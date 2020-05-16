Новини про коронавірус 16 травня: Італія відкриває кордони, скасування самоізоляції у Криму

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 травня. Італія відкриває свої кордони з 3 червня. Окупанти припиняють режим самоізоляції у Криму. Лікарні не повідомили про половину випадків захворювання на COVID-19 серед медиків. На Буковині зросла кількість людей, що одужали від коронавірусу.

Новини про коронавірус в Україні 16 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 17 858 випадків COVID-19, з них 528 – за останню добу. Всього від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, в Україні померло 497 людей, 21 пацієнт помер за останню добу. 4 906 пацієнтів одужали, повідомляє 24 канал.

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Головне про поширення коронавірусу

Найбільша кількість хворих виявлена у Чернівецькій області (2647) і у місті Київ (2221).

За час епідемії у Збройних сила х підтвердили вже понад 100 випадків захворювання на COVID-19. За останню добу зафіксовано 2 нових інфікування, наразі хворіють 38 людей. Двоє пацієнтів внаслідок хвороби померли, ще 75 одужали. На ізоляції наразі перебувають 202 людини.

х підтвердили вже понад 100 випадків захворювання на COVID-19. За останню добу зафіксовано 2 нових інфікування, наразі хворіють 38 людей. Двоє пацієнтів внаслідок хвороби померли, ще 75 одужали. На ізоляції наразі перебувають 202 людини. В Україні за останню добу збільшилася кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію. За останні 24 години коронавірус виявили ще у 92 медиків. Загалом в Україні вже 3 512 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19. Водночас з початку епідемії коронавірусу змогли побороти хворобу 1262 медпрацівників.

Поширення коронавірусу в Україні за областями:

Вінницька область — 700 випадків;

Волинська область — 599 випадків;

Дніпропетровська область — 806 випадків;

Донецька область — 121 випадок;

Житомирська область — 540 випадків;

Закарпатська область — 858 випадків;

Запорізька область — 365 випадків;

Івано-Франківська область — 1200 випадків;

Кіровоградська область — 441 випадок;

м. Київ — 2221 випадок;

Київська область — 1143 випадки;

Львівська область — 969 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 236 випадків;

Одеська область — 734 випадки;

Полтавська область — 263 випадки;

Рівненська область — 1104 випадки;

Сумська область — 161 випадок;

Тернопільська область — 1065 випадків;

Харківська область — 773 випадки;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 235 випадків;

Чернівецька область — 2647 випадків;

Черкаська область — 363 випадки;

Чернігівська область — 105 випадків.

Головні новини про коронавірус в Україні

На Буковині зросла кількість людей, що одужали від COVID-19

У Чернівецькій області упродовж 15 травня підтвердили 47 нових випадків COVID-19. Водночас 52 пацієнтам вдалося одужати від коронавірусу.



Таким чином, у Чернівецькій області загальна кількість інфікованих від початку епідемії станом на 16 травня становить 2 647 осіб. Унаслідок захворювання померли 102 особи, водночас 564 пацієнти одужали. Попри позитивні дані, жителям Буковини слід і надалі дотримуватися карантинних обмежень.

Лікарні не повідомили про нові випадки COVID-19 серед медиків

Керівники медичних закладів не повідомляють Державну службу з питань праці про усі випадки захворювання COVID-19 серед лікарів. Ба більше – вони приховують відомості про хворобу у половині таких випадків.



На думку головного санітарного лікаря, закривати очі на таку ситуацію не можна. Через це 15 травня відбулася нарада із працівниками Держпраці, Держпродспоживслужби та МОЗ.



Тести на виявлення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Масове тестування на COVID-19 в Україні

Вже наступного тижня в Україні почнуть використовувати ІФА-тестування для виявлення хворих на коронавірус. У МОЗ пояснили, що планують використовувати тести українського виробництва.



За словами очільника МОЗ Максима Степанова, ІФА-тести покажуть рівень антитіл у крові людини. Тобто тестування покаже, чи хворіє людина коронавірусом, чи вже перехворіла.

Що відомо про ІФА-тестування?Це тест-системи, що дають результат протягом двох годин. Вони швидше та дешевше здатні забезпечити масовий скринінг. Тестування зможе виявляти не лише факт зараження коронавірусом, а тих, хто вже на нього перехворів

Окупанти припиняють режим самоізоляції у Криму

В анексованому Криму з 18 травня скасовують режим самоізоляції. Так, жителям півострова вимогу залишатися вдома змінили на рекомендацію – не залишати місце проживання без необхідності.



Попри скасування режиму самоізоляції, залишатися вдома, як і раніше, повинні кримчани, яким 65 років і більше. Окрім того, заборонене перебування неповнолітніх без супроводу батьків у громадських місцях.

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МОЗ не закуповуватиме апарати ШВЛ "Новатор" для лікарень

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що у Міністерстві ніколи не планували закуповувати апарати для штучної вентиляції легень держпідприємства "Новатор" для використання у лікарні.



"Він може використовуватися при екстрених станах, наприклад, при екстреній допомозі для того, щоб довезти пацієнта до лікарні, де пацієнт буде підключений до апарату штучної вентиляції легень", – наголосив Степанов.



За його словами, щодо цих апаратів МОЗ провело консультацію з лікарями-анестезіологами.



ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі за 16 травня

Головне про коронавірус у світі

У світі підтверджено 4 648 566 випадків COVID-19. 309 001 людина померла від коронавірусу, 1 771 074 хворих одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 1 442 824;

Іспанія – 274 367;

Росія – 272 043;

Велика Британія – 236 711;

Італія – 223 885.

Трамп звинуватив Китай у світовій пандемії коронавірусу

Пандемію коронавірусу COVID-19 можна та слід було зупинити ще на території Китаю – до того, як інфекція перекинулася на решту світу. У цьому переконаний очільник Білого дому Дональд Трамп.



Він також додав, що в разі розробки вакцини від COVID-19 Китаєм США також будуть мати доступ до препарату. Президент запевнив, що США не важливо, яка саме країна отримає вакцину.

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США таки відновлять фінансування ВООЗ

Раніше США оголосили про повне припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Очільник США заявив, що Вашингтон повинен дослідити, чи правильно ВООЗ реагувала на пандемію COVID-19. Однак Трамп, здається, передумав. Щоправда, сума нових внесків від Штатів буде значно меншою, ніж до появи COVID-19.



Адміністрація президента США Дональда Трампа збирається відновити часткове фінансування ВООЗ. Зауважимо, що раніше США були найбільшим донором ВООЗ. Наразі ж Штати платитимуть менше.

Італія відкриває кордони

Італія, яка першою у Європі постраждала від потужного спалаху COVID-19, відкриває свої кордони вже з 3 червня. Щоправда, лише для громадян Європейського Союзу. Ба більше, для тих, хто перетинає кордон, більше не передбачений обов’язковий карантин на 14 днів.



Так, з 18 травня обмеження на пересування знімуть всередині регіонів, а вже з 3 червня будуть зняті обмеження на пересування по всій країні.

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Туреччина запровадила комендантську годину

Уряд Туреччини запровадив комендантську годину в 15 провінціях країни. Триватиме обмеження чотири дні, починаючи з опівночі 15 травня.



Зокрема, комендантську годину запровадили у столиці – Анкарі та найбільш населеному місті – Стамбулі.

Спалах коронавірусу в Білорусі

У Білорусі станом на 16 травня офіційно підтвердили 28 861 випадок зараження COVID-19. Лише за добу діагноз коронавірус поставили 951 людині.



У МОЗ Білорусі наголошують летальні випадки – серед пацієнтів "з низкою хронічних захворювань та коронавірусною інфекцією".



За останній час кількість хворих у Білорусі значно зросла. При цьому жорсткого карантину у Білорусі немає, а всі люди живуть звичним життям.

Ліки та дослідження коронавірусу

Науковці прогнозують спад епідемії COVID-19 в Україні

Науковці передбачають можливий початок спаду пандемії коронавірусу COVID-19 у третій декаді травня. Науковці виявили, що для України на п’ятнадцятиденному відрізку часу, з 6 травня по 20 травня, характер розвитку пандемії набуває чіткого лінійного характеру з рівнем "плато". Йдеться про 400 – 550 нових підтверджених випадків коронавірусу за добу.

Вакцина проти COVID-19 може бути безкоштовно

Станом на 16 травня вакцини проти коронавірусної інфекції немає. Однак кращі науковці з усього світу працюють над її виготовленням. Очільник США Дональд Трамп зазначив, що розглядає можливість зробити вакцину проти коронавірусу безкоштовною.

Що відомо про розробку вакцини против COVID-19