Самые важные новости Украины и мира за вторник, 31 августа:

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Зеленский в США

Источник: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в США. Украинский лидер должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом.



Президент и первая леди прибыли в США / Фото Офиса Президента

О чем будут говорить с Байденом

Встреча президентов будет состоять из трех блоков:

Сначала будут говорить о проблемах безопасности. Например, о российской агрессии. Далее поднимут темы энергетической безопасности. Третий блок будет касаться программы реформ. Акцентировать будут на антикоррупционных и судебных реформах.

Другие планы Зеленского в США

Кроме того, запланировали ряд важных встреч с американскими чиновниками и визитами в учреждения. Например, Зеленский должен посетить министерство энергетики, Пентагон, Государственный департамент США, Всемирный банк и NASA.

Также должны подписать большое оборонное соглашение с Пентагоном и департаментом обороны.



Зеленские в США / Фото Офиса Президента

Имя погибшего на Донбассе бойца

Источник: ЛОГА

Обнародовали имя украинского защитника, погибшего на Донбассе 30 августа. Это Роман Задорожный со Львовщины. Ему было всего 27 лет.

Он служил в 24 отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила, которая дислоцируется в Яворове. Военнослужащий жил в Добротворе. У бойца осталась мама, сестры и братья.

Тело мужчины привезут на Львовщину 2 сентября.

Как погиб боец

Российские наемники обстреляли украинские позиции вблизи Попасной. Боевики убили Задорожного и ранили еще одного военного.

В тот день войска оккупанта аж 11 раз открывали огонь в сторону украинских воинов.



Погибший Роман Задорожный / Фото из Фейсбука Роксаны Терлецкой

Полиция впервые прокомментировала ДТП с Трухиным

Источник: полиция Киева

Когда прошла неделя после аварии, в полиции впервые прокомментировали ДТП с участием нардепа от "слуг" Александра Трухина. Правоохранители возбудили уголовное дело еще 23 августа. Его передали в Государственное бюро расследований.

Следователи полиции назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы установить, с какой скоростью двигался автомобиль Audi. СМИ писали, что она была выше разрешенной.

На ДТП отреагировал и Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский тоже прокомментировал аварию. Он отметил, что полиция выяснит, кто находился за рулем.

Что известно о ДТП с Трухиным

В Дарницком районе Киеве 23 августа произошло ДТП. Автомобиль Audi врезался в Ford. В последнем ехал председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Из-за столкновения Ford отбросило и он влетел в Daewoo, в котором были дети.

В результате пострадали 6 человек: Лучано Лучи с помощником Романом Лышнем и дети с третьего авто.

Очевидцы говорят, что за рулем Audi был нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин. По словам свидетелей, чиновник был в состоянии алкогольного опьянения. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

СМИ также писали, якобы в протоколе полиции водителем автомобиля Трухина указан другой человек.

"Талибан" завершает формирование нового правительства в Афганистане

Источник: Al Jazeera

Группировка "Талибан" утверждает, что почти сформировала новое правительство Афганистана. Важнейшие должности в нем будут занимать лидеры боевиков. Правда, их лица пока не называют.

Госорганы талибы планируют формировать по моделям Ирана.

Вероятные имена "министров"

СМИ пишут, что "министром иностранных дел" Афганистан назначили главу политического офиса "Талибана" Мулла Абдулла Гани Барадару, главой Минобороны – сына основателя движения Мулла Якуб Ахунда.

Министерство внутренних дел страны якобы должен возглавить сын одного из лидеров талибов Джалалуддина Хаккани Халиф Хаккани. Верховным лидером якобы станет глава "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.

Захват власти в Афганистане: что надо знать

Талибы захватили Кабул 15 августа. С тех пор из страны вывозили иностранцев. Вместе с ними бежали тысячи местных жителей.

Вечером 30 августа военные США покинули страну, а боевики заявили о полном "освобождении" Афганистана.

Талибы убеждают, мол, хотят хороших отношений со всем миром.

Успех Украины на Паралимпиаде

Источник: 24 канал

Украинская сборная 31 августа завоевала 13 медалей на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмены завоевали 3 золотых награды, 6 серебряных и 4 бронзовых.

К слову, 7 медалей за день Украина взяла в плавании. В медальном зачете команда занимает 5 место.

Подробнее Медальный зачет Украины на Паралимпийских играх-2020



Медали Украины за 31 августа / Инфографика 24 канала