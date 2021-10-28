Найважливіші новини України та світу за четвер, 28 жовтня:

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Мажору обрали "запобіжку"

Джерело: 24 канал

Київський райсуд Харкова обрав міру запобіжного заходу 16-річному мажору, який спричинив смертельну ДТП у центрі міста. Неповнолітнього взяли під варту на 60 діб – без права внесення застави.

Своєю чергою адвокатка Інна Данілова просила для свого підзахисного цілодобовий домашній арешт. Мовляв, підліток не пам'ятає, чи це він був за кермом.

Його відвезли після аварії в 4 лікарню швидкої допомоги, лікарі приклеїли ватку, а рану ніхто не зашив. Він каже "якщо я дійсно був за кермом, я понесу повну відповідальність",

– сказала вона перед засіданням.

Захисниця додала, що автівка належить матері хлопця, яка поїхала до Німеччини. Машину з СТО мав забрати син разом з повнолітнім другом.

Зверніть увагу! Слідство та сторона обвинувачення наполягали на триманні під вартою, до їхніх аргументів і дослухався суд.

Винуватцю ДТП у Харкові обрали запобіжний захід: дивіться відео

Прокуратура має докази, що саме підозрюваний був за кермом

Прессекретар Харківської прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що є докази, які свідчать про те, що саме 16-річний підозрюваний був за кермом Infinity.

Тобто позиція сторони захисту, що це не він був за кермом – це їхня позиція. У нас є докази і в подальшому, під час слідства, ми будемо збирати доказову базу,

– наголосив Чубенко.

У прокуратурі кажуть, що остаточно швидкість автомобіля назвуть після експертизи. Попередньо мовиться про 180 кілометрів на годину.

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Київ і Львів – у червоній зоні

Джерело: Олег Немчінов у телеграмі

Українська столиця переходить до червоної карантинної зони. Відповідне рішення через стрімкі темпи поширення COVID-19 ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій.

Відтак, з 1 листопада у Києві не працюватимуть:

заклади харчування;

готелі;

установи соціального захисту;

спортзали та фітнес-клуби;

центри надання адміністративних послуг, Управління праці та соцзахисту, Пенсійного фонду;

масові заходи.

Важливо! Уникнути цих обмежень зможуть ті працівники та відвідувачі, які повністю щеплені проти коронавірусу або мають негативний результат ПЛР-тесту.

Що дозволять у столиці

Тренування спортсменів національних збірних із тренерами;

спортивні заходи без глядачів;

користування громадським транспортом лише для вакцинованих або людей з наявністю негативного ПЛР-тесту;

роботу освітніх закладів та дитсадків, де вакциновано 100% персоналу.

Львів переходить у червону зону

Джерело: 24 канал

Львів з 30 жовтня переходить до червоної карантинної зони. Рішення про посилення карантину ухвалила міська комісія ТЕБ і НС. Про її підсумки розповів мер Андрій Садовий на брифінгу.

Що відомо про обмеження у Львові

Припинять роботу усі заклади культури, не можна буде проводити будь-які масові заходи:

концерти;

фестивалі;

конференції.

Виняток становлять лише футбольні матчі – їх можна проводити без глядачів за умови вакцинації або негативних ПЛР-тестів в учасників.

У спортивних залах та басейнах дозволено проводити лише одиночні тренування за наявності вакцинації або негативного тесту. Усі кінотеатри, театри та музеї припиняють прийом відвідувачів взагалі. Так само заборонять проводити екскурсії.

Зауважте! З 1 листопада всі школи Львова на 2 тижні йдуть на дистанційне навчання. Дитсадки надалі продовжують працювати.

Як їздитиме громадський транспорт

У транспорті слід обов'язково перебувати в масці. Водночас всі водії мають бути вакцинованими. Автобуси, трамваї та тролейбуси мають бути заповненими на 50% від загальної місткості. Це 50 пасажирів у великих автобусах і щонайбільше 15 – у малих.

Окрім цього, проїзд для пільговиків обмежать – вони зможуть безкоштовно їздити у транспорті лише з 11:00 до 16:00. Однак на учасників бойових дій ці обмеження не діють. Сертифікатів про вакцинацію у пасажирів не вимагатимуть.

Які заклади продовжать роботу

Ресторани та кафе (має бути зайнято лише 50% площ та не більше ніж 4 людини за столиком).

Перукарні та салони краси (виключно за попереднім записом).

Продовольчі та речові ринки, непродовольчі магазини, ТРЦ (не більше 50% зайнятих площ).

Готелі та хостели (ресторани на їхній території мають приймати лише тих, хто там проживає).

Усі працівники та відвідувачі таких закладів повинні бути вакцинованими двома дозами або можуть показати ПЛР-тест. Водночас вони мають носити маски та дотримуватися дистанції.

Не вимагатимуть сертифікат про вакцинацію

Супермаркети (якщо не менше ніж 60% продукції займає їжа).

Продуктові магазини.

Магазини з побутовою хімією.

Аптеки (зокрема, ветеринарні).

До слова, за рекомендаціями Ради єпископів, служби мають проходити онлайн, а вірянам слід бути вдома. Якщо хтось іде до церкви, богослужіння мають проходити просто неба.



Які переваги отримають вакциновані українці / Інфографіка 24 каналу

Ім'я загиблого на Донбасі воїна

Джерело: Region News

Стало відоме ім'я українського військового, який загинув на Донбасі 27 жовтня. Від кулі ворожого снайпера смертельного поранення зазнав Віктор Рачугін.

Воїн проходив службу старшим оператором відділення протитанкового взводу механічного батальйону 17 окремої бригади. Боєць мешкав у Запоріжжі.

Віктор Рачугін 1985 року народження загинув під час обстрілу в районі населеного пункту Новотошківське Луганської області,

– повідомили у ЗМІ.

У захисника залишився маленький син, якого він сам виховував.

Прощання з героєм відбудеться у суботу, 30 жовтня, на Алеї Захисників у парку Металургів, що в Запоріжжі, о 10:00 ранку.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

На Донбасі загинув Віктор Рачугін / Фото Roman Kotlar

В Україні – рекордна кількість хворих

Джерело: МОЗ

В Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків коронавірусу – це новий рекорд кількості інфікованих. Серед хворих 1 830 дітей та 477 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами COVID-19.

Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали – 10 006.

Довідка. В Україні 28 жовтня провели 151 504 тести на коронавірус різними методами.

Ситуація з коронавірусом в Україні

захворіли 2 851 804 особи;

одужали 2 411 711 громадян;

померли 66 204 пацієнти.

З уряду звільнять 5 міністрів

Джерело: телеграм-канал Галини Янченко

Галина Янченко заявила, що наступного тижня нардепи звільнять 5 міністрів. Однак про кого саме мовиться, не уточнила.

Наступний пленарний тиждень – два, схоже, нас таки чекають 5 кадрових змін в уряді,

– написала "слуга народу".

Водночас вона зазначила, що поки не знайшли кандидата для Мінстратегпрому.

Цікаво. Журналіст Юрій Бутусов поінформував, що Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. Ним може стати чинний віцепрем'єр Олексій Резніков.