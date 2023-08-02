Об этом 24 Каналу сказал основатель первого военного братства Беларуси и первой парамилитарной организации "Белый легион" Сергей Бульба. Как известно, Евгений Пригожин хвастался сделать беларусскую армию второй в мире.

К теме Путин устроил театр с бунтом наемников Пригожина: зачем вагнеровцев сгоняют в Беларусь

"Вагнеровцы получили доступ ко всем силовым структурам Беларуси. Очень опасно, что боевики авторитетны для беларусских военных", – отметил Бульба.

Вагнеровцы перебирают власть в Беларуси: смотрите видео

Более того, беларусы живут под влиянием российской пропаганды, которая постоянно рассказывает о "риске нападения НАТО". Многие граждане верят, что вагнеровцы якобы пришли их защищать.

Как настроения у беларусских силовиков

"Силовики недовольны, потому что раньше они были основой режима. Теперь появились конкуренты, серьезно претендующие на эту роль", – пояснил Бульба.

В этом контексте следует рассматривать также готовность Лукашенко давать вагнеровцам беларусское гражданство. С ним боевики смогут легче попасть в страны НАТО, чтобы устроить на их территории провокации.

Обратите внимание! На фоне перемещения вагнеровцев в Беларусь участились попытки незаконного пересечения границы с соседней Польшей. По словам уполномоченного польского правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислава Жарина, эти попытки руководствуются непосредственно беларусскими властями.

Вагнеровцы провоцируют Польшу: последние новости