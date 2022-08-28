Масштабное наводнение в Пакистане смыло отель: видео "работы" стихии

В Пакистане в результате мощного наводнения водой смыло гостиницу. Она расположена на берегу реки Сват.

Речь идет о гостинице New Honeymoon – одной из самых больших в тамошнем округе. Она пострадала от мощной волны наводнения.

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В соцсетях сразу начали распространять видео последствий непогоды.

Отель полностью разрушился

На опубликованных кадрах видно, как поначалу падает часть стены здания. Уже через считанные минуты не выдерживает мощную силу стихии и разрушается весь отель.

К счастью, обошлось без жертв. Дело в том, что сколько туристы и персонал покинули гостиницу еще в прошлую среду. Их предупредили, что нужно эвакуироваться, поскольку надвигается непогода. Поэтому они придерживались соответствующих инструкций правительства.

В соцсетях по-разному комментируют ситуацию. В частности, считают, что главной разрушительной силой стали не последствия стихийного бедствия.

"Это результат плохого строительства, ненадлежащего фундамента и коррумпированных чиновников. В Пакистане есть много зданий, построенных ненадлежащим образом, которые являются смертельной ловушкой. В Пакистане есть строительный кодекс, но никто его не придерживается из-за коррупции", – пишут местные пользователи.

Муссоны пришли заранее

Напомним, сезон муссонов в Пакистане начался на месяц раньше обычного. Непрерывные ливни уже повредили 170 тысяч домов и разрушили 150 мостов.

Сейчас около 6 500 пакистанских военнослужащих принимают участие в поисково-спасательных операциях. Уже эвакуировали более 40 тысяч человек.

Власти Пакистана объявили в стране режим чрезвычайной ситуации.

Отметим, что последние столь масштабные и разрушительные ливни фиксировали в Пакистане в 2010 году. Тогда в результате стихийного бедствия погибли 1 700 человек.

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