Мовиться про готель New Honeymoon – один із найбільших у тамтешньому окрузі. Він постраждав від потужної хвилі повені.

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У соцмережах одразу почали поширювати відео наслідків негоди.

Готель повністю зруйнувався

На опублікованих кадрах видно, як спочатку падає частина стіни будівлі. Вже за лічені хвилини не витримує потужну силу стихії та руйнується весь готель.

На щастя, минулося без жертв. Річ у тім, що скільки туристи й персонал залишили готель ще минулої середи. Їх попередили, що потрібно евакуйовуватись, оскільки насуває негода. Тож вони дотримались відповідних інструкцій уряду.

У соцмережах по-різному коментують ситуацію. Зокрема, вважають, що головною руйнівною силою стали не наслідки стихійного лиха.

"Це результат поганого будівництва, неналежного фундаменту та корумпованих чиновників. У Пакистані є багато будівель, побудованих неналежним чином, які є смертельною пасткою. У Пакистані є будівельний кодекс, але ніхто його не дотримується через корупцію", – пишуть місцеві користувачі.

Мусони прийшли завчасно

Нагадаємо, сезон мусонів у Пакистані розпочався на місяць раніше, ніж зазвичай. Безперервні зливи вже пошкодили 170 тисяч будинків і зруйнували 150 мостів.

Зараз приблизно 6 500 пакистанських військовослужбовців беруть участь у пошуково-рятувальних операціях. Вже евакуювали понад 40 тисяч людей.

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Зазначимо, що останні аж такі масштабні та руйнівні зливи фіксували у Пакистані у 2010 році. Тоді внаслідок стихійного лиха загинули 1 700 людей.

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