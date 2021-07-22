Самые важные новости Украины и мира за 21 июля:
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Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2"
Источник: United States Senate Committee on Foreign Relations
США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Полный текст договоренности обещают обнародовать сегодня. Об этом рассказала Виктория Нуланд.
Гарантии для Украины
- Германия взяла обязательство добиваться продления на 10 лет договора между Украиной и Россией по транзиту газа.
- Также Берлин обещал добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей и "использовать энергию в качестве оружия".
- Для этого должны назначить специального представителя. Переговоры о продлении соглашения о транзите должны начаться не позднее 1 сентября.
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МИД Украины направил ноты в Брюссель и Берлин
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" "угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС".
Из-за этого МИД Украины уже направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по газопроводу "Северный поток-2". Кроме того, украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.
США просили Украину не критиковать "Северный поток-2", – СМИ
СМИ обнародовали информацию, что США якобы просили Украину не критиковать соглашение, которое Штаты и Германия заключили по "Северному потоку-2". Американские чиновники решили останавливать проект.
Люди из администрации президента Джо Байдена заявили, что выступление общественности с оппозицией против соглашения может повредить двусторонним отношениям Вашингтон – Киев. Чиновники якобы призвали украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии.
В Госдепе отрицают
Советник Государственного департамента США Дерек Шолле опроверг информацию. Он подчеркнул, что США не давили на Украину. У государства есть голос.
По словам чиновника, США стремятся к близкому и конструктивному партнерству с Украиной. Такому, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности".
Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель 12 июля и обсудил вопросы этой трубы.
- Канцлер Германии заверила, что Украина остается транзитной страной для газа, даже если будет завершено строительство газопровода.
- Сейчас строительство газопровода завершено более чем на 95%.
Кстати Ждем официального приглашения, – у Зеленского рассказали о визите в США
Предварительные причины аварии на "Ровноазоте"
Источник: 24 канал
Может быть 2 причины аварии на химическом заводе "Ровноазот". Новый глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский озвучил их.
- несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя;
- коррозия участка трубопровода.
Монастырский также отметил, что последние десятилетия на предприятии не проводили капитальный ремонт с заменой трубопроводов.
Однако окончательные выводы о причинах аварии сделает специальная комиссия.
Что известно об аварии
- В цехе азотной кислоты на химзаводе "Ровноазот" 20 июля произошла разгерметизация трубопровода.
- Никто не пострадал. Однако жители жаловались на большое желтое облако и неприятный запах.
- Власти заверили, что произошел выброс нитрозных газов, но небольшой по количеству.
- Однако специалисты все равно отмечают, что стоит быть осмотрительными.
Зеленского пригласили в США
Источник: Белый дом
Президента Владимира Зеленского официально пригласили в Белый дом на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Определили дату – 30 августа.
В пресс-службе Белого дома заявили, что визит Зеленского подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Также встреча должна наладить сотрудничество Украины и США в сфере энергобезопасности.
Кроме того, вспомнили о поддержке "усилий президента Зеленского" по борьбе с коррупцией и имплементации реформ.
Что этому предшествовало
- Встречу Зеленского и Байдена несколько оттягивали. Американский президент предложил встретиться во время телефонного разговора с президентом Украины 9 июня.
- Затем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Зеленский полетит в США в июле.
- Зато в Офисе Президента называли такие даты: конец июля – начало августа.
Кстати Встреча Байдена и Зеленского: почему на самом деле украинский лидер не едет в США в июле
На Донбассе подорвался военный
Источник: фейсбук-страница ОТУ "Север"
Украинский военный на передовой подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве. Защитника госпитализировали. Медики отметили, что состояние здоровья военного удовлетворительное.
На место происшествия сразу прибыли должностные лица бригады и группа оперативного реагирования.
Что сейчас происходит на Донбассе
- Пророссийские боевики и дальше нарушают договоренности о перемирии. Почти каждый день они открывают огонь в сторону украинских позиций.
- С начала 2021 года на Донбассе погибли 50 украинских военных. Многие получили ранения.
- В ВСУ считают, что Россия не решится пойти в широкомасштабное наступление на Украину. Таким образом хотят помешать сотрудничеству Украины с союзниками.
В Украине впервые взяли под стражу предполагаемого пирата
Источник: "Українська правда"
Жителя Николаевщины, которому накануне объявили о подозрении в морском пиратстве, взяли под стражу. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 48 дней.
Мужчина захватил судно
- Ранее мужчина захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение.
- Однако представители судоходной компании уговорили пирата сдать оружие и разблокировать лодку за 6 тысяч долларов.
- Однако мужчина умудрился еще и захватить плавучую базу охранной компании. Требовал 100 тысяч долларов.
- Пирата задержали в Украине.
Смотрите видео о задержании пирата: