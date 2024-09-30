Після цього підлітає дрон з вибухівкою, який скидає її на людей. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що подібні атаки відбуваються кожного дня.

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Російські дрони полюють за цивільними людьми на Херсонщині

За словами журналістки, росіяни не припиняють обстрілювати Херсонщину. Найважча ситуація залишається з ворожими дронами-розвідниками та дронами, які скидають вибухівки. Російські безпілотники долітають і до центру міста, і до віддалених районів.

За допомогою розвідників росіяни відстежують саме рух транспорту та проведення певних робіт, щоб люди в цих місцях через не чули шуму дронів. Після цього підлітає дрон, який скидає вибухівку,

– пояснила Вірлич.

Журналістка розповіла, що це відбувається попри те, що вже виділили гроші на антидронові рушниці. Поки цей процес не буде налагоджено і їх не почнуть застосовувати, небезпечні та цинічні атаки дронів будуть продовжуватись.

Ці атаки дуже раптові, російські дрони просто полюють за людьми та транспортом,

– зауважила Вірлич.

Протистояти росіянам дуже важко. Журналістка спілкувалась з військовими, які пояснили, що навіть РЕБ не завжди дієвий метод, адже він глушить не лише дрони росіян, а й техніку ЗСУ.

"У Херсонських військових адміністраціях повідомили, що рішення знайшли і будуть його практикувати", – додала Вірлич.

Зауважте! Внаслідок атаки російських дронів нещодавно було пошкоджено декілька автобусів. 47-річний водій одного з них отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення. Крім того, окупанти атакували цивільний автомобіль, в якому перебував чоловік. Він отримав травми несумісні з життям.

Крім цих дронів, Херсонщина потерпає від керованих авіаційних бомб окупантів. Цього тижня росіяни зруйнували обласний палац молоді в Херсоні. Попри це в місті не залишилось районів, де не жили б люди.