Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он также отметил, что на днях возле Энергодара заметили два вражеских вертолета. Через полтора часа – один уже был на земле.

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Как оказалось впоследствии, эти вертолеты должны были эвакуировать раненых кадыровцев с поля боя. Предварительно, вертолеты были Ми-8 и один из них "приземлили" ВСУ,
– говорит корреспондент.

Отметим, что оккупанты пренебрежительно относятся к своим солдатам и почти никогда не забирают после боев раненых или мертвых. Но к кадыровцам – другое отношение, с ними носятся, как с писаной торбой.

Быстрее всего соглашаются обменять не только российских пилотов, но и кадыровцев.

Освобождение Херсонской области украинскими Силами Обороны

  • В Генштабе рассказали, что 9 ноября защитники освободили 12 населенных пунктов.
  • В ОК "Юг" объяснили, что ВСУ в Херсонской области продвигаются медленно из-за плотного заминирования территорий. Однако военные делают это уверенно и закрепляются на позициях. Они просят соблюдать режим информационной тишины.
  • Россияне заявили, что Антоновский мост непригоден для передвижения. В ВСУ не комментируют это.
  • В Институте изучения войны считают, что Украина получила преимущество в войне и близится к деоккупации Херсона. Это не будет последней победой ВСУ.
  • Оккупанты усиленно бегут из Херсонской области – они экстренно упаковываются в плавсредства.
  • Аналитик Андрей Харук считает, что оккупанты могут оставить часть техники на правобережье. Кроме того, живая сила врага все еще есть в Херсоне.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что защитники на Юге деоккупировали 41 населенный пункт. Он отметил военных, освобождавших территории.