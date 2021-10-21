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Нові правила міжобласних перевезень в Україні

Джерело: 24 канал

З 21 жовтня пасажирські міжобласні перевезення в Україні здійснюють за новими правилами. Так, для подорожей між українськими регіонами у будь-якому виді транспорту знадобиться або сертифікат вакцинації, або ПЛР-тест (зроблений за 72 години до подорожі), або експрес-тест.

Де діють нові правила:

для регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах;

для авіаційного транспорту;

для залізниці.

Зверніть увагу! Зміни правил пасажирських перевезень стосуються регіонів жовтої, помаранчевої або червоної зони. Наразі кожна область України перебуває у одній з цих зон.



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Як реагували на вокзалах та летовищах на зміни

Джерело: 24 канал

На вокзалах у багатьох містах біля пунктів тестування зібралися люди. Великі черги були і на київському Центральному вокзалі: достатньо охочих прийшли і до пункту вакцинації. Люди, у яких були COVID-паспорти або результати ПЛР-тестів, без проблем сідали в вагони.

Набагато гірша ситуація – у тих, хто прийшов на вокзал занадто пізно – коли тест вони вже не встигали пройти. На вокзалі 21 жовтня бачили навіть і сльози – через подорожі, що зірвались.

Зверніть увагу! Людей, що проводжали пасажирів, у вагони не впускали.

Дивіться відео, як жінка розплакалась через неможливість подорожі:

Дивіться фото зі столичних авто- та залізничних вокзалів та летовища / Фото Аліни Туришин для 24 каналу:

Коротко про ситуацію в інших великих містах:

Харків : На харківському автовокзалі теж організували центр для експрес-тестування, один з них прямо у салоні. Водії запевнили, що дотримуються нових правил перевезення.

: На харківському автовокзалі теж організували центр для експрес-тестування, один з них прямо у салоні. Водії запевнили, що дотримуються нових правил перевезення. Львів: У Львові на вокзалі теж відкрили центр вакцинації. І тут, і в центрі для тестування зібрались чимало людей. На вокзалі значно збільшилась кількість поліції.

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Київ – за крок до червоної зони

Джерело: Офіційний портал Києва

Уже 22 жовтня Київ може опинитись в червоній зоні. Це анонсував міський голова Віталій Кличко. Рішення ухвалюватиме Комісія з надзвичайних ситуацій, яка збереться через стрімке зростання захворюваності.

За минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані,

– сказав Кличко.

Мер навів моторошну статистику: наразі у "коронавірусних" відділеннях зайнято вже 50% ліжок. Що ж до місць, оснащених киснем, то 63% з них – уже використовують.

Яка ситуація з коронавірусом в Києві? Станом на 21 жовтня в столиці виявили Станом на 21 жовтня в столиці виявили понад 247 тисяч випадків коронавірусу, 5 780 з них – летальні. Одужали більше ніж 225 тисяч хворих.



Виключали чи не виключали: епопея з Кивою

Джерело: ОПЗЖ

Вранці 21 жовтня у телеграм-каналах з'явилась інформація, що одіозного Іллю Киву виключили з партії ОПЗЖ – в осередку на Полтавщині. На такий крок соратників нардепа начебто підштовхнули його "зашкварні" вчинки.

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Проте згодом колеги Киви по партії та парламенту, зокрема, Вадим Рабинович, поспішили запевнити – Кива у їхніх лавах залишається, а така інформація – це маніпуляція, за яку організаторів покарають. Ба більше, політики наголосили, що партійний осередок не може ухвалювати такі рішення щодо члена політради.

Заявляємо, що дії організаторів цієї провокації, спрямованої на розкол партії, отримають належну оцінку керівництва і членів нашої політичної сили, а самі вони понесуть партійну відповідальність,

– написали в ОПЗЖ.

Дивіться відео заяви Киви щодо виключення з партії:

Цікаво! Спочатку сам Кива підтвердив своє виключення з партії ОПЗЖ, яке відбулося на конференції Полтавської обласної організації. Нардеп наголосив, що не давав їм можливість зливати й продавати партію, підробляти документи. Згодом риторика політика змінилась: він порадив не вірити "фейкам та пі**расам".

У Києві затримали співробітника ДБР

Джерело: ДБР

Спецпризначенці та слідчі СБУ у центрі столиці затримали одного з керівників відділу та оперативного співробітника Державного бюро розслідувань. Зловмисники нібито намагалися підкупити посадовців Львівської обласної прокуратури.

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Посередники вже встигли отримати 5 тисяч доларів. Поки що затриманих відсторонили від виконання обов'язків. У ДБР запевнили, що сприятимуть проведенню розслідування.

Якщо суд визнає співробітників ДБР винними, то їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення зі штрафом від 8500 до 11 900 гривень.