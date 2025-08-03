В Германии третий раз за неделю подожгли кабель железной дороги: это нарушило движение поездов
- В Германии обнаружен третий поджог кабеля на железной дороге в районе станции Вебау, что нарушило движение поездов.
- Ответственность за поджоги взяли на себя левые экстремисты из Kommando Angry Birds, полиция проверяет подлинность заявления.
- Ранее поджоги кабелей временно парализовали работу поездов между Дюссельдорфом и Дуйсбургом, но железнодорожное сообщение восстановлено.
В восточной федеральной земле Саксония-Анхальт в Германии обнаружили повреждение кабеля. Правоохранители считают это умышленным поджогом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.
Смотрите также В Германии сошел с рельсов пассажирский поезд: известно о погибших и многих пострадавших
Что известно о поджоге кабелей в Германии?
Немецкий концерн Deutsche Bahn в субботу, 2 августа, сообщил, что в районе станции Вебау вблизи города Гоенмельзен в восточной федеральной земле Саксония-Анхальт обнаружен уже третий поджог кабеля на железнодорожной линии.
По предварительным данным местной полиции, этот пожар был умышленным поджогом.
Ранее 2 сгоревших кабеля временно парализовали работу поездов по маршруту между городами Дюссельдорф и Дуйсбург на западе Германии. По предварительным данным, говорится о диверсии, в результате которой пришлось заменить пять кабелей длиной около 100 метров.
Хотя железнодорожное сообщение земли Северный Рейн-Вестфалия (NRW) было восстановлено 2 августа, расследование инцидента продолжается.
В свою очередь, ответственность за поджоги взяли на себя левые экстремисты. На онлайн-платформе левого направления 1 августа разместили сообщение, в котором ответственность за содеянное взяли на себя левые экстремисты из Kommando Angry Birds, выступающих против индустриальных систем. Сейчас полиция проверяет подлинность заявления.