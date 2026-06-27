Лукашенко "отрезвел": как диктатор оказался в двойной ловушке

Разведка сообщила о реализации в Беларуси мер по подготовке к возможному расширению агрессии против Украины. Там завершается строительство дорог и баз хранения боеприпасов. Это происходит под давлением Путина. Поскольку Лукашенко – прагматичный диктатор, его основная задача – удержать власть, чтобы затем передать ее своим детям.

Об этом в беседе с 24 Каналом заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, подчеркнув, что белорусский диктатор сейчас стремится не поссориться с Путиным, но и не раздражать Зеленского, чтобы не начались обстрелы Беларуси, и в то же время не хочет терять связи с ЕС. Ведь недавно он освободил 500 заложников своего режима.

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Какой фактор будет удерживать Лукашенко от наступления?

Сегодня Лукашенко, как отметил военный эксперт, прекрасно понимает, что его экономика держится на двух китах. Первый – это нефтеперерабатывающая отрасль. В стране расположены 2 крупных НПЗ. Примерно 70% нефтепродуктов, производимых в Беларуси, идут на экспорт. Это основной столп белорусской экономики.

"Все остальное – минеральные удобрения. Сейчас Трамп пытается протащить решение, чтобы снять санкции с их экспорта. Но главный козырь – это все-таки нефтепродукты. Если будет какое-то наступление, боевые действия с белорусского направления, то эти два НПЗ будут уничтожены. Это выбьет табуретку из-под ног Лукашенко, и после этого режим долго не удержится", – убежден Нарожный.

Ведь когда не будет финансов, Лукашенко, по словам военного эксперта, не сможет платить своим силовикам, которые держат белорусский народ в том состоянии, в котором он сейчас находится.

Украина пристально следит за действиями Беларуси, чтобы в случае необходимости быть готовой к вызовам. Нарожный указал на то, что ведется строительство укреплений от Киевского водохранилища до Сум. Это превентивные меры, призванные показать врагу, что украинская сторона готовится к противодействию.

Подробнее о вероятных угрозах со стороны Беларуси: смотрите в видео

Беларусь отключила ретрансляторы: о чем это свидетельствует?

Президент Украины заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые использовались для корректировки российских ударов "Шахедами" по Украине, уже не работают. Зеленский сообщил, что, согласно данным украинских военных, они прекратили свою работу 22 июня.

Комментируя это, военный эксперт выразил уверенность, что Лукашенко испытывает страхи и осознает, что ему дали конкретный срок, и если он не отключит и не демонтирует эти ретрансляторы, то реализуется сценарий уничтожения НПЗ в Беларуси. Это будет означать гибель экономики и крах лукашенковского режима.

У Лукашенко в начале широкомасштабного вторжения были какие-то иллюзии. Мы прекрасно знаем, что войска входили с белорусской территории, обстрелы велись оттуда, но чем дальше, тем больше он "трезвеет". Он понимает, на чьей стороне сила,

– отметил Нарожный.

Лукашенко, как подытожил военный эксперт, является прагматичным диктатором, то есть ему важно прежде всего удержаться в своем кресле как можно дольше. Он хорошо знает, на чьей стороне сейчас сила, поэтому будет следовать именно за тем, у кого она есть.