В Иране произошло сильное землетрясение, есть разрушения и погибшие

В Иране утром 2 июля произошло мощное землетрясение. Его магнитуду определили в 6,1 балла.

СМИ сообщили, что землетрясение унесло жизни по меньшей мере 5 человек. Жители этого региона почувствовали несколько подземных толчков. Их магнитуда колебалась от 6,1 до 6,3 балла, сообщает 24 канал.

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Люди потеряли жилье

По словам главы спасателей в провинции Хормозган Мехрдада Хасанзаде, через несколько часов после землетрясения в больницы поступило 12 человек. Спасательные работы провели. Соответствующие службы поставили палатки для пострадавших в качестве аварийного жилья.

Государственное информационное агентство сообщило, что землетрясение магнитудой 6,3 и землетрясение магнитудой 6,1 произошли после землетрясения магнитудой 6,1, которое сравняло с землей деревню Саех Хош недалеко от побережья Иранского залива. Было более десятка толчков.

Местный чиновник сообщил, что все жертвы погибли во время первого землетрясения. Никто не пострадал во время следующих двух сильных толчков. Ведь люди уже покинули свои дома на тот момент.

Почему могло произойти землетрясение

Специалисты говорят, что основные линии геологических разломов пересекают Иран. Страна в последние годы уже пострадала от нескольких разрушительных землетрясений. В 2003 году из-за землетрясения силой 6,6 балла в провинции Керман погибла 31 тысяча человек. Тогда землетрясение также сравняло с землей древний город Бам.

Нынешнее землетрясение было зафиксировано в 1:32 по местному времени на глубине 10 километров от поверхности. По предварительным сейсмическим данным, землетрясение могли почувствовать многие люди в районе эпицентра.

Землетрясения в мире

Утром 22 июня землетрясение произошло в Афганистане и Пакистане. Основной удар пришелся как раз на афганскую провинцию Пактика. Стихия унесла не менее 1 500 жизней. Еще 2 000 человек получили ранения.

По данным Геологической службы США, это землетрясение произошло примерно в 44 километрах от города Хост, близ пакистанской границы, на глубине 51 километр. Сила подземных толчков составила 6,1 балла.

Еще в марте этого года в восточной Японии произошло мощное землетрясение силой в 7,3 балла. Опасное природное явление зафиксировали у побережья восточной префектуры Фукусима. Предыдущая глубина эпицентра землетрясения составила 60 км. Были убитые и раненые, а миллионы домов остались без света.

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