Об этом 24 Каналу сказал основатель первого военного братства Беларуси и первой парамилитарной организации "Белый легион" Сергей Бульба. Как известно, Евгений Пригожин хвастался сделать беларусскую армию второй в мире.
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"Вагнеровцы получили доступ ко всем силовым структурам Беларуси. Очень опасно, что боевики авторитетны для беларусских военных", – отметил Бульба.
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Более того, беларусы живут под влиянием российской пропаганды, которая постоянно рассказывает о "риске нападения НАТО". Многие граждане верят, что вагнеровцы якобы пришли их защищать.
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"Силовики недовольны, потому что раньше они были основой режима. Теперь появились конкуренты, серьезно претендующие на эту роль", – пояснил Бульба.
В этом контексте следует рассматривать также готовность Лукашенко давать вагнеровцам беларусское гражданство. С ним боевики смогут легче попасть в страны НАТО, чтобы устроить на их территории провокации.
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- После мятежа Евгения Пригожина вагнеровцы, отказавшиеся подписать контракт с минобороны России, перемещаются в Беларусь. Их первые колонны, двигавшиеся в лагерь под Осиповичами, зафиксировали 15 июля.
- В ходе встречи с Владимиром Путиным 23 июля Александр Лукашенко сказал, что вагнеровцы "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или в Жешув".
- Кроме того, вагнеровцы двигались из Беларуси в сторону Сувалкского коридора, соединяющий территорию Литвы с Польшей и другими странами НАТО.