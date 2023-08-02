Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Юрий Подорожный. Как известно, вагнеровцы готовятся к зимовке в Беларуси.
Вашему вниманию Наихудший сценарий: сотрудничество Лукашенко и Пригожина угрожает всему миру
"Путин заинтересован в том, чтобы вовлечь Североатлантический альянс в эту войну, сделать ее глобальной. Чтобы странам НАТО было не до Украины", – отметил Подорожный.
Если вагнеровцы совершат теракт в какой-либо из стран НАТО, Альянс будет вынужден среагировать в соответствии с пятой статьей учредительного договора.
Новый этап "большой игры" России и НАТО
"Театр с бунтом вагнеровцев затеял сам Путин, чтобы продемонстрировать, что Россия больше не имеет никакого отношения к этой частной военной компании", – предположил Подорожный.
Таким образом, диктатор якобы не может отвечать за какие-либо действия боевиков.
Вагнеровцы провоцируют Польшу: последние новости
- После мятежа Евгения Пригожина вагнеровцы, отказавшиеся подписать контракт с минобороны России, перемещаются в Беларусь. Их первые колонны, двигавшиеся в лагерь под Осиповичами, зафиксировали 15 июля.
- Пригожин заявил, что собирается вместе с вагнеровцами сделать беларусскую армию "второй в мире". На границе с Польшей прошли их учения.
- В ходе встречи с Владимиром Путиным 23 июля Александр Лукашенко сказал, что вагнеровцы "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или в Жешув".
- Кроме того, вагнеровцы двигались из Беларуси в сторону Сувалкского коридора, соединяющий территорию Литвы с Польшей и другими странами НАТО.