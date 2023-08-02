Про це 24 Каналу сказав засновник першого воєнного братства Білорусі й першої парамілітарної організації "Білий легіон" Сергій Бульба. Як відомо, Євгеній Пригожин хвалився зробити білоруську армію другою у світі.

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"Вагнерівці отримали доступ до всіх силових структур Білорусі. Дуже небезпечно, що бойовики авторитетні для білоруських військових", – зазначив Бульба.

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Ба більше, білоруси живуть під впливом російської пропаганди, яка постійно розповідає про "ризик нападу НАТО". Багато громадян вірять, що вагнерівці буцімто прийшли їх захищати.

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"Силовики незадоволені, бо раніше вони були основою режиму. Тепер з'явились конкуренти, які серйозно претендують на цю роль", – пояснив Бульба.

У цьому контексті варто розглядати також готовність Лукашенка давати вагнерівцям білоруське громадянство. З ним бойовики зможуть легше потрапити в країни НАТО, щоб влаштувати на їхній території провокації.

Зверніть увагу! На тлі переміщення вагнерівців до Білорусі почастішали спроби незаконного перетину кордону із сусідньою Польщею. За словами уповноваженого польського уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслава Жарина, ці спроби керуються безпосередньо білоруською владою.

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