Новый способ цинизма: российские дроны охотятся за гражданскими людьми на Херсонщине

Россияне не перестают терроризировать жителей Херсонской области и города. Оккупанты придумали новый способ, российские дроны-разведчики охотятся за транспортом и жителями Херсонщины.

После этого подлетает дрон со взрывчаткой, который сбрасывает ее на людей. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что подобные атаки происходят каждый день.

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Российские дроны охотятся за гражданскими людьми на Херсонщине

По словам журналистки, россияне не прекращают обстреливать Херсонщину. Самая тяжелая ситуация остается с вражескими дронами-разведчиками и дронами, которые сбрасывают взрывчатку. Российские беспилотники долетают и до центра города, и до отдаленных районов.

С помощью разведчиков россияне отслеживают именно движение транспорта и проведения определенных работ, чтобы люди в этих местах из-за не слышали шума дронов. После этого подлетает дрон, который сбрасывает взрывчатку,

– объяснила Вирлич.

Журналистка рассказала, что это происходит несмотря на то, что уже выделили деньги на антидронные ружья. Пока этот процесс не будет налажен и их не начнут применять, опасные и циничные атаки дронов будут продолжаться.

Эти атаки очень внезапные, российские дроны просто охотятся за людьми и транспортом,

– отметила Вирлич.

Противостоять россиянам очень трудно. Журналистка общалась с военными, которые объяснили, что даже РЭБ не всегда действенный метод, ведь он глушит не только дроны россиян, но и технику ВСУ.

"В Херсонских военных администрациях сообщили, что решение нашли и будут его практиковать", – добавила Вирлич.

Заметьте! В результате атаки российских дронов недавно было повреждено несколько автобусов. 47-летний водитель одного из них получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. Кроме того, оккупанты атаковали гражданский автомобиль, в котором находился мужчина. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

Кроме этих дронов, Херсонщина страдает от управляемых авиационных бомб оккупантов. На этой неделе россияне разрушили областной дворец молодежи в Херсоне. Несмотря на это в городе не осталось районов, где не жили бы люди.