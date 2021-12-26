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До речі Зараз не 2014-й: як Україна змінила тактику війни та чому ідея Путіна зазнала фіаско
У НАТО анонсували засідання
Джерело: НАТО
Північноатлантичний Альянс проведе засідання 12 – 13 січня у Брюсселі. Важливо, що мають обговорити ситуацію в Україні.
Ба більше, не виключають, що Росія та США матимуть зустріч щодо "гарантій безпеки".
Теми засідання
У НАТО проведуть щорічну зустріч з українськими, а також грузинськими колегами. Поговорять про безпекову ситуацію у країнах та про прогрес оборонних реформ.
Інші питання:
- місія Північноатлантичного Альянсу в Іраку;
- місія збройних сил у Косово;
- аналіз ситуації в Афганістані;
- Capstone – концепція бойових дій НАТО;
Путін пригрозив "різними відповідями"
Президент Росії Володимир Путін заявив, якщо НАТО відмовиться приймати "гарантії" для Росії, то відповідь Москви може бути "різною", а саме – військово-технічною.
Путін переконує, що Москва не хоче припинення перемовин, натомість прагне "юридично оформлених зобов'язань".
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Росія може атакувати з Азовського моря, – ЗМІ
Джерело: The Washington Post
Берегова лінія Азовського моря має найбільшу стратегічну цінність для Росії, тому атака росіян може розпочатись саме звідси. Таке припущення висловили в американських ЗМІ, посилаючись на джерела у розвідці.
У повідомленні мовиться, що Москва планує багатовимірний наступ на українську територію, у якому можуть взяти участь 175 тисяч військових.
У розвідці звернули увагу на сухопутний коридор в окупований Крим й важливі портові міста Маріуполь та Бердянськ. Припускають, що росіяни можуть атакувати в Азовському морі, а потім вже висадитись на берег.
Що відомо про загрозу нападу Росії
- За інформацією РНБО, у зоні 200 кілометрів від українського кордону перебувають понад 120 тисяч російських військових.
- Припускають, що агресор може атакувати у січні – лютому 2022 року.
На Донбасі поранили військового
Джерело: ООС
Окупанти відкрили вогонь по українських позиціях в неділю 26 грудня, попри домовленості продовжити дотримуватись тиші. Наш захисник зазнав серйозного поранення.
Його доставили у медичний заклад. Лікарі оцінюють стан здоров'я бійця як важкий. Аби змусити бойовиків припинити обстріли, військовим ЗСУ довелося відкрити вогонь у відповідь. При цьому, вони не застосовували заборонене озброєння.
Бойовики гатили з гранатометів, у напрямку Південного, Пісків, Новолуганського, Шумів.
Домовленість про перемир'я
На засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня вдалося домовитися про відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. Він мав би діяти ще з липня 2020 року. Втім, бойовики регулярно зривали його та гатили по позиціях ЗСУ.
У ТКГ бачили готовність продовжити перемир'я з обох сторін. Однак тиші знову немає.
Смерть українця у Словаччині
Джерело: 24 канал
У Словаччині 17 грудня знайшли тіло 28-річного українця Павла Куропася. Правоохоронці кажуть про самогубство, але рідні у таку версію не вірять.
Павло був родом з міста Мостиська Львівської області. Протягом 6 років їздив на заробітки. Остання його поїздка теж була робочою.
Зв'язок із чоловіком обірвався 10 грудня. Його близькі не знають, як Павло потрапив до Словаччини.
Детальніше У Словаччині за загадкових обставин помер українець: рідні спростовують версію самогубства
Павло Куропась (ліворуч) з другом Михайлом / Фото надане Михайлом Босим