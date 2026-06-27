На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, підкресливши, що білоруський диктатор зараз прагне не посваритися з Путіним, але і не дратувати Зеленського, щоб не почалися обстріли Білорусі, одночасно не хоче втрачати зв'язки з ЄС. Адже нещодавно звільнив 500 заручників свого режиму.

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Який фактор стримуватиме Лукашенка від наступу?

Сьогодні Лукашенко, як зазначив військовий експерт, прекрасно розуміє, що його економіка тримається на двох китах. Перший – це нафтопереробна сфера. В країні розташовані 2 великих НПЗ. Орієнтовно 70% нафтопродуктів, які виробляються в Білорусі, йдуть на експорт. Це є основним стовпом білоруської економіки.

"Все інше – міндобрива. Зараз Трамп намагається проштовхнути рішення, щоб зняти санкції з їхнього експорту. Але основний козир – це все ж таки нафтопродукти. Якщо буде якийсь наступ, бойові дії з білоруського напрямку, то ці 2 НПЗ будуть знищені. Це виб'є табуретку з-під ніг Лукашенка, і після того режим довго не втримається", – переконаний Нарожний.

Адже коли не буде фінансів, Лукашенко, зі слів військового експерта, не зможе платити своїм силовикам, які тримають білоруський народ в тому стані, в якому він зараз перебуває.

Україна пильно стежить за діями Білорусі, аби в разі чого бути готовою до викликів. Нарожний вказав на те, що будуються укріплення від Київського водосховища до Сум. Це превентивні дії для того, щоб показати ворогу, що українська сторона здійснює підготовку протидіяти.

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Білорусь вимкнула ретранслятори: про що це свідчить?

Президент України заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися для коригування російських ударів "Шахедами" по Україні, вже не працюють. Зеленський озвучив, що згідно з даними українських військових, вони припинили свою роботу 22 червня.

Коментуючи це, військовий експерт висловив впевненість, що Лукашенко має страхи й усвідомлює, що йому дали конкретний термін, і якщо він не вимкне й не демонтує ці ретранслятори, то втілиться сценарій знищення НПЗ у Білорусі. Це означатиме смерть економіки й крах лукашенківського режиму.

У Лукашенка на початку широкомасштабного вторгнення були якісь ілюзії. Ми прекрасно знаємо, що війська заходили з білоруської території, обстріли були звідти, але чим далі, тим більше він "тверезішає". Він розуміє, на чиїй стороні сила,

– зауважив Нарожний.

Лукашенко, як підсумував військовий експерт, є прагматичним диктатором, тобто йому важливо перш за все утриматися у своєму кріслі якнайдовше. Він добре знає, на чиєму боці зараз сила, тому буде слідувати саме за тим, у кого вона є.