Про це 24 Каналу сказав засновник першого воєнного братства Білорусі й першої парамілітарної організації "Білий легіон" Сергій Бульба. Як відомо, Євгеній Пригожин хвалився зробити білоруську армію другою у світі.
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"Вагнерівці отримали доступ до всіх силових структур Білорусі. Дуже небезпечно, що бойовики авторитетні для білоруських військових", – зазначив Бульба.
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Ба більше, білоруси живуть під впливом російської пропаганди, яка постійно розповідає про "ризик нападу НАТО". Багато громадян вірять, що вагнерівці буцімто прийшли їх захищати.
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"Силовики незадоволені, бо раніше вони були основою режиму. Тепер з'явились конкуренти, які серйозно претендують на цю роль", – пояснив Бульба.
У цьому контексті варто розглядати також готовність Лукашенка давати вагнерівцям білоруське громадянство. З ним бойовики зможуть легше потрапити в країни НАТО, щоб влаштувати на їхній території провокації.
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- Після заколоту Євгенія Пригожина вагнерівці, які відмовились підписати контракт з міноборони Росії, переміщуються до Білорусі. Їхні перші колони, які рухались до табору під Осиповичами, зафіксували 15 липня.
- Під час зустрічі з Владіміром Путіним 23 липня Алєксандр Лукашенко сказав, що вагнерівці "хочуть сходити на екскурсію до Варшави чи до Жешува".
- Крім того, вагнерівці рухалися з Білорусі в бік Сувальського коридору, який з'єднує територію Литви з Польщею та іншими країнами НАТО.