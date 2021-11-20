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К теме На мгновение остановился и поехал дальше: видео смертельного ДТП с маршруткой во Львове 18+

Жуткое ДТП в центре Львова: погибла монахиня

Источник: Полиция Львовской области

Ужасное ДТП произошло утром 20 ноября в самом центре Львова. Маршрутка №138, которая поворачивала с проспекта Свободы на улицу Дорошенко, сбила двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Водитель сбежал с места ДТП

67-летнюю пострадавшую откинуло, а 48-летняя женщина оказалась под кузовом. Водитель остановился, но поехал дальше. О наезде полиции он не сообщил. Правоохранителям сообщили об аварии очевидцы. Правоохранители на месте обнаружили только одну потерпевшую.

Маршрутку нашли на конечной остановке – на улице Джорджа Вашингтона. Неподалеку находилось тело, которое автобус протянул с собой пол города. Водителя сразу задержали.

Смотрите видео момента наезда / Видео 18+:

В маршрутке были пассажиры

Источник: Varta1

Действительно, шокирует то, что по словам правоохранителей, в момент ДТП в маршрутке были пассажиры. Сейчас их разыскивают, чтобы допросить.

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Что известно о погибшей в ДТП Как сообщили в Как сообщили в Katedra Lwowska , погибшей оказалась 48-летняя сестра Ольга. Она вместе с другой монахиней утром шла на утреннюю мессу.

Деревопад в Киеве

Источник: "Киев Оперативный"

В Киеве 20 ноября объявили штормовое предупреждение. Мощные порывы ветра ломали деревья, которые падали на автомобили. К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет.

Где были повреждены машины:

На улице Генерала Матыкина дерево упало на припаркованный микроавтобус. Видео сняла владелица машины. Женщина сообщила, что накануне ОСМД вызвало комиссию по аварийному дереву. Комиссия решила, что его срезать не нужно.

Аналогичная ситуация произошла на Генерала Наумова, где на Ford упало большое дерево. Вся машина оказалась под ветками.

От деревопада пострадала машина в Лабораторном переулке.



В Киеве деревья падали на машины / скриншоты с видео



Инцидент в Лабораторном переулке / Фото "Киев сейчас"

Ветер срывал металлические листы с крыш

Источник: Dtp.kiev

На Васильковской очевидцы засняли, как мощный ветер сорвал металлические листы с крыши и приземлил их на машины. К счастью, пострадавших нет.

Смотрите видео мощного ветра / Видео Dtp.kiev:

Обратите внимание! Непогода разгулялась по центральным, северным и восточным областям. Больше всего пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина и Полтавщина.

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Саакашвили прекратил голодовку

Источник: DW

Михеил Саакашвили прекратил голодовку. Это произошло после того, как заключенного политика перевели в военный госпиталь в городе Гори.

Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии,

– сказал врач политика Николоз Кипшидзе.

В Минздраве Грузии заверили, что госпиталь владеет всей необходимой базой, чтобы вылечить Саакашвили. Для экс-президента Грузии уже была выделена отдельная оборудованная палата.

Политик принимает пищу по особой схеме

Впоследствии глава врачебного консилиума Александр Цискаридзе подчеркнул, что состояние политика – стабильное. Он уже начал принимать пищу – по особой схеме. Также врачи наблюдают положительную динамику.

Обратите внимание! Саакашвили объявил голодовку еще 1 октября, когда его задержали в Грузии.

Зимняя красота в Карпатах

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Карпаты 20 ноября пришла самая настоящая зима: вершины Черногоры покрыло снегом – порой его высота достигала метра.

Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщила, что в 11: 45 зафиксировали видимость лишь на уровне 50 метров. Температура воздуха опустилась до -5. Также на высоте – мощные порывы ветра, их скорость достигает 50 метров в секунду.

Обратите внимание! 21 ноября синоптики тоже прогнозируют мокрый снег. Однако, предварительно, он должен выпасть только в Харьковской области. Именно там обещают и самую низкую среди всех регионов температуру - +5...+7.

Смотрите фото из заснеженных Карпат / Фото с инстаграм-страниц Василия Молдавчука, karpatybazan, Vasyl Perehinskiy, "Типичные Черновцы"