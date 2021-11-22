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Подозрение нардепу Шахову

Источник: Офис генерального прокурора

Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила подозрение народному депутату группы "Доверие" Сергею Шахову за недостоверное декларирование. Подозрение вручили по производству, которое детективы НАБУ начали после обнародования расследования журналистов "Схем".

Незадекларированное имущество политика

По данным следствия, Сергей Шахов не внес в декларацию жилой дом с земельным участком в Обуховском районе. Также в декларации нет имущества, которое принадлежит его гражданской жене Инне Журбе, а именно:

13 квартир,

8 паркомест,

2 дома в коттеджном городке под Киевом, общая площадь которых составляет более 2 000 квадратных метров,

27 земельных участков площадью 115 гектаров.

Кроме указанных объектов собственности, гражданская жена политика владеет 2 автомобилями, долями в нескольких компаниях и имеет доходы от продажи недвижимости. Все это нардеп Сергей Шахов не внес в свои декларации.

Обратите внимание! Сам нардеп объяснял отсутствие имущества гражданской жены в декларациях тем, что они не женаты из-за "разных взглядов на жизнь" и вместе не живут.

Следователи оценили сумму имущества, которое политик не задекларировал, в 60 миллионов гривен, что в 4 тысячи раз больше прожиточного минимума в Украине.

Какое наказание светит нардепу

По статье о декларировании недостоверной информации, за которую нардеп получил подозрение в Украине наказывают:

штрафом в размере от 68 до 85 тысяч гривен,

общественными работами до 240 часов,

ограничением свободы до 2 лет или заключением на такой же период с запретом заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Ослабление ограничений в общественном транспорте

Источник: 24 канал

В Украине решили ослабить ограничения на проезд в общественном транспорте, которые сейчас действуют в красной зоне карантина. Решение об ослаблении ограничений связано с наступлением холодов. Людям некомфортно долго стоять на остановке в ожидании транспорта. Как сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, о таком послаблении просили мэры украинских городов.

Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за непривитых,

– заявил министр.

Заметим, в красной зоне перевозить пассажиров в общественном транспорте можно только на сидячих местах. Кроме того, в некоторых регионах, в частности во Львовской области и в Киеве в транспорт пускают только тех, кто имеет:

COVID-сертификат,

отрицательный ПЦР-тест,

справку о выздоровлении от коронавируса.

Обратите внимание! Сейчас в красной зоне находятся 19 областей Украины.

Однако Ляшко заявил, что во Львовской и Луганской областях ситуация стабилизировалась. Вскоре они покинут список "красных" регионов. Ослабить ограничения могут и в Киеве. Это анонсировал Виталий Кличко.

Добавим, что Министерство здравоохранения планирует вновь расширить перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19. Говорится про:

работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работников организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

Суд взял под стражу водителя, который во Львове сбил монахинь

Источник: полиция Львовской области

Во Львове суд взял под стражу водителя маршрутки, который 20 ноября сбил двух монахинь. Пресс-служба Львовской полиции сообщила, что сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливают все детали жуткого ДТП.

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Следователи сообщили ему о подозрении по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает наказание:

лишение свободы на срок от 3 до 8 лет;

лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Что известно о жутком ДТП

Патрульная полиция Львова в субботу, 20 ноября, сообщила о жутком ДТП на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы. Авария произошла рано утром.

Водитель маршрутки на пешеходном переходе наехал на двух монахинь, которые шли на утреннюю мессу во Львовскую Латинскую Катедру.

После того как маршрутка наехала на женщин, водитель даже не остановился, а поехал дальше. Тело погибшей зацепилось за кузов. Водитель протащил его до конечной остановки на улице Джорджа Вашингтона.

Пресс-служба прихода Успения пресвятой Девы Марии сообщила, что в результате ДТП погибла 48-летняя сестра Ольга Дуплеца. Она была настоятельницей монастыря сестер францисканок Семьи Марии, а также – работала на кухне приходской плебании. Также во время аварии пострадала монахиня Галина. Медики диагностировали у нее травму головы.



Место аварии во Львове / Фото Нацполиции

Обращение Януковича в годовщину Революции Достоинства

Источник: фейсбук Юрия Карасира

Президент-беглец Виктор Янукович, в отношении которого Государственное бюро расследований недавно завершило дело о преступлениях на Майдане в 2014 году, написал обращение. В нем экс-президент несколько раз пугает Украину Россией. Соответствующее обращение опубликовал пресс-секретарь Януковича Юрий Карасир.

На протяжении всего "послания" Янукович вспоминает Россию. В частности относительно минских договоренностей:

"А как насчет России? Или новый министр считает, что без участия России новый формат переговоров имеет шансы быть реализованным? Ему, возможно, кажется, что эта идея имеет перспективу. Но, думаю, в Вашингтоне, в Берлине, и в Париже придерживаются другого мнения".

"Киев ведет наглую внешнюю политику и одновременно уверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать нам всяческую поддержку, несмотря на эту критику и объявляя о том, что минский формат уже неактуален".

"Что произойдет, если баланс интересов США в отношениях с союзниками по НАТО и с Россией перевесит их интересы в Украине?".

Кроме того, беглый президент заявил, что якобы "промышленный потенциал Украины практически разрушен, энергетическая безопасность находится в критическом состоянии, а дефицит бюджета постоянно растет". Однако на этом ложь и фейки не закончились. Беглый президент решил прописать "стратегию развития" Украины.

В традиционной для российской пропаганды манере рассказал, что якобы эта стратегия должна строиться на 4 принципах – так называемом "нейтральном статусе государства", избавлении от "коррупции", "честных судах" и других, которые очень похожи на популизм.

Реакция Украины не замедлилась

В официальном аккаунте Украины в твиттере отреагировали на циничное обращение Виктора Януковича. Президенту-беглецу, который скрывается в стране-агрессоре, напомнили, что 13 лет сами себя не отсидят.

Может кто-то, пожалуйста, сказать Януковичу, который до сих пор скрывается в России, что 13 лет сами себя не отсидят,

– отреагировала Украина.

Заметьте! Украинские правоохранители уже направляли стране-агрессору более 30 запросов о выдаче беглого президента Виктора Януковича и его окружения. В то же время Россия отказывает.

В Украину надвигается похолодание

Источник: Meteoprog

С 23 ноября погода в Украине начнет меняться. Синоптики прогнозируют осадки и похолодание. Температура воздуха местами опустится до -10 градусов. Как сказал синоптик Игорь Кибальчич, в Украине будет становиться холоднее, однако к концу недели снова потеплеет.

Прогноз погоды на 23 – 28 ноября

Уже во вторник, 23 ноября, страну накроют осадки в виде дождя и мокрого снега в большинстве областей страны, кроме северной части. Температура начнет постепенно снижаться. Днем она будет колебаться в среднем от +2 до + 7 градусов.

В среду, 24 ноября, ожидают морозную ночь. Холоднее всего будет в восточных и северных областях. Там морозы окрепнут местами до -10 градусов и даже ниже. Днем столбики термометров будут достигать +1 ... +6 градусов.

В то же время осадки прекратятся, и до 26 ноября будет сохраняться устойчивая и сухая погода. Начнется постепенное повышение температуры до +3...+8 градусов.

Интересно! Погода в Украине во вторник, 23 ноября, будет холодной и морозной. Днем температура воздуха будет держаться на отметке выше 0. А вот ночью возможны морозы вплоть до -4 градусов.

В конце недели, 27 и 28 ноября, атмосферное давление начнет падать, усилится ветер южного и юго-западного направлений, который местами будет разгоняться до 15 – 20 метров в секунду. Кроме того, вернутся осадки в виде дождя, которые накроют всю страну.

По словам синоптика, местами дожди будут интенсивными, на Юге 28 ноября возможны даже грозы. Температура воздуха существенно возрастет – до +5...+10 градусов, в южных областях – до +15 градусов.