Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Радники "нормандської четвірки" скоро зустрінуться: у Зеленського назвали дату

День Соборності України

Джерело: 24 канал

В містах України 22 січня відбулися урочисті заходи з нагоди Дня Соборності. У цей день у 1919 році проголосили Акт Злуки УНР та ЗУНР. Цього року у Києві розгорнули 30-метровий прапор та створили "живий ланцюг" на мосту Патона. До акції долучилися кияни різного віку.

Крім того, у столиці з'єднали Софійську та Михайлівську площі 500-метровим прапором.



"Живий ланцюг" у Києві / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Зеленський привітав українців зі святом

З нагоди свята до українців звернувся президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що соборність – це не лише про історію, а й про минуле й майбутнє України. Глава держави прибув у Запоріжжя та відкрив першу частину найбільшого вантового моста в Україні. Після того він долучився до "живого ланцюга" на мості.

Понад 100 років тому був проголошений Акт Злуки – возз'єдналися століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Сьогодні Донбас і Крим, на жаль, відірвані від України. Але я знаю, що ми точно будемо разом і впевнений, що станеться це не через віки, а якомога швидше,

– заявив Зеленський.



Зеленський долучився до "живого ланцюга" у Запоріжжі / Фото Офісу Президента



У Запоріжжі відзначили День Соборності / Фото Офісу Президента

Як святкували в інших містах

Між Львовом та Запоріжжям організували телеміст під гаслом "Ми – це Україна". Крім того, у місті Лева люди утворили "живий ланцюг".

У Сумах люди зібрались на мітинг у сквері Тараса Шевченка та поклали квіти до підніжжя пам'ятника Кобзарю. Для активістів грав оркестр. Згодом містяни створили зі свічок карту України.

На Тернопільщині відзначили День Соборності на межі з Хмельницькою областю. Святкування супроводжувалося частуванням традиційними стравами та виступами творчих колективів. Крім того, біля села Окопи зустрілися мешканці одразу трьох областей – Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької.

"Живі ланцюги" утворили також у Херсоні та Ужгороді.

Навіть українські полярники біля станції "Академік Вернадський" утворили "живий ланцюг" у сніговому тунелі. Навколо них були кількаметрові замети снігу.

Українці відзначили День Соборності / Фото Валентини Поліщук, Суспільного, Шумської територіальної громади, National Antarctic Scientific Center of Ukraine

Скандал довкола цинічної заяви глави ВМС Німеччини

Джерело: Manohar Parrikar IDSA

Командувач військово-морських сил Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що тимчасово окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України.

Ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання – це фактичні питання,

– заявив Шенбах.

Він цинічно зазначив, що ні Україна, ні Грузія не можуть вступити в НАТО через те, що частини їхніх територій окуповані.

Шенбах також неоднозначно висловився щодо президента Росії Володимира Путіна. Зокрема віцеадмірал сказав, що політик хоче поваги й він готовий йому її дати. А Росія, мовляв, "давня і важлива держава, яка потрібна і Німеччині, й Індії".

Реакція України на цинічну заяву

Джерело: 24 канал

В українському Міністерсві закордонних справ обурилися через такі висловлювання очільника ВМС Німеччини. Речник відомства Олег Ніколенко у коментарі журналістам 24 каналу наголосив, що Крим неодмінно повернеться до складу України, а подібні заяви є неприпустимими.

Цікаво Зеленський готовий до прямого діалогу з Путіним, – посол

МЗС звернулося до Шенбаха з вимогою прокоментувати свої слова, а також до німецького уряду. Адже Німеччина є частиною Кримської платформи, яка займається питанням деокупації півострова.

Ніколенко наголосив, що слова Шенбаха ставлять під сумнів територіальну цілісність України та підривають зусилля щодо деескалації на тлі загрози російського вторгнення.

Водночас український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що заяви німецької сторони не відповідають рівню загрози, яка зараз існує. Дипломат вважає, що Берлін повинен припинити заохочувати Росію до агресії проти України.

Зверніть увагу! МЗС України викликало "на килим" посла Німеччини в Києві Анку Фельдгузен. Відомство обговорить з дипломаткою останні різкі заяви з Берліна. Зокрема слова Шенбаха про Крим та заяви про ненадання Україні зброї у разі агресії Росії.

Шенбах звітуватиме перед міноборони Німеччини

Джерело: Bild

У міністерстві оборони Німеччини зазначили, що заява командувача ВМС є його особистою думкою й не відповідає офіційній позиції країни щодо окупації Криму. Крім того, віцеадмірал звітуватиме перед генеральним інспектором збройних сил країни. Шенбах має пояснити свої висловлювання. Однак коли саме це станеться – у відомстві не уточнили.

До речі, згодом віцеадмірал зазначив, що заява про Крим була "помилкою" та його особистою думкою. Він, мовляв, "необережно та неправильно оцінив ситуацію".

Читайте також У мережі заявляють про "злиття" даних з Дії у даркнет: реакція Мінцифри на фейк

Пожежа в офісі АТБ

Джерело: ДСНС України

У Дніпрі на проспекті Олександра Поля, 40 близько 14:15 спалахнула пожежа на першому поверсі ресторану "Пальміра". Згодом вогонь поширився до 7 поверху. Відомо, що будинок є офісною будівлею мережі АТБ.

За попередніми даними, пожежа виникла через те, що загорівся утеплювач. Вогонь охопив 7 поверхів з 9-ти.

Полум'я локалізували о 15:48, а повністю погасили через 30 хвилин. На місці події працювали 45 вогнеборців та 11 одиниць техніки.

Попередньо, жертв та постраждалих немає,

– запевнили рятувальники.

До речі, вогонь охопив і припаркований неподалік автомобіль. Усіх працівників з офісу евакуювали, оскільки була загроза вибуху.

Дивіться відео потужної пожежі у Дніпрі:

США та Німеччина готуються до евакуації своїх дипломатів з України, – ЗМІ

Джерело: твітер Лукаса Томплінсона, Bild

Журналіст Fox News Лукас Томплінсон заявив, що, за його даними, Держдеп США таки схвалив евакуацію сімей своїх дипломатів з України. Все через загрозу російського вторгнення. Так, евакуацію родин представників дипломатичної місії Вашингтону в Україні нібито розпочнуть вже у понеділок, 24 січня.

До речі, раніше у Держдепі казали, що не планують евакуацію своїх громадян. А якщо вона й відбудеться, то для цього не використовуватимуть урядові американські літаки. Тобто люди полетять у США звичайними рейсами.

Водночас німецькі ЗМІ пишуть, що їхнє МЗС розробляє план евакуації своїх дипломатів на випадок російської агресії.

Війна між Україною та Росією, очевидно, стає все більш вірогідною,

– наголосило видання.

Так, німецьких дипломатів вивезуть з України лише у тому разі, якщо ситуація загостриться.