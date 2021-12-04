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Деталі зустрічі Байдена та Путіна

Джерело: Интерфакс

США та Росія погодили дату перемовин президентів Джо Байдена та Володимира Путіна. Розмова запланована на 7 грудня.

Росія робить великі ставки на цю зустріч

Напередодні помічник російського лідера із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що Путін і Байден можуть порушити питання про невступ України в НАТО.

Це наша пропозиція щодо необхідності проведення роботи з досягнення домовленостей, які виключали б будь-який подальший поступ НАТО на схід і розміщення військових на території суміжних з Росією держав. Включаючи й Україну,

– зазначив помічник російського лідера.

За його словами, Москві терміново необхідні гарантії щодо не розширення альянсу на схід. Також Ушаков згадав про напружену ситуацію на кордоні з Україною, але "забув", що саме Росія винна в ескалації та дестабілізаційних діях.

Натомість у Держдепі США повідомили, що під час перемовин з Путіним Байден заявить про підтримку територіальної цілісності України та готовність до її захисту. Також глава Білого дому наполягатиме на стабільніших та передбачуваніших відносинах.

Інші теми зустрічі

Крім того, не виключив Ушаков, президенти Росії та США можуть обговорити та становище на ринку нафти. Серед інших тем:

стратегічна стабільність,

двосторонні відносини,

Афганістан, Іран та Лівія,

пандемія COVID-19,

боротьба зі зміною клімату.

Зверніть увагу! Минулі перемовини Путіна та Байдена відбулися 16 червня 2021 року у Женеві. МЗС Росії висловило сподівання на "контакт" президентів найближчим часом.

Черговий збій у Facebook та Instagram

Джерело: DownDetector

У соцмережах Instagram та Facebook вчергове стався збій у роботі. У багатьох користувачів не працювали чи працювали некоректно як мобільний додаток, так і вебверсія. На глобальний збій у роботі соцмереж нарікали переважно користувачі з України.

DownDetector, який відстежує в реальному часі роботу різних онлайн-сервісів та порталів, зазначає, що:

61% користувачів скаржаться на збій мобільного додатку Instagram,

20% нарікають на вебверсію,

а ще у 20% взагалі нічого не вантажиться.

Цікаво! Обидві соцмережі підпорядковані компанії Meta Марка Цукерберга. Й подібні глобальні збої в роботі соцмереж в останні місяці почастішали.

Востаннє масштабний збій в роботі ставався не так давно – 19 листопада. Проблеми у роботі Facebook були у західній та східній частинах США, а також на території західної Європи.

Що відомо про глобальний збій у роботі соцмереж Масштабний збій у роботі соцмереж, про який і досі багато говорять, стався 4 жовтня. Тоді раптово Масштабний збій у роботі соцмереж, про який і досі багато говорять, стався 4 жовтня. Тоді раптово перестали працювати Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Через це акції провідних американських IT-компаній почали стрімко падати. Зрештою засновник і глава компанії Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами соцмереж. Після майже 7 годин відсутності у мережі вони відновили роботу.

Білорусь звинуватила Україну у порушенні повітряного простору

Джерело: Белта

Білорусь заявила, що військовий вертоліт України нібито порушив її повітряний простір. Мовиться про Мі-8, який летів на висоті приблизно 100 метрів. Білоруська сторона заявила, що вертоліт нібито залетів на територію її країни на глибину до 1 кілометра. Це буцімто сталося близько 12:00 у районі пропуску "Нова Рудня".

Реакція України

У Держприкордонслужбі України повідомили, що вертоліт Мі-8 не порушував повітряний простір Білорусі. Помічник голови ДПСУ Андрій Демченко заявив, що Україна проводить на кордоні з Білоруссю масштабні навчання. Зокрема, у процесі використовують авіацію та безпілотники.

Водночас жодного перетину кордону з боку української авіації не було. Українські прикордонники спростували заяву білоруської сторони.

В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності,

– наголосив Демченко.

Що відомо про навчання

Активна фаза спеціальної прикордонної операції "Полісся" розпочалася ще 23 листопада. Участь у навчаннях взяли підрозділи системи МВС. За даними ДСНС, учасники тренувань відпрацювали алгоритм дій на кордоні з Білоруссю.

Також підрозділи відпрацювали гуманітарні задачі. Зокрема, надання допомоги та встановлення пунктів тимчасового перебування людей та пунктів обігріву.

Зверніть увагу! Загалом участь у "Поліссі" взяли бійці поліції, державної прикордонної служби, нацгвардії, рятувальники та патрульні. Також до них залучили співробітників Державного агентства з управління зоною відчуження.

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У Росії дивом вдалося уникнути авіакатастрофи

Джерело: "Дождь"

Мороз ледь не призвів до авіакатастрофи пасажирського S7 у Росії. Повітряне судно, на борту якого перебувало 206 осіб, летіло з Магадана до Новосибірська. Однак вже за 4 хвилини повітряне судно "провалилось" на 2,5 кілометра.

З'ясувалося, що причиною цього було обмерзання датчика. Командир екіпажу повідомив диспетчерів про проблему та вирішив повернутися в аеропорт. Однак на цьому неприємності не завершились. Кригою покрились поверхні крил та повітрозабірники двигунів. Через це у лайнера знизилась підйомна сила.

Зверніть увагу! Після цього літак почав розгойдуватись в повітрі, за лічені хвилини він знизився на 2,5 кілометра. Екіпаж "дотягнув" до Магадана, проте на цей час там почалась хуртовина.

Після невдалої спроби посадки лайнер рушив до Якутська, проте там літак уже набрав необхідну висоту і екіпаж був готовий до продовження рейсу. До Новосибірська літаку просто не вистачило пального і він сів в Іркутську.

Перевірку інциденту розпочав транспортний відділ Слідчого комітету Росії. Ймовірно, що причиною стала недостатня підготовка літака. Замість антифризу на основі пропіленгліколю співробітники летовища могли застосувати засіб на основі етилового спирту.

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Одесу засніжило

Джерело: 24 канал

В Одесі та області 4 грудня випав перший сніг. Через "плюсову температуру" сніг швидко танув. Місцеві мешканці неабияк зраділи сніжку та одразу ж почали публікувати відео та фото. Однак були й ті, хто не дуже радів такому снігу. Мовиться про автомобілістів. Адже сніг швидко розтанув та спричинив ожеледицю.

Перший сніг випав в Одесі та області / Фото Суспільне, Odessa ONLINE

Раніше Західну Україну добряче притрусило снігом. Він укрив білою ковдрою дерева, машини та дахи будинків. Зимовою казкою насолоджувалися мешканці Львівщини, Закарпаття та Прикарпаття.

Зауважимо, що внаслідок снігової негоди на Львівщині та Закарпатті без світла залишилися 90 населених пунктів. Як пояснили у ДСНС, через мокрий сніг спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Зимова казка у Львові / Фото журналістів 24 каналу

Якою буде погода 5 грудня

Погода в Україні у неділю, 5 грудня, буде морозною. На Західній Україні синоптики прогнозують снігопади та "мінусову" температуру. В інших регіонах буде не набагато тепліше, але без опадів. Найтепліше буде на Півдні. Там стовпчики термометрів покажуть до +8 градусів.



Прогноз погоди в Україні 5 грудня / Карта Укргідрометцентру

Гарних вихідних!