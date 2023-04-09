Оккупанты сносят железнодорожный вокзал и близлежащие дома в Мариуполе: для чего им это

Россия планирует превратить Мариуполь в большой логистический хаб для экспорта зерна с оккупированных территорий Донбасса и Запорожья. Для этого оккупанты сносят железнодорожный вокзал и перестраивают морской порт.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что в городе замедлились темпы демонтажа разрушенных домов.

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Планируют экспортировать зерно через Мариуполь

По его словам, россияне планируют строить большой железнодорожный хаб в Мариуполе. Для этого они демонтируют железнодорожный вокзал и близлежащие дома. Та же ситуация с морским портом: они планируют превратить его в военно-логистическую базу, которая будет работать с вокзалом для одной цели.

"Если им удастся реализовать планы, то они смогут использовать это для экспорта зерна с оккупированных территорий Донбасса и Запорожья, ведь Мариупольский порт один из самых больших на побережье Азовского моря. Верим, что эти планы сорвет украинское контрнаступление, но, к сожалению, они все равно успеют демонтировать часть частных домов в районе вокзала", – отметил Андрющенко.

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в городе: смотреть видео

Темпы сноса домов замедлились

Советник мэра Мариуполя также рассказал, что темпы сноса домов в городе существенно замедлились. Этим занимается лишь одна фирма, близкая к кремлевскому окружению, а остальные ушли, за неимением финансирования. Местные гаулейтеры теперь срочно переводят часть домов из состояния "под снос" в состояние – "требуют ремонта", хотя понятно, что ремонтом им не поможешь.

Для нас это хорошая новость, ведь позволит после деоккупации восстановить хотя бы старую часть города. То, что мы видели на примере улицы Николаевской, то россияне не углубляются, что можно и нужно сохранить из исторического наследия и разрушают все подряд.

– подчеркнул он.

Ситуация во временно оккупированном Мариуполе