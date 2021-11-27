Украина почтила память жертв голодоморов: главное из новостей 27 ноября

В Украине почтили память жертв голодоморов. Стало известным имя погибшего на Донбассе украинского военного. В результате тяжелой болезни умерла экс-министр образования Любомира Мандзий. В Николаевской области в многоэтажке прогремел взрыв. Джо Байден отреагировал на слова Владимира Зеленского о госперевороте. Такими были главные новости 27 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за субботу, 27 ноября:

Читайте также 24 канал присоединился к акции "Зажги свечу" в День памяти жертв Голодомора

В Украине почтили память жертв голодоморов

Источник: 24 канал

В Украине в последнюю субботу ноября чтят память жертв голодоморов – преступлений советской власти, которые унесли миллионы жизней. Во всех уголках нашего государства происходят мероприятия.

В храмах ПЦУ и УГКЦ проходили панихиды, в городах и селах прошли митинги – реквиемы. В 16:00 зажгли свечу и почтили жертв геноцида общенациональной минутой молчания.

В Киеве почтили память жертв Голодомора

В украинской столице чествование памяти погибших состоялось на территории Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине". Туда пришли тысячи украинцев – взрослых и детей.

С собой люди принесли зажженные лампадки, цветы, колоски пшеницы и сладости.



В Киеве почтили память погибших во время Голодомора / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Люди приносят зажженные лампадки и цветы / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Чествование жертв Голодомора в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Почтить погибших пришли Владимир и Елена Зеленские / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Президент и первая леди положили символические композиции из колосков / Фото Валентины Полищук, 24 канал



К скульптуре "Горькая память детства" принесли цветы / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В украинской столице почтили погибших во время Голодомора / Фото Валентины Полищук, 24 канал​





Как в Киеве чествовали жертв Голодомора / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Украинские защитники пришли почтить жертв Голодомора / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Акция памяти в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Акция "Зажги свечу" во Львове

На проспекте Свободы в центре Львова состоялась панихида по жертвам Голодомора.

После этого украинцы зажгли лампадки, чтобы почтить погибших.

Возле памятника Тарасу Шевченко, где проходила акция, собрались десятки неравнодушных.

Чествование памяти жертв Голодомора во Львове / Фото Ивана Магуряка, 24 канал

Зеленский почтил погибших и произнес речь

Владимир Зеленский обратился к народу Украины с речью. Он отметил, что нас ежегодно объединяет тяжелая дата, а эта четвертая суббота ноября для многих на самом деле первая – по глубине боли и гнева одновременно, по полярности того, что проживаем в этот день.

От чувства утраты до потери каких-либо чувств. В этот день мы полны эмоциями и опустошены одновременно. Мы зажигаем свечу и чувствуем мороз по коже. В этот день мы плачем так тихо, что становится слышно даже наше молчание. В этот день мы чтим миллионы наших погибших предков и молимся за души миллионов умерших украинцев. Это День памяти жертв голодоморов,

– сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что есть много вопросов, которые до сих пор остаются без ответов:

Точное количество погибших украинцев?

Сможем ли мы когда-нибудь ее установить?

Какой правды мы до сих пор не знаем?

Сможем ли мы когда-нибудь о ней узнать?

Как могла власть тогда со всем этим жить и годами, десятилетиями скрывать преступления?

Сможем ли мы когда-нибудь о них забыть?

Однако он подчеркнул, что ответ на последний вопрос мы знаем точно – нет.

Мы никогда и ни за что не забудем наших предков, погибших в 1921, 22 и 23 годах. В 1946 и 1947. И в самые страшные, устроенные тоталитарным сталинским режимом 32 и 33 года – годы Голодомора-геноцида,

– подчеркнул глава государства.

"Мы до сих пор не знаем имен многих украинцев, умерших от Голодомора. Он уничтожал целые семьи, улицы, деревни. Так что не у кого спросить. Но он не смог уничтожить нас окончательно. Так что есть кому это помнить. И есть кому передавать память следующим поколениям. О том, что ужас под названием "Голодомор" до этого не описывал ни один словарь. Ибо ни один правитель до этого не смог выдумать подобного зверства. Мы как народ пережили этот ужас. Ключевое слово – пережили. И победили. И невинные жертвы голодоморов заморены, замучены, но не забыты!" – добавил политик.

Зеленский почтил память жертв голодоморов: смотрите видео

США присоединились к чествованию памяти жертв

К чествованию памяти погибших присоединились и в Штатах. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин напомнила о преступлениях сталинского режима. Американские власти заявили о единстве с украинским народом.

Мир признает Голодомор геноцидом

В МИД подчеркнули, что на протяжении десятилетий советская власть их отрицала и подменяла реальные факты о страшном голоде пропагандой. Напомнили, что в 2006 году Голодомор 1932 – 1933 годов признали геноцидом. Теперь уже 17 стран приняли аналогичные решения на парламентском уровне, 9 – на региональном.



Какие страны признали Голодомор геноцидом / Инфографика 24 канала

Известно имя погибшего на Донбассе воина

Сайт 24 канала запустил проект " Голод и мор: память поколений ", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар

Источник: фейсбук Александра Скакуна

Временно исполняющий обязанности главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун сообщил имя военного, которого убил вражеский снайпер на Донбассе 26 ноября.

Погибшим оказался 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб .

. Воин служил в 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы.

Оккупанты дважды нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ вблизи Марьинки и Новомихайловки. Противник бил из запрещенных минометов калибра 82 миллиметра и стрелкового оружия.

Боец получил ранение, медики пытались спасти жизнь военного, но, к сожалению, не удалось.

Умерла экс-министр образования Мандзий

24 канал выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.

Источник: Андрей Садовый в фейсбуке

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что после тяжелой болезни отошла в вечность бывшая министр образования Любомира Мандзий. Городской глава выразил соболезнования семье.

Госпожа Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светилами науки. Нам всем будет очень не хватать ее мудрых советов и решений,

– написал львовский мэр.

Согласно данным СМИ, Любомира Мандзий боролась с онкозаболеванием. На момент смерти ей было 48 лет.

Что известно о Мандзий: коротко

Родилась в селе Опака Львовской области. Образование получила в ЛНУ имени Ивана Франко. Впоследствии защитила диссертацию на звание кандидата политических наук, получила звание доцента.

В течение 2016 – 2019 годов занимала должность директора департамента образования и науки Львовской ОГА. В 2019 году ее назначили на должность заместителя главы МОН Анны Новосад.

В марте 2020 года Мандзий назначили на должность исполняющей обязанности министра образования.

В Николаевской области прогремел взрыв в многоэтажке

Источник: ГСЧС

В городе Новая Одесса Николаевской области прогремел мощный взрыв в жилом доме. Он случился в угловой части и разрушил два этажа – 4 и 5. Из последнего спасли 3 человек.

У одной пострадавшей диагностировали перелом руки и повреждение позвоночника. Остальные два человека находятся в шоковом состоянии. Сотрудники ГСЧС передали пострадавших медицинским работникам.

В одной из квартир нашли тело

Спасателям в ходе демонтажа разрушенных элементов дома удалось найти тело без сознания женщины. Впоследствии врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть местной жительницы.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за взрыва бытового газа на 5 этаже.



В Новой Одессе взорвалась многоэтажка / Фото ГСЧС

На месте происшествия работают 20 спасателей / Фото ГСЧС

Взрыв в многоэтажке на Николаевщине: смотрите видео

Байден отреагировал на заявление о госперевороте

Источник: "Голос Америки"

Джо Байден отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что на 1 или 2 декабря в Украине планировали государственный переворот. Президент США сказал, что такие сведения его беспокоят.

Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством,

– сказал глава Белого дома.

Он также сообщил, что "вполне возможно" обсудит эту ситуацию с Владимиром Зеленским.

Зеленский заявил о госперевороте: коротко

Владимир Зеленский публично заявил, что россияне совместно с некоторыми гражданами Украины пытаются устроить государственный переворот в стране и свергнуть действующую власть.

Глава государства указал, что организаторы, якобы, пытаются втянуть Ахметова в эти планы.

Олигарх быстро отреагировал на заявление президента и утверждает, что все сказанное – неправда.

Американские журналисты рассказали, кто мог планировать государственный переворот в Украине.

Зеленский заявил о вероятном госперевороте: смотрите видео