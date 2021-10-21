В Украине начали действовать новые правила межобластных перевозок: главные новости за 21 октября

Со скандалами и конфликтами – в Украине начали действовать новые правила межобластных перевозок. По словам мэра Киева, уже вскоре столица может оказаться в красной зоне. Целая эпопея возникла вокруг "исключения" Ильи Кивы из ОПЗЖ. В центре Киева задержали руководителя одного из отделов ГБР. Таковы были главные новости 21 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Новые правила межобластных перевозок в Украине

Источник: 24 канал

С 21 октября пассажирские межобластные перевозки в Украине осуществляют по новым правилам. Так, для путешествий между украинскими регионами в любом виде транспорта понадобится либо сертификат вакцинации, или ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до путешествия) или экспресс-тест.

Где действуют новые правила:

для регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на автобусных маршрутах;

для авиационного транспорта;

для железной дороги.

Изменения правил пассажирских перевозок касаются регионов желтой, оранжевой или красной зоны. Сейчас каждая область Украины находится в одной из этих зон.

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Как реагировали на вокзалах и аэродромах на изменения

Источник: 24 канал

На вокзалах во многих городах возле пунктов тестирования собрались люди. Большие очереди были и на киевском Центральном вокзале: достаточно желающих пришли и в пункт вакцинации. Люди, у которых были covid-паспорта или результаты ПЦР-тестов, без проблем садились в вагоны.

Гораздо хуже ситуация у тех, кто пришел на вокзал слишком поздно – когда тест они уже не успевали пройти. На вокзале 21 октября видели даже слезы – из-за путешествий, что сорвались.

Людей, которые провожали пассажиров, в вагоны не впускали.

Смотрите видео, как женщина расплакалась из-за невозможности путешествия:

Смотрите фото со столичных авто- и железнодорожных вокзалов и аэропорта / Фото Алины Туришин для 24 канала:

Кратко о ситуации в других крупных городах:

Харьков: На харьковском автовокзале тоже организовали центр для экспресс-тестирования, один из них прямо в салоне. Водители заверили, что соблюдают новые правила перевозки.

На харьковском автовокзале тоже организовали центр для экспресс-тестирования, один из них прямо в салоне. Водители заверили, что соблюдают новые правила перевозки. Львов: во Львове на вокзале тоже открыли центр вакцинации. И здесь, и в центре для тестирования собрались немало людей. На вокзале значительно увеличилось количество полиции.

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Киев – в шаге от красной зоны

Источник: Официальный портал Киева

Уже 22 октября Киев может оказаться в красной зоне. Это анонсировал мэр Виталий Кличко. Решение будет принимать Комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая соберется из-за стремительного роста заболеваемости.

За прошедшие сутки в Киеве – почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст тех, кто умер – от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них – в тяжелом состоянии,

– сказал Кличко.

Мэр привел жуткую статистику: сейчас в "коронавирусных" отделениях занято уже 50% коек. Что касается мест, оснащенных кислородом, то 63% из них – уже используют.

Какова ситуация с коронавирусом в Киеве?

По состоянию на 21 октября в столице обнаружили По состоянию на 21 октября в столице обнаружили более 247 тысяч случаев коронавируса, 5 780 из них – летальные. Выздоровели более 225 тысяч больных.

Исключали или не исключали: эпопея с Кивой

Источник: ОПЗЖ

Утром 21 октября в телеграм-каналах появилась информация, что одиозного Илью Киву исключили из партии ОПЗЖ – в ячейке Полтавской области. На такой шаг соратников нардепа вроде бы подтолкнули его "зашкварные" поступки.

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Однако со временем коллеги Кивы по партии и парламенту, в частности, Вадим Рабинович, поспешили заверить – Кива в их рядах остается, а такая информация – это манипуляция, за которую организаторов накажут. Более того, политики отметили, что партийная ячейка не может принимать такие решения в отношении члена политсовета.

Заявляем, что действия организаторов этой провокации, направленной на раскол партии, получат должную оценку руководства и членов нашей политической силы, а сами они понесут партийную ответственность,

– написали в ОПЗЖ.

Смотрите видео заявления Кивы об исключении из партии:

В Киеве задержали сотрудника ГБР

Сначала сам Кива подтвердил свое исключение из партии ОПЗЖ, которое состоялось на конференции Полтавской областной организации. Нардеп подчеркнул, что не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Со временем риторика политика изменилась: он посоветовал не верить "фейкам и пи**расам"

Источник: ГБР

Спецназовцы и следователи СБУ в центре столицы задержали одного из руководителей отдела и оперативного сотрудника Государственного бюро расследований. Злоумышленники якобы пытались подкупить должностных лиц Львовской областной прокуратуры.

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Посредники уже успели получить 5 тысяч долларов. Пока задержанных отстранили от исполнения обязанностей. В ГБР заверили, что будут способствовать проведению расследования.

Если суд признает сотрудников ГБР виновными, то им грозит от 3 до 7 лет заключения со штрафом от 8 500 до 11 900 гривен.