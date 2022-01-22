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День Соборности Украины

Источник: 24 канал

В городах Украины 22 января состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня Соборности. В этот день в 1919 году провозгласили Акт Воссоединения УНР и ЗУНР. В этом году в Киеве развернули 30-метровый флаг и создали "живую цепь" на мосту Патона. К акции присоединились киевляне разного возраста.

Кроме того, в столице соединили Софиевскую и Михайловскую площади 500-метровым флагом.



"Живая цепь" в Киеве / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Зеленский поздравил украинцев с праздником

По случаю праздника к украинцам обратился президент Владимир Зеленский. Он отметил, что соборность – это не только об истории, но и о прошлом и будущем Украины. Глава государства прибыл в Запорожье и открыл первую часть крупнейшего вантового моста в Украине. После этого он присоединился к "живой цепи" на мосту.

Более 100 лет назад был провозглашен Акт Воссоединения – соединились веками оторванные одна от другой части единой Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. Но я знаю, что мы точно будем вместе и уверен, что произойдет это не через века, а как можно скорее,

– заявил Зеленский.



Зеленский присоединился к "живой цепи" в Запорожье / Фото Офиса Президента



В Запорожье отметили День Соборности / Фото офиса Президента

Как праздновали в других городах

Между Львовом и Запорожьем организовали телемост под лозунгом "Мы – это Украина". Кроме того, в городе Льва люди образовали "живую цепь".

В Сумах люди собрались на митинг в сквере Тараса Шевченко, а также возложили цветы к подножию памятника Кобзарю. Впоследствии горожане создали из свечей карту Украины.

В Тернопольской области отметили День Соборности на границе с Хмельницкой областью. Празднование сопровождалось угощением традиционными блюдами и выступлениями творческих коллективов. Кроме того, возле села Окопы встретились жители сразу трех областей – Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.

"Живые цепи" образовали также в Херсоне и Ужгороде.

Даже украинские полярники возле станции "Академик Вернадский" образовали "живую цепь" в снежном тоннеле. Вокруг них были многометровые сугробы снега.

Украинцы отметили День Соборности / Фото Валентины Полищук, Суспільного, Шумской территориальной общины, National Antarctic Scientific Center of Ukraine

Скандал вокруг циничного заявления главы ВМС Германии

Источник: Manohar Parrikar IDSA

Командующий военно-морских сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что временно оккупированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины.

Мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна была быть решена. И да, это также касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы – это фактические вопросы,

– заявил Шенбах.

Он цинично отметил, что ни Украина, ни Грузия не могут вступить в НАТО из-за того, что части их территорий оккупированы.

Шенбах также неоднозначно высказался в отношении президента России Владимира Путина. В частности вице-адмирал сказал, что политик хочет уважения и он готов ему его дать. А Россия, мол, "древнее и важное государство, которое нужно и Германии, и Индии".

Реакция Украины на циничное заявление

Источник: 24 канал

В украинском Министерстве иностранных дел возмутились из-за таких высказываний главы ВМС Германии. Представитель ведомства Олег Николенко в комментарии журналистам 24 канала отметил, что Крым непременно вернется в состав Украины, а подобные заявления являются недопустимыми.

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МИД обратилось к Шенбаху с требованием прокомментировать свои слова, а также к немецкому правительству. Ведь Германия является частью Крымской платформы, которая занимается вопросом деоккупации полуострова.

Николенко отметил, что слова Шенбаха ставят под сомнение территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации на фоне угрозы российского вторжения.

В то же время украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что заявления немецкой стороны не соответствуют уровню угрозы, которая сейчас существует. Дипломат считает, что Берлин должен прекратить поощрять Россию к агрессии против Украины.

Обратите внимание! МИД Украины вызвал "на ковер" посла Германии в Киеве Анку Фельдхузен. Ведомство обсудит с дипломатом последние резкие заявления из Берлина. В частности слова Шенбаха о Крыме и заявления о непредоставлении Украине оружия в случае агрессии России.

Шенбах будет отчитываться перед Минобороны Германии

Источник: Bild

В Министерстве обороны Германии отметили, что заявление командующего ВМС является его личным мнением и не соответствует официальной позиции страны по оккупации Крыма. Кроме того, вице-адмирал будет отчитываться перед генеральным инспектором вооруженных сил страны. Шенбах должен объяснить свои высказывания. Однако когда именно это произойдет – в ведомстве не уточнили.

Кстати, впоследствии вице-адмирал отметил, что заявление о Крыме было "ошибкой" и его личным мнением. Он, мол, "неосторожно и неправильно оценил ситуацию".

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Пожар в офисе АТБ

Источник: ГСЧС Украины

В Днепре на проспекте Александра Поля, 40 около 14:15 вспыхнул пожар на первом этаже ресторана "Пальмира". Впоследствии огонь распространился до 7 этажа. Известно, что дом является офисным зданием сети АТБ.

По предварительным данным, пожар возник из-за того, что загорелся утеплитель. Огонь охватил 7 этажей из 9-ти.

Пламя локализовали в 15:48, а полностью погасили через 30 минут. На месте происшествия работали 45 пожарных и 11 единиц техники.

Предварительно, жертв и пострадавших нет,

– заверили спасатели.

Кстати, огонь охватил и припаркованный неподалеку автомобиль. Всех работников из офиса эвакуировали, поскольку была угроза взрыва.

Смотрите видео мощного пожара в Днепре:

США и Германия готовятся к эвакуации своих дипломатов из Украины, – СМИ

Источник: твиттер Лукаса Томплинсона, Bild

Журналист Fox News Лукас Томплинсон заявил, что по его данным, Госдеп США все же одобрил эвакуацию семей своих дипломатов из Украины. Все из-за угрозы российского вторжения. Так, эвакуацию семей представителей дипломатической миссии Вашингтона в Украине якобы начнут уже в понедельник, 24 января.

Кстати, ранее в Госдепе говорили, что не планируют эвакуацию своих граждан. А если она и состоится, то для этого не будут использовать правительственные американские самолеты. То есть люди полетят в США обычными рейсами.

В то же время немецкие СМИ пишут, что их МИД разрабатывает план эвакуации своих дипломатов на случай российской агрессии.

Война между Украиной и Россией, очевидно, становится все более вероятной,

– подчеркнуло издание.

Так, немецких дипломатов вывезут из Украины только в том случае, если ситуация обострится.