Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Юрій Подорожній. Як відомо, вагнерівці готуються до зимівлі в Білорусі.

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"Путін зацікавлений у тому, щоб втягнути Північноатлантичний альянс у цю війну, зробити її глобальною. Щоб країнам НАТО було не до України", – зазначив Подорожній.

Якщо вагнерівці вчинять теракт у якійсь із країн НАТО, Альянс буде змушений зреагувати відповідно до п'ятої статті засновницького договору.

Зверніть увагу! Якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

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"Театр з бунтом вагнерівців затіяв сам Путін, щоб продемонструвати, що Росія більше не має жодного стосунку до цієї приватної військової компанії", – припустив Подорожній.

Так, диктатор буцімто не може відповідати за будь-які дії бойовиків.

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