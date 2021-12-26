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До речі Зараз не 2014-й: як Україна змінила тактику війни та чому ідея Путіна зазнала фіаско

У НАТО анонсували засідання

Джерело: НАТО

Північноатлантичний Альянс проведе засідання 12​ – 13 січня у Брюсселі. Важливо, що мають обговорити ситуацію в Україні.

Ба більше, не виключають, що Росія та США матимуть зустріч щодо "гарантій безпеки".

Теми засідання

У НАТО проведуть щорічну зустріч з українськими, а також грузинськими колегами. Поговорять про безпекову ситуацію у країнах та про прогрес оборонних реформ.

Інші питання:

місія Північноатлантичного Альянсу в Іраку;

місія збройних сил у Косово;

аналіз ситуації в Афганістані;

Capstone – концепція бойових дій НАТО;

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, представники НАТО можуть зустрітись із росіянами у січні, щоб обговорити "гарантії безпеки". Раніше Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило перелік із "гарантій", де вимагали нерозширення у Східній Європі. Фактично Москва домагається, аби Україну не взяли до Альянсу.

Путін пригрозив "різними відповідями"

Президент Росії Володимир Путін заявив, якщо НАТО відмовиться приймати "гарантії" для Росії, то відповідь Москви може бути "різною", а саме – військово-технічною.

Путін переконує, що Москва не хоче припинення перемовин, натомість прагне "юридично оформлених зобов'язань".

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Росія може атакувати з Азовського моря, – ЗМІ

Джерело: The Washington Post

Берегова лінія Азовського моря має найбільшу стратегічну цінність для Росії, тому атака росіян може розпочатись саме звідси. Таке припущення висловили в американських ЗМІ, посилаючись на джерела у розвідці.

У повідомленні мовиться, що Москва планує багатовимірний наступ на українську територію, у якому можуть взяти участь 175 тисяч військових.

У розвідці звернули увагу на сухопутний коридор в окупований Крим й важливі портові міста Маріуполь та Бердянськ. Припускають, що росіяни можуть атакувати в Азовському морі, а потім вже висадитись на берег.

Що відомо про загрозу нападу Росії

За інформацією РНБО, у зоні 200 кілометрів від українського кордону перебувають понад 120 тисяч російських військових.

Припускають, що агресор може атакувати у січні – лютому 2022 року.

На Донбасі поранили військового

Джерело: ООС

Окупанти відкрили вогонь по українських позиціях в неділю 26 грудня, попри домовленості продовжити дотримуватись тиші. Наш захисник зазнав серйозного поранення.

Його доставили у медичний заклад. Лікарі оцінюють стан здоров'я бійця як важкий. Аби змусити бойовиків припинити обстріли, військовим ЗСУ довелося відкрити вогонь у відповідь. При цьому, вони не застосовували заборонене озброєння.

Бойовики гатили з гранатометів, у напрямку Південного, Пісків, Новолуганського, Шумів.

Домовленість про перемир'я

На засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня вдалося домовитися про відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. Він мав би діяти ще з липня 2020 року. Втім, бойовики регулярно зривали його та гатили по позиціях ЗСУ.

У ТКГ бачили готовність продовжити перемир'я з обох сторін. Однак тиші знову немає.

Смерть українця у Словаччині

Джерело: 24 канал

У Словаччині 17 грудня знайшли тіло 28-річного українця Павла Куропася. Правоохоронці кажуть про самогубство, але рідні у таку версію не вірять.

Павло був родом з міста Мостиська Львівської області. Протягом 6 років їздив на заробітки. Остання його поїздка теж була робочою.

Зв'язок із чоловіком обірвався 10 грудня. Його близькі не знають, як Павло потрапив до Словаччини.

Детальніше У Словаччині за загадкових обставин помер українець: рідні спростовують версію самогубства



Павло Куропась (ліворуч) з другом Михайлом / Фото надане Михайлом Босим