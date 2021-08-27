Гибель военного, Зеленский в Молдове, 13 медалей Паралимпиады: главные новости 27 августа

На Донбассе под вражеским обстрелом погиб украинский воин. Зеленский похал в Молдову на День независимости. Россия заранее планировала Иловайский котел. Украина выиграла 13 медалей за один день Паралимпиады. Криштиану Роналду перешел в Манчестер Юнайтед. Таковы были главные новости 27 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

На Донбассе погиб военный

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"

27 августа Украина понесла потери на Донбассе. В результате обстрела боевиков украинский воин получил ранение, несовместимое с жизнью.

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Силы противника обстреляли позиции ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сейчас детали об обстоятельствах гибели и имя павшего героя – неизвестны.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя. Вечная память!

С начала этого года на Донбассе уже погибли 55 украинских военных. Последний раз Украина теряла Героя в знаковый день – 24 августа. Тогда оккупанты прицельным огнем убили старшего сержанта Вячеслава Питько.

Зеленский в Молдове

Источник: Офис Президента

Президент Украины отправился в Молдову на торжества по случаю Дня Независимости Республики. Его сопровождал премьер Денис Шмыгаль и председатель ОП Андрей Ермак.

Впрочем, не обошлось без незапланированных происшествий: авиалайнер с Зеленским на борту не смог с первого раза приземлиться в Кишеневе из-за сильного тумана. Из-за этого пришлось вернуться в Одессу.

Зеленский в Молдове на День Независимости / Фото офиса Президента

Наконец, около 12:20 украинский президент прибыл в Кишинев. Впрочем, военный парад на этот момент уже закончился.

Кроме Зеленского, в Кишенев также прибыл лидер Польши Анджей Дуда и румынский президент Клаус Йоханнис. В Кишеневе политики присоединились к торжествам на площади Великого Национального собрания. После этого состоялся ряд двусторонних встреч.

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Россия заранее планировала Иловайский котел

Источник: 24 канал

В Офисе генпрокурора обнародовали важные подробности расследования трагедии в Иловайске. По данным следствия, Россия воспользовалась тем, что украинские военные согласились сложить оружие и выйти через "зеленый коридор".

Во время переговоров о выводе украинских военных, они на самом деле укрепляли свои позиции в Иловайске.

Уже во время переговоров обустраивались вдоль согласованных маршрутов засады, укрепления, позиции для того, чтобы в дальнейшем осуществить вероломное убийство,

– заявил Рудь.

Также представитель Офиса генерального прокурора добавил, что российские солдаты преднамеренно заходили в Украину без знаков идентификации.

Успехи на Паралимпиаде

28 августа 2014 года украинские военные оказались в окружении. Командование ВСУ договорилось об обустройстве "зеленого коридора". Впрочем, при выходе их ждала засада: боевики жестоко обстреляли солдат ВСУ. В результате 366 украинских военных погибли.

Источник: 24 канал

В Токио прошел третий день Паралимпиды 2020, он принес Украине аж 13 медалей. Украинцы получили:

2 золотые награды,

7 серебряных,

4 бронзовые.

Два "золота" вернули Украину в топ-10 медального зачета. Поэтому наша национальная сборная на 9 месте.

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Украина на Паралимпиаде 27 августа / Инфографика 24 канала

Золото Марьяны Шевчук и Анны Стеценко

Второе "золото" Украине на Паралимпиаде принесла паверлифтерка Марьяна Шевчук. Она сумела поднять вес 125 килограммов.

Вторую золотую награду Украине принесла пловчиха Анна Стеценко. Стеценко стала лучшей в заплыве на 400 метров вольным стилем в классе S13. Для Стеценко это уже 5 медаль на Паралимпийских играх. В Рио в 2016 году Стеценко выиграла три золотые и одну серебряную награды.

Украина впервые в истории получила медаль в командном фехтовании на Паралимпиаде. В финале командного фехтования на рапирах украинки получили "серебро". В борьбе за "золото" наши спортсменки проиграли представительницам Китая.

Роналду в Манчестер Юнайтед

Источник: сайт Manchester United

Манчестер Юнайтед завершил переговоры с Ювентусом о переходе Криштиану Роналду. Нападающий возвращается в английский клуб.

Детали трансфера и срок контракта с Роналду в манчестерском клубе пока не сообщили. Однако с самим футболистом уже есть договоренность о продолжении карьеры именно в Манчестер Юнайтед.

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