передбачає проєкти, які потрібно реалізувати протягом найближчих року – двох. Мовиться про інфраструктуру, оновлення правової основи держави, розвиток передових галузей, соціальну трансформацію тощо.
- На з'їзді нардепи зібрали 160 підписів за зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Крім того, політики провели велику нараду з керівниками правоохоронних органів. На ній обговорили реформу прокуратури, зміни до Кримінального кодексу України, головні принципи антикорупційної стратегії та реформування Державної митної служби.