Должны сверять часы, – Стефанчук
Вице-спикер Верховной Рады заявил, что "Слуге народа" нужно проводить тимбилдинги. Об этом он сказал журналистам на выездном заседании фракции в Трускавце.
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Следует сверять часы и видеть, чего мы достигли. Это очень важное мероприятие. Мы находимся уже на экваторе. Должны проанализировать, что нам удалось, что не удалось и почему, какие конкретные задачи мы ставим перед собой на будущее,
– пояснил политик.
Что известно о съезде "Слуги народа"
- В течение 1 – 2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце проходит выездное заседание фракции "Слуга народа". На него пригласили также руководителя СБУ Ивана Баканова, генпрокурора Ирину Венедиктову, представителей Кабинета Министров и Офиса Президента. Прилетел и президент Владимир Зеленский.
- По словам Михаила Подоляка, главной темой заседания стал План трансформации Украины. Он предусматривает проекты, которые нужно реализовать в течение ближайших года – двух. Говорится об инфраструктуре, обновлении правовой основы государства, развитие передовых отраслей, социальной трансформации и тому подобное.
- На съезде нардепы собрали 160 подписей за снятие Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- Кроме того, политики провели большое совещание с руководителями правоохранительных органов. На ней обсудили реформу прокуратуры, изменения в Уголовный кодекс Украины, главные принципы антикоррупционной стратегии и реформирование Государственной таможенной службы.