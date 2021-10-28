Подозреваемый в ДТП в Харькове под стражей, Киев и Львов "красные": главные новости 28 октября

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения 16-летнему мажору, который повлек смертельное ДТП в центре города. Киев и Львов переходят в красную зону карантина. Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе. В Украине коронавирусом заболело рекордное количество людей. В "Слуге народа" заявили, что на следующей неделе Рада уволит 5 министров. Такими были главные новости 28 октября.

Самые важные новости Украины и мира за четверг, 28 октября:

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Мажору избрали меру пресечения

Источник: 24 канал

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения 16-летнему мажору, который повлек смертельное ДТП в центре города. Несовершеннолетнего взяли под стражу на 60 суток – без права внесения залога.

В свою очередь адвокат Инна Данилова просила для своего подзащитного круглосуточный домашний арест. Якобы подросток не помнит, он ли это был за рулем.

Его отвезли после аварии в 4 больницу скорой помощи, врачи приклеили ватку, а рану никто не зашил. Он говорит "если я действительно был за рулем, я понесу полную ответственность",

– сказала она перед заседанием.

Защитница добавила, что машина принадлежит матери парня, которая уехала в Германию. Машину с СТО должен был забрать сын вместе с совершеннолетним другом.

Следствие и сторона обвинения настаивали на содержании под стражей, к их аргументам и прислушивался суд.

Виновнику ДТП в Харькове избрали меру пресечения: смотрите видео

Прокуратура имеет доказательства, что именно подозреваемый был за рулем

Пресс-секретарь Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что есть доказательства, свидетельствующие о том, что именно 16-летний подозреваемый был за рулем Infinity.

То есть позиция стороны защиты, что это не он был за рулем – это их позиция. У нас есть доказательства и в дальнейшем, во время следствия, мы будем собирать доказательную базу,

– отметил Чубенко.

В прокуратуре говорят, что окончательно скорость автомобиля назовут после экспертизы. Предварительно говорится о 180 километрах в час.

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Киев и Львов – в красной зоне

Источник: Олег Немчинов в телеграме

Украинская столица переходит в Красную карантинную зону. Соответствующее решение из-за быстрых темпов распространения COVID-19 приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Следовательно, с 1 ноября в Киеве не будут работать:

заведения питания;

отели;

учреждения социальной защиты;

спортзалы и фитнес-клубы;

центры предоставления административных услуг, Управления труда и соцзащиты, Пенсионного фонда;

массовые мероприятия.

Что разрешат в столице

Тренировка спортсменов национальных сборных с тренерами;

спортивные мероприятия без зрителей;

пользование общественным транспортом только для вакцинированных или людей с наличием отрицательного ПЦР-теста;

работу образовательных учреждений и детсадов, где вакцинировано 100% персонала.

Львов переходит в красную зону

Избежать этих ограничений смогут те работники и посетители, которые полностью привиты против коронавируса или имеют отрицательный результат ПЦР-теста.

Источник: 24 канал

Львов с 30 октября переходит в Красную карантинную зону. Решение об усилении карантина приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС. Об ее итогах рассказал мэр Андрей Садовый на брифинге.

Что известно об ограничениях во Львове

Прекратят работу все учреждения культуры, нельзя будет проводить любые массовые мероприятия:

концерты;

фестивали;

конференции.

Исключение составляют лишь футбольные матчи – их можно проводить без зрителей при условии вакцинации или негативных ПЦР-тестов у участников.

В спортивных залах и бассейнах разрешено проводить только одиночные тренировки при наличии вакцинации или отрицательного теста. Все кинотеатры, театры и музеи прекращают прием посетителей вообще. Так же запретят проводить экскурсии.

Как будет ездить общественный транспорт

С 1 ноября все школы Львова на 2 недели уходят на дистанционное обучение. Детсады продолжают работать.

В транспорте следует обязательно находиться в маске. В то же время все водители должны быть вакцинированными. Автобусы, трамваи и троллейбусы должны быть заполненными на 50% от общей вместимости. Это 50 пассажиров в больших автобусах и максимум 15 – в малых.

Кроме этого, проезд для льготников ограничат – они смогут бесплатно ездить в транспорте только с 11:00 до 16:00. Однако на участников боевых действий эти ограничения не действуют. Сертификатов о вакцинации у пассажиров не будут требовать.

Какие заведения продолжат работу

Рестораны и кафе (должно быть занято только 50% площадей и не более 4 человек за столиком).

Парикмахерские и салоны красоты (исключительно по предварительной записи).

Продовольственные и вещевые рынки, непродовольственные магазины, ТРЦ (не более 50% занятых площадей).

Отели и хостелы (рестораны на их территории должны принимать только тех, кто там проживает).

Все работники и посетители таких заведений должны быть вакцинированными двумя дозами или могут показать ПЦР-тест. В то же время они должны носить маски и соблюдать дистанцию.

Не будут требовать сертификат о вакцинации

Супермаркеты (если не менее 60% продукции занимает еда).

Продуктовые магазины.

Магазины с бытовой химией.

Аптеки (в том числе ветеринарные).

К слову, по рекомендациям Совета епископов, службы должны проходить онлайн, а верующим следует быть дома. Если кто-то идет в церковь, богослужения должны проходить под открытым небом.



Какие преимущества получат вакцинированные украинцы / Инфографика 24 канала

Имя погибшего на Донбассе воина

Источник: Region News

Стало известно имя украинского военного, который погиб на Донбассе 27 октября. От пули вражеского снайпера смертельное ранение получил Виктор Рачугин.

Воин проходил службу старшим оператором отделения противотанкового взвода механического батальона 17 отдельной бригады. Боец жил в Запорожье.

Виктор Рачугин 1985 года рождения погиб во время обстрела в районе населенного пункта Новотошковское Луганской области,

– сообщили в СМИ.

У защитника остался маленький сын, которого он сам воспитывал.

Прощание с героем состоится в субботу, 30 октября, на Аллее Защитников в парке Металлургов, в Запорожье, в 10:00 утра.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким воина.

На Донбассе погиб Виктор Рачугин / Фото Roman Kotlar

В Украине рекордное количество заболевших

Источник: Минздрав

В Украине подтвердили более 26 тысяч случаев коронавируса – это новый рекорд количества инфицированных. Среди заболевших 1 830 детей и 477 медработников.

В больницы госпитализировали 5 366 человек с выраженными симптомами COVID-19.

От осложнений недуга, к сожалению, умерли 576 пациентов. В то же время выздоровели – 10 006.

Ситуация с коронавирусом в Украине

заболели 2 851 804 человека;

выздоровели 2 411 711 граждан;

умерли 66 204 пациента.

С правительства уволят 5 министров

. В Украине 28 октября провели 151 504 теста на коронавирус разными методами.

Источник: телеграм-канал Галины Янченко

Галина Янченко заявила, что на следующей неделе нардепы уволят 5 министров. Однако, о ком именно идет речь, не уточнила.

Следующая пленарная неделя – две, похоже, нас все-таки ждут 5 кадровых изменений в правительстве,

– написала "слуга народа".

В то же время она отметила, что пока не нашли кандидата для Минстратегпрома.

. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Им может стать действующий вице-премьер Алексей Резников.