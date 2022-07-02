За сутки во Львовской области в водоемах утонули три человека, среди них есть ребенок

Летом люди часто идут к водоемам, чтобы освежиться. Но это может привести к беде, поэтому стоит быть осторожными.

Спасатели сообщили, что жители села Шутова Яворовского района утонули в озере. Тело мужчины, 1985 года рождения, без признаков насильственной смерти, вытащили на поверхность местные.

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Утонули еще один мужчина и ребенок

Вечером 1 июля львовские водолазы вытащили на поверхность тело еще одного мужчины. Он 1973 года рождения. Тело было без признаков насильственной смерти, его передали сотрудникам полиции.

Также спасателям сообщили, что в городе Жидачов Стрыйского района на реке Стрый нашли тело ребенка из Дрогобыча, 2007 года рождения.

Также вечером тело с помощью спасательной веревки без признаков насильственной смерти вытащили на поверхность и передали правоохранителям.

Правила безопасности на воде

Спасатели напомнили, что нужно делать во избежание трагедий на воде. Надо обратить внимание на то, какое место выбираете для отдыха или чтобы научить детей или взрослых обучения плавать. Также напомнили, что нужно соблюдать правила безопасности на воде, родители должны постоянно контролировать детей.

Также следует помнить, что во время отдыха у водоемов запрещено:

купаться в местах, не определивших местные органы власти и не оборудованных для купания людей;

вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений, если они для этого не предназначены;

купаться наедине;

пить алкоголь во время купания;

допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

купание детей без сопровождения взрослых

Работа спасателей во время войны

Украинские спасатели просто героические. Ведь каждый день даже под обстрелами им приходится разбирать завалы разрушенных домов. При этом спасать людей и уезжать на все вызовы вовремя. Например, они ликвидировали пожар в Киеве в 9-этажке, возникший из-за российской ракеты максимально оперативно. Также быстро помогли людям.

Также на 5-й день спасатель завершили разбирать завалы торгового центра в Кременчуге. Туда Россия также попала ракетой, был сильный пожар, много жертв. Сейчас известно о 21 погибшем человеке, но цифра до сих пор не является окончательной.

Кроме этого, из-за жары есть также пожарная опасность для украинцев. Поэтому спасатели и здесь начеку. Они призывают быть осмотрительными и соблюдать все правила. Ведь в случае возникновения пожара преодолевать огонь будет крайне сложно.

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