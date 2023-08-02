Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Юрій Подорожній. Як відомо, вагнерівці готуються до зимівлі в Білорусі.
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"Путін зацікавлений у тому, щоб втягнути Північноатлантичний альянс у цю війну, зробити її глобальною. Щоб країнам НАТО було не до України", – зазначив Подорожній.
Якщо вагнерівці вчинять теракт у якійсь із країн НАТО, Альянс буде змушений зреагувати відповідно до п'ятої статті засновницького договору.
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"Театр з бунтом вагнерівців затіяв сам Путін, щоб продемонструвати, що Росія більше не має жодного стосунку до цієї приватної військової компанії", – припустив Подорожній.
Так, диктатор буцімто не може відповідати за будь-які дії бойовиків.
Вагнерівці провокують Польщу: останні новини
- Після заколоту Євгенія Пригожина вагнерівці, які відмовились підписати контракт з міноборони Росії, переміщуються до Білорусі. Їхні перші колони, які рухались до табору під Осиповичами, зафіксували 15 липня.
- Пригожин заявив, що збирається разом з вагнерівцями зробити білоруську армію "другою у світі". На кордоні з Польщею відбулись їхні навчання.
- Під час зустрічі з Владіміром Путіним 23 липня Алєксандр Лукашенко сказав, що вагнерівці "хочуть сходити на екскурсію до Варшави чи до Жешува".
- Крім того, вагнерівці рухалися з Білорусі в бік Сувальського коридору, який з'єднує територію Литви з Польщею та іншими країнами НАТО.