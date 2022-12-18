Путин провел день в "штабе войны": Арестович разнес показуху от Кремля
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине 16 декабря. В этот же день российский диктатор Владимир Путин сидел со своими военными приспешниками в так называемом объединенном штабе родов войск.
Об этом на стриме с Марком Фейгиным говорил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал. Скорее всего, это был обычный ситуативный штаб, где они пытались с мудрыми выражениями лиц искать хоть какие успехи в войне против Украины.
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Путин послал месседж военным
Как отметил Арестович, не следует считать, что после этой встречи будут какие-то кардинальные решения по войне в Украине. На самом деле, Путин просто бросил своим мобилизованным и кадровым военным, что режим их не бросил.
Они показывают, что "вождь" лично за всем следит. Что он не бросил. Всё просто. Следуют замеры по фокус-группам, и они делают определенные выводы. К примеру, фокус-группы заявляют, что Путин давно не был с военными, ничего не говорил об армии. Поэтому вот и показали Путина с армией,
– отметил Арестович.
Он подчеркнул, что современные политики преимущественно не самостоятельны. Многие ориентируются на показы разных фокус-групп и посылают соответствующие месседжи населению.
Соответственно, диктатор показал, что встретился с войсками и думает об армии. Фактически он подержал бумажку, сделал вид, что умеет читать карты, поговорил и пофотографировался.
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Путин едет к Лукашенко на встречу
- 19 декабря российские и белорусские диктаторы встретятся в Минске. По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, Путин хочет подтолкнуть Лукашенко для участия во вторжении.
- Впрочем, Алексей Арестович считает, что российский диктатор хочет обезопасить Лукашенко от контактов с Западом.
- А специалисты из Института изучения войны думают, что оба диктатора будут обсуждать вопросы российско-белорусской интеграции. Примечательно, что Путин посетит Минск впервые с 2019 года.