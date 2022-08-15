В Чернигове военные угрожали полицейскому, остановившему их товарища в состоянии опьянения
Инцидент с военными и полицией произошел в Чернигове. Правоохранителям угрожали оружием и препятствовали работе.
Правоохранители сообщили, что все началось с того, что патрульные остановили 39-летнего водителя мотоцикла HONDA с признаками наркотического опьянения. Его подельники якобы приехали на "помощь".
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Полицейским угрожали оружием
После остановки нарушителя через некоторое время на место инцидента приехали более десяти вооруженных людей и начали препятствовать действиям правоохранителей.
Неизвестные пытались физически оттеснить их от водителя-нарушителя. Тогда привели в боевую готовность автоматическое оружие и направили его в сторону патрульных. Они также оскорбляли патрульных и угрожали их убить. Чтобы показать реальность своих намерений, один из мужчин несколько раз выстрелил в воздух из автомата Калашникова. Другой блокировал правоохранителей автомобилем и наехал одному из них на ногу.
Как вели себя военные: смотрите видео
Что угрожает военным-нарушителям
Уже удалось установить, кто это группа лиц. Они жители Чернигова, состоявшие в составе одного из военных формирований. Шестерым из них уже объявили о подозрении. Они за все будут отвечать.
Черниговская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере и следственный отдел Черниговского РУП завели дело. Нарушителей обвиняют в сопротивлении представителю власти, работнику правоохранительного органа и другим должностным лицам.
Инциденты с полицией
- В июле 2022 года в Киевской области 53-летний мужчина устроил стрельбу по полицейским. Злоумышленник взял в руки ружье, потому что не смог купить алкоголь в запрещенное для этого время.
- Нападающего смогли задержать благодаря спецоперации сотрудников полиции и бойцов КОРД.
- Еще до момента полномасштабного вторжения в Киеве задерживали полицейских из Днепропетровской области. Они украли человека и требовали деньги. Известно, что полицейские из Днепропетровской области приехали в столицу для проведения обыска у фигуранта уголовного производства. Следственные действия проходили в жилье 29-летнего киевлянина, подозреваемого в мошенничестве. После обысков полицейские посадили фигуранта производства в машину и потребовали у него средства.