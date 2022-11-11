Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он также отметил, что на днях возле Энергодара заметили два вражеских вертолета. Через полтора часа – один уже был на земле.

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Как оказалось впоследствии, эти вертолеты должны были эвакуировать раненых кадыровцев с поля боя. Предварительно, вертолеты были Ми-8 и один из них "приземлили" ВСУ,

– говорит корреспондент.

Отметим, что оккупанты пренебрежительно относятся к своим солдатам и почти никогда не забирают после боев раненых или мертвых. Но к кадыровцам – другое отношение, с ними носятся, как с писаной торбой.

Быстрее всего соглашаются обменять не только российских пилотов, но и кадыровцев.

Освобождение Херсонской области украинскими Силами Обороны