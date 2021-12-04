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Детали встречи Байдена и Путина

Источник: Интерфакс

США и Россия согласовали дату переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Разговор запланирован на 7 декабря.

Россия делает большие ставки на эту встречу

Накануне помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Путин и Байден могут поднять вопрос о невступлении Украины в НАТО.

Это наше предложение о необходимости проведения работы по достижению договоренностей, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение военных на территории сопредельных с Россией государств. Включая и Украину,

– отметил помощник российского лидера.

По его словам, Москве срочно необходимы гарантии по не расширению альянса на восток. Также Ушаков упомянул о напряженной ситуации на границе с Украиной, но "забыл", что именно Россия виновата в эскалации и дестабилизационных действиях.

Зато в Госдепе США сообщили, что во время переговоров с Путиным Байден заявит о поддержке территориальной целостности Украины и готовности к ее защите. Также глава Белого дома будет настаивать на более стабильных и предсказуемых отношениях.

Другие темы встречи

Кроме того, не исключил Ушаков, президенты России и США могут обсудить и положение на рынке нефти. Среди других тем:

стратегическая стабильность,

двусторонние отношения,

Афганистан, Иран и Ливия,

пандемия COVID-19,

борьба с изменением климата.

Обратите внимание! Прошлые переговоры Путина и Байдена состоялись 16 июня 2021 года в Женеве. МИД России выразил надежду на "контакт" президентов в ближайшее время.

Очередной сбой в Facebook и Instagram

Источник: DownDetector

В соцсетях Instagram и Facebook в очередной раз произошел сбой в работе. У многих пользователей не работали или работали некорректно как мобильное приложение, так и веб-версия. На глобальный сбой в работе соцсетей жаловались преимущественно пользователи из Украины.

DownDetector, отслеживающий в реальном времени работу различных онлайн-сервисов и порталов, отмечает, что:

61% пользователей жалуются на сбой мобильного приложения Instagram,

20% жалуются на веб-версию,

а еще у 20% вообще ничего не грузится.

Интересно! Обе соцсети подчинены компании Meta Марка Цукерберга. И подобные глобальные сбои в работе соцсетей в последние месяцы участились.

Последний раз масштабный сбой в работе происходил не так давно – 19 ноября. Проблемы в работе Facebook были в западной и восточной частях США, а также на территории западной Европы.

Что известно о глобальном сбое в работе соцсетей Масштабный сбой в работе соцсетей, о котором до сих пор много говорят, произошел 4 октября. Тогда внезапно Масштабный сбой в работе соцсетей, о котором до сих пор много говорят, произошел 4 октября. Тогда внезапно перестали работать Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Из-за этого акции ведущих американских IT-компаний начали стремительно падать. В конце концов основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями соцсетей. После почти 7 часов отсутствия в сети они возобновили работу.

Беларусь обвинила Украину в нарушении воздушного пространства

Источник: Белта

Беларусь заявила, что военный вертолет Украины якобы нарушил ее воздушное пространство. Речь идет о Ми-8, который летел на высоте примерно 100 метров. Белорусская сторона заявила, что вертолет якобы залетел на территорию ее страны на глубину до 1 километра. Это якобы произошло около 12:00 в районе пропуска "Новая Рудня".

Реакция Украины

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что вертолет Ми-8 не нарушал воздушное пространство Беларуси. Помощник главы ГПСУ Андрей Демченко заявил, что Украина проводит на границе с Беларусью масштабные учения. В частности, в процессе используют авиацию и беспилотники.

В то же время никакого пересечения границы со стороны украинской авиации не было. Украинские пограничники опровергли заявление белорусской стороны.

В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства – не соответствует действительности,

– подчеркнул Демченко.

Что известно об обучениях

Активная фаза специальной пограничной операции "Полесье" началась еще 23 ноября. Участие в учениях приняли подразделения системы МВД. По данным ГСЧС, участники тренировок отработали алгоритм действий на границе с Беларусью.

Также подразделения отработали гуманитарные задачи. В частности, оказание помощи и установление пунктов временного пребывания людей и пунктов обогрева.

Обратите внимание! В целом участие в "Полесье" приняли бойцы полиции, государственной пограничной службы, нацгвардии, спасатели и патрульные. Также к ним привлекли сотрудников Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

На Волыни начались масштабные учения: смотрите видео

В России чудом удалось избежать авиакатастрофы

Источник: "Дождь"

Мороз едва не привел к авиакатастрофе пассажирского S7 в России. Воздушное судно, на борту которого находилось 206 человек, летело из Магадана в Новосибирск. Однако уже через 4 минуты воздушное судно "провалилось" на 2,5 километра.

Выяснилось, что причиной этого было обледенение датчика. Командир экипажа сообщил диспетчерам о проблеме и решил вернуться в аэропорт. Однако на этом неприятности не закончились. Льдом покрылись поверхности крыльев и воздухозаборники двигателей. Из-за этого у лайнера снизилась подъемная сила.

Обратите внимание! После этого самолет начал раскачиваться в воздухе, за считанные минуты он снизился на 2,5 километра. Экипаж "дотянул" до Магадана, однако в это время там началась метель.

После неудачной попытки посадки лайнер направился в Якутск, однако там самолет уже набрал необходимую высоту и экипаж был готов к продолжению рейса. До Новосибирска самолету просто не хватило горючего и он сел в Иркутске.

Проверку инцидента начал транспортный отдел Следственного комитета России. Вероятно, что причиной стала недостаточная подготовка самолета. Вместо антифриза на основе пропиленгликоля сотрудники аэропорта могли применить средство на основе этилового спирта.

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Одессу заснежило

Источник: 24 канал

В Одессе и области 4 декабря выпал первый снег. Из-за "плюсовой температуры" снег быстро таял. Местные жители очень обрадовались снежку и сразу же начали публиковать видео и фото. Однако были и те, кто не очень радовался такому снегу. Речь идет об автомобилистах. Ведь снег быстро растаял и вызвал гололедицу.

Первый снег выпал в Одессе и области / Фото Суспільне, Odessa ONLINE

Ранее Западную Украину изрядно притрусило снегом. Он укрыл белым одеялом деревья, машины и крыши домов. Зимней сказкой наслаждались жители Львовщины, Закарпатья и Прикарпатья.

Заметим, что в результате снежной непогоды во Львовской и Закарпатской областях без света остались 90 населенных пунктов. Как пояснили в ГСЧС, из-за мокрого снега сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Зимняя сказка во Львове / Фото журналистов 24 канала

Какой будет погода 5 декабря

Погода в Украине в воскресенье, 5 декабря, будет морозной. На Западной Украине синоптики прогнозируют снегопады и "минусовую" температуру. В других регионах будет ненамного теплее, но без осадков. Теплее всего будет на Юге. Там столбики термометров покажут до +8 градусов.



Прогноз погоды в Украине 5 декабря / Карта Укргидрометцентра

Хороших выходных!