Вранці голова Херсонської МВА повідомив, що в Антонівці під ворожий обстріл потрапив 47-річний чоловік та отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення.

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Росіяни атакували громадський транспорт

Пізніше місцева влада уточнила, що 47-річний поранений – водій автобуса, який працював на маршруті N5.

Сьогодні ворог знову атакував безпілотниками громадський транспорт у Херсоні. Було принаймні два скиди вибухівки. Пошкоджено автобуси,

– заявив Мрочко.

Через підвищену активність російських дронів знову скорочено автобусні маршрути N5, 17, 38. Кінцева зупинка – площа Чорновола. У МВА порадили зважити на це при плануванні переміщень містом. Про відновлення маршрутів буде повідомлено додатково.

До слова, окупанти вдарили по підприємству на Запоріжжі, загинули троє людей.