Оккупанты на Херсонщине ходят с проверками по квартирам даже ночью

13 августа 2022 , 10:57
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российские военные продолжают терроризировать население оккупированной Херсонщины. Есть новые сообщения о похищении людей.

Давление на население и информационная война: ситуация в Херсонской области

В дома местных жителей вражеские солдаты врываются уже не только днем, но и ночью. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на источники в Херсонской ОВД.

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Есть новые сообщения о похищении людей. Если раньше херсонцы брали в плен в дневное время суток, то сейчас российские военные ходят по квартирам даже ночью. Продолжается захват учебных заведений области,
– говорится в сообщении.

В частности, враг захватил помещение Новокаховского высшего профессионального училища.

Кроме физического и морального давления, в регионе идет информационная война. Пропагандистские каналы ежедневно отмечают "важность" проведения референдума и присоединения к россии.

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Автор: Софія Мінджоса