В Чернигове военные угрожали полицейскому, остановившему их товарища в состоянии опьянения

Инцидент с военными и полицией произошел в Чернигове. Правоохранителям угрожали оружием и препятствовали работе.

Правоохранители сообщили, что все началось с того, что патрульные остановили 39-летнего водителя мотоцикла HONDA с признаками наркотического опьянения. Его подельники якобы приехали на "помощь".

Читайте также Утром на Черниговщине прогремели 130 взрывов: есть повреждения гражданских зданий

Полицейским угрожали оружием

После остановки нарушителя через некоторое время на место инцидента приехали более десяти вооруженных людей и начали препятствовать действиям правоохранителей.

Неизвестные пытались физически оттеснить их от водителя-нарушителя. Тогда привели в боевую готовность автоматическое оружие и направили его в сторону патрульных. Они также оскорбляли патрульных и угрожали их убить. Чтобы показать реальность своих намерений, один из мужчин несколько раз выстрелил в воздух из автомата Калашникова. Другой блокировал правоохранителей автомобилем и наехал одному из них на ногу.

Как вели себя военные: смотрите видео

Что угрожает военным-нарушителям

Уже удалось установить, кто это группа лиц. Они жители Чернигова, состоявшие в составе одного из военных формирований. Шестерым из них уже объявили о подозрении. Они за все будут отвечать.

Черниговская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере и следственный отдел Черниговского РУП завели дело. Нарушителей обвиняют в сопротивлении представителю власти, работнику правоохранительного органа и другим должностным лицам.

Инциденты с полицией