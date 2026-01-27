Во Львове на мальчика упал лед с крыши дома: в каком он состоянии
- Во Львове лед с крыши обвалился на 16-летнего парня, вызвав закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом плеча.
- Инцидент произошел на улице Коперника, пострадавшего подростка госпитализировали в больницу святого Николая.
Во Львове на улице Коперника лед с крыши обвалился на 16-летнего прохожего. Пострадавшего подростка с травмами госпитализировали в больницу.
Детали инцидента рассказали во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф для ZAXID.NET.
В каком состоянии парень, на которого упал лед из дома?
Вызов о пострадавшем парне, на которого упала сосулька с крыши, поступил около 13:00. Медики экстренки, приехавшей на вызов, поставили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом плеча. 16-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу святого Николая.
Журналисты объяснили, что инцидент произошел на улице Коперника вблизи перекрестка с улицей Словацкого в центре Львова.
Ранее в городском совете призвали жителей обходить крыши, с которых может сползать снег – по возможности не проходить близко к зданиям и обращать внимание на предупредительные ограждения.
Что известно о ледяном апокалипсисе в Украине?
Напомним, что во многих областях Украины во вторник, 27 января, настоящий ледяной апокалипсис. Люди передвигаются на коньках, а машины попримерзали ко льду.
Из-за гололеда в Одессе люди передвигаются по городу на коньках. Во дворах ситуация не лучше. А в Киеве машины буквально примерзли к асфальту, в частности на столичных Нивках.
В Киеве и многих других областях 28 января также прогнозируют туман, гололед и скользкие дороги. Объявлен желтый уровень опасности.