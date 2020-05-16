Новости о коронавирусе 16 мая: Италия открывает границы, отмена самоизоляции в Крыму

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 мая. Италия открывает свои границы с 3 июня. Оккупанты прекращают режим самоизоляции в Крыму. Больницы не сообщили о половине случаев заболевания COVID-19 среди медиков. На Буковине выросло количество выздоровевших людей.

Новости про коронавирус в Украине 16 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 17 858 случаев COVID-19, из них 528 – за последние сутки. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Украине умерло 497 человек, 21 пациент умер за последние сутки. 4 906 пациентов выздоровели, сообщает 24 канал.

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Главное о распространении коронавируса

Наибольшее количество больных выявлено ​​в Черновицкой области (2 647) и в городе Киев (2 221).

За время эпидемии в Вооруженных силах подтвердили уже более 100 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировано 2 новых инфицирования, пока болеют 38 человек. Двое пациентов в результате болезни умерли, еще 75 выздоровели. На изоляции сейчас находятся 202 человека.

подтвердили уже более 100 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировано 2 новых инфицирования, пока болеют 38 человек. Двое пациентов в результате болезни умерли, еще 75 выздоровели. На изоляции сейчас находятся 202 человека. В Украине за последние сутки увеличилось количество медработников, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. За последние 24 часа коронавирус обнаружили еще у 92 медиков. Всего в Украине уже 3 512 работников медицинской сферы заболели COVID-19. В то же время с начала эпидемии коронавируса смогли побороть болезнь 1 262 медработника.

Распространение коронавируса в Украине по областям:

Винницкая область – 700 случаев;

Волынская область – 599 случаев;

Днепропетровская область – 806 случаев;

Донецкая область – 121 случай;

Житомирская область – 540 случаев;

Закарпатская область – 858 случаев;

Запорожская область – 365 случаев;

Ивано-Франковская область – 1 200 случаев;

Кировоградская область – 441 случай;

г. Киев – 2 221 случай;

Киевская область – 1 143 случая;

Львовская область – 969 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 236 случаев;

Одесская область – 734 случая;

Полтавская область – 263 случая;

Ровненская область – 1 104 случая;

Сумская область – 161 случай;

Тернопольская область – 1 065 случаев;

Харьковская область – 773 случая;

Херсонская область – 167 случаев;

Хмельницкая область – 235 случаев;

Черновицкая область – 2 647 случаев;

Черкасская область – 363 случая;

Черниговская область – 105 случаев.

Главные новости про коронавирус в Украине

На Буковине выросло количество людей, которые выздоровели от COVID-19

В Черновицкой области на протяжении 15 мая подтвердили 47 новых случаев COVID-19. В то же время 52 пациентам удалось выздороветь от коронавируса.



Таким образом, в Черновицкой области общее количество инфицированных с начала эпидемии по состоянию на 16 мая составляет 2 647 человек. Вследствие заболевания умерли 102 человека, в то же время 564 пациента выздоровели. Несмотря на положительные данные, жителям Буковины следует и в дальнейшем соблюдать карантин.

Больницы не сообщили о новых случаях COVID-19 среди медиков

Руководители медицинских учреждений не сообщают Государственной службе по труду обо всех случаях заболевания COVID-19 среди врачей. Более того – они скрывают сведения о болезни в половине таких случаев.



По мнению главного санитарного врача, закрывать глаза на такую ситуацию нельзя. Поэтому 15 мая состоялось совещание с работниками Гоструда, Держпродспоживслужбы и Минздрава.



Тесты на выявление коронавируса / Инфографика 24 канала

Массовое тестирование на COVID-19 в Украине

Уже на следующей неделе в Украине начнут использовать ИФА-тестирование для выявления больных коронавирусом. В Минздраве объяснили, что планируют использовать тесты украинского производства.



По словам главы Минздрава Максима Степанова, ИФА-тесты покажут уровень антител в крови человека. То есть тестирование покажет, болеет ли человек коронавирусом или уже переболел.

Что известно про ИФА-тестирование?Это тест-системы, которые дают результат в течение двух часов. Они быстрее и дешевле и способны обеспечить массовый скрининг. Тестирование сможет выявлять не только факт заражения коронавирусом, а и тех, кто уже им переболел.

Оккупанты прекращают режим самоизоляции в Крыму

В аннексированном Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции. Так, жителям полуострова требование оставаться дома сменили на рекомендацию – не оставлять место жительства без необходимости.



Несмотря на отмену режима самоизоляции, оставаться дома, как и раньше, должны крымчане, которым 65 лет и больше. Кроме того, запрещено пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах.

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Минздрав не будет закупать аппараты ИВЛ "Новатор" для больниц

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Министерстве никогда не планировали закупать аппараты для искусственной вентиляции легких госпредприятия "Новатор" для использования в больнице.



"Он может использоваться при экстренных состояниях, например, при экстренной помощи для того, чтобы довезти пациента до больницы, где пациент будет подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – отметил Степанов.



По его словам, в отношении этих аппаратов Минздрав провел консультацию с врачами-анестезиологами.



ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирус в мире за 16 мая

Главное о коронавирус в мире

В мире подтверждено 4 648 566 случаев COVID-19. 309 001 человек умер от коронавируса, 1 771 074 больных выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 1 442 824;

Испания – 274 367;

Россия – 272 043;

Великобритания – 236 711;

Италия – 223 885.

Трамп обвинил Китай в мировой пандемии коронавируса

Пандемию коронавируса COVID-19 можно и следовало остановить еще на территории Китая – до того, как инфекция перекинулась на остальной мир. В этом убежден глава Белого дома Дональд Трамп.



Он также добавил, что в случае разработки вакцины от COVID-19 Китаем США также будут иметь доступ к препарату. Президент заверил, что США не важно, какая именно страна получит вакцину.

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США возобновят финансирование ВОЗ

Ранее США объявили о полном прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Глава США заявил, что Вашингтон должен исследовать, правильно ли ВОЗ реагировала на пандемию COVID-19. Однако Трамп, кажется, передумал. Правда, сумма новых взносов от Штатов будет значительно меньше, чем до появления COVID-19.



Администрация президента США Дональда Трампа собирается возобновить частичное финансирование ВОЗ. Заметим, что ранее США были крупнейшим донором ВОЗ. Сейчас же Штаты будут платить меньше.

Италия открывает границы

Италия, которая первой в Европе пострадала от мощной вспышки COVID-19 открывает свои границы уже с 3 июня. Правда, только для граждан Европейского Союза. Более того, для тех, кто пересекает границу, больше не предусмотрен обязательный карантин на 14 дней.



Так, с 18 мая ограничения на передвижение снимут внутри регионов, а уже с 3 июня будут сняты ограничения на передвижение по всей стране.

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Турция ввела комендантский час

Правительство Турции ввело комендантский час в 15 провинциях страны. Продлится ограничение четыре дня, начиная с полуночи 15 мая.



В частности, комендантский час ввели в столице – Анкаре и наиболее населенном городе – Стамбуле.

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