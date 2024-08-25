Полностью меняют логистику в Мариуполе, – Андрющенко указал на странные перемещения россиян
С начала полномасштабного вторжения оккупанты превратили Мариуполь в собственный военный и логистический хаб. Но в последнее время переформатировали свою логистику в городе и в районе.
С какой целью это сделал враг, рассказал 24 Каналу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Интересно 6 ударов по одной точке: Андрющенко сообщил, что уничтожили в Мариуполе
Куда перебрасывают россиян
Сейчас россияне некоторые села Мариупольского района полностью переформатируют под места стоянок и ночевки армии. На это есть несколько причин:
- главная: запуск железной дороги Мариуполь – Ростов;
- также значительно повлияла Курская операция.
За последние дни зафиксировано не менее трех батальонов сборной солянки, которая поехала на Курск,
– сообщил Андрющенко.
Он рассказал, что техника была переброшена из совершенно разных подразделений, это видно по маркировке. В основном едут из Запорожского и Херсонского направлений.
Также движение продолжается по железной дороге. Местное движение сопротивления фиксирует поезда, железнодорожные цистерны, завозящие топливо на территорию Мариупольского района и выгружают, предположительно, на территории комбината Ильича.
На сегодня Мариуполь уже стал не только подготовительным лагерем, зоной первого эшелона защиты противовоздушной обороны Азовского побережья, аэродромов и нефтеперерабатывающих заводов, а становится большой логистической базой именно для переброски войск по всем направлениям – как на территорию России, так и с территории России,
– резюмировал советник городского головы.