Россия может напасть с Азовского моря, заседание НАТО: главные новости 26 декабря

В НАТО анонсировали заседание в январе, где будут говорить об Украине. СМИ пишут, что Россия может атаковать со стороны Азовского моря. На Донбассе нет тишины: ранили военного. В Словакии загадочно умер украинский заробитчанин. Такими были главные новости 26 декабря.

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В НАТО анонсировали заседание

Источник: НАТО

Североатлантический Альянс проведет заседание 12 – 13 января в Брюсселе. Важно, что должны обсудить ситуацию в Украине.

Более того, не исключают, что Россия и США будут иметь встречу относительно "гарантий безопасности".

Темы заседания

В НАТО проведут ежегодную встречу с украинскими, а также грузинскими коллегами. Поговорят о безопасностной ситуации в странах и о прогрессе оборонных реформ.

Другие вопросы:

миссия Североатлантического альянса в Ираке;

миссия вооруженных сил в Косово;

анализ ситуации в Афганистане;

Capstone-концепция боевых действий НАТО;

Путин пригрозил "разными ответами"

По информации СМИ, представители НАТО могут встретиться с россиянами в январе, чтобы обсудить "гарантии безопасности". Ранее Министерство иностранных дел России обнародовало перечень из "гарантий" , в котором требовали нерасширения в Восточной Европе. Фактически Москва добивается, чтобы Украину не взяли в Альянс.

Президент России Владимир Путин заявил, что если НАТО откажется принимать "гарантии" для России, то ответ Москвы может быть "разным", а именно – военно-техническим.

Путин убеждает, что Москва не хочет прекращения переговоров, а стремится к "юридически оформленным обязательствам".

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Россия может атаковать с Азовского моря, – СМИ

Источник: The Washington Post

Береговая линия Азовского моря имеет наибольшую стратегическую ценность для России, поэтому атака россиян может начаться именно отсюда. Такое предположение высказали в американских СМИ, ссылаясь на источники в разведке.

В сообщении говорится, что Москва планирует многомерное наступление на украинскую территорию, в котором могут принять участие 175 тысяч военных.

В разведке обратили внимание на сухопутный коридор в оккупированный Крым и важные портовые города Мариуполь и Бердянск. Предполагают, что россияне могут атаковать в Азовском море, а потом уже высадиться на берег.

Что известно об угрозе нападения России

По информации СНБО, в зоне 200 километров от украинской границы находятся свыше 120 тысяч российских военных.

Предполагают, что агрессор может атаковать в январе – феврале 2022 года.

На Донбассе ранили военного

Источник: ООС

Оккупанты открыли огонь по украинским позициям в воскресенье, 26 декабря, несмотря на договоренности продолжить соблюдать тишину. Наш защитник получил серьезное ранение.

Его доставили в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние здоровья бойца как тяжелое. Чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы, военным ВСУ пришлось открыть ответный огонь. При этом они не применяли запрещенное вооружение.

Боевики били из гранатометов в направлении Южного, Песков, Новолуганского, Шумов.

Договоренность о перемирии

На заседании Трехсторонней контактной группы 22 декабря удалось договориться о возобновлении режима прекращения огня на Донбассе. Он должен был бы действовать еще с июля 2020 года. Впрочем, боевики регулярно срывали его и били по позициям ВСУ.

В ТКГ видели готовность продлить перемирие с обеих сторон. Однако тишины опять нет.

Смерть украинца в Словакии

Источник: 24 канал

В Словакии 17 декабря нашли тело 28-летнего украинца Павла Куропася. Правоохранители говорят о самоубийстве, но родные в такую версию не верят.

Павел был родом из города Мостыська Львовской области. В течение 6 лет ездил на заработки. Последняя его поездка тоже была рабочей.

Связь с мужчиной оборвалась 10 декабря. Его близкие не знают, как Павел попал в Словакию.

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Павел Куропась (слева) с другом Михаилом / Фото предоставлено Михаилом Босым